Réseau Hello et La Ruche unissent leurs forces pour stimuler l'économie locale au Québec

MONTRÉAL, le 30 avril 2024 /CNW/ - Réseau Hello, une plateforme de paiement et de récompenses fièrement québécoise, annonce avec enthousiasme une expansion significative de sa relation avec La Ruche, le leader québécois en financement participatif (sociofinancement), passant d'une collaboration déjà existante à un partenariat stratégique.

« Notre partenariat avec La Ruche permettra aux villes de la province de soutenir les commerçants locaux face aux géants du commerce en ligne. La solution Hello a fait ses preuves! Les 6 000 commerçants partenaires apprécient cette nouvelle source de revenus et la simplicité de la technologie Hello. Notre offre est durable, offrant également aux commerçants l'accès aux services et conseils de La Ruche, tandis que les villes peuvent suivre les retombées économiques en temps réel. » explique Nicolas Perrette, responsable des projets au Québec.

Cette initiative offre des avantages tangibles : l'outil permet non seulement de déployer une monnaie locale, mais également de créer des offres de bonification, offrant aux citoyens un pouvoir d'achat supplémentaire. Par exemple, un citoyen dépensant 50 $ pourrait recevoir une bonification de 25 % en argent, applicable uniquement dans les commerces participants. Cette bonification vise à soutenir les citoyens en période d'inflation tout en assurant que les retombées économiques restent au Québec.

« Chaque jour nous entendons que les commerces québécois sont en difficultés. Pour améliorer la situation, il faut sortir des sentiers battus, innover et faciliter le rapprochement entre les commerçants et les consommateurs. Et c'est exactement ce que ce partenariat nous permet de faire. Jusqu'à maintenant, l'alliance La Ruche et Réseau Hello a mené au succès de 15 campagnes d'achat local qui ont généré des retombées de 3,4 M$ dans la communauté. Ce sont des dollars extrêmement importants pour l'économie locale et c'est ce qui rend ce partenariat si crucial afin de redynamiser le commerce au Québec. » poursuit Frédéric Auger, président-directeur général à La Ruche.

Au cours des 5 dernières années, La Ruche s'est imposée comme un puissant outil de développement économique en mettant à la disposition des entrepreneurs et des organisations de chez nous une solution pour les aider à financer leurs projets via une plateforme technologique adaptée et un service d'accompagnement personnalisé. Au même moment, Réseau Hello développait une solution simple permettant aux organismes de développement économique de créer une « monnaie locale » facile à déployer et générant des retombées économiques considérables grâce à la carte prépayée Hello Visa.

Ce partenariat unit les forces de ces deux modèles en facilitant la dynamisation des échanges au niveau local et en encourageant les transactions entre les entreprises locales et les résidents, contribuant ainsi au renforcement de l'économie locale en stimulant la consommation et l'emploi dans la région.

À propos de Réseau Hello

Réseau Hello se distingue dans les secteurs des technologies de paiement et du marketing en concevant des outils novateurs dédiés à l'acquisition et à la fidélisation de la clientèle. Que ce soit pour une solution clé en main de monnaie locale, des cartes-cadeaux ou des incitatifs, Hello est reconnue dans l'industrie pour sa simplicité d'utilisation, tant du côté des consommateurs que des commerçants, offrant des solutions gagnantes pour toutes les parties.

Pour en savoir plus sur Réseau Hello : https://www.hellonetwork.ca/

À propos de La Ruche

La Ruche est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'accompagner les entrepreneur?e?s, les organisations et les citoyen?e?s d'ici à propulser des projets porteurs qui stimulent l'économie et la vitalité du Québec et de ses régions grâce au financement participatif. Depuis sa création en 2013, La Ruche a récolté plus de 30 M$ en financement participatif et plus de 50 M$ en retombées totales, et ce, dans les seize régions dans lesquelles elle est active. La Ruche se distingue par son accompagnement humain, ses programmes de financement additionnel et son approche régionale.

Pour en savoir plus sur La Ruche : https://laruchequebec.com/

