Le Canada et la Colombie-Britannique investissent dans l'amélioration de la ventilation dans des écoles primaires de Burnaby





BURNABY, BC, le 10 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Terry Beech, député de Burnaby-Nord-Seymour et secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances, et l'honorable Rachna Singh, ministre de l'Éducation et des Services à la petite enfance de la Colombie-Britannique, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 1,4 million de dollars pour améliorer la ventilation de deux écoles primaires de Burnaby.

Grâce à ce financement, on installera de nouvelles unités de ventilation à récupération d'énergie avec pompes à chaleur dans les écoles primaires Edmonds Community et Gilpin. Ces améliorations augmenteront la circulation de l'air, ce qui réduira la consommation d'énergie des écoles et créera un environnement plus sain et plus confortable pour les élèves et le personnel des écoles.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir dans des infrastructures qui permettent aux Canadiens de rester en bonne santé. Grâce aux améliorations annoncées aujourd'hui, on pourra offrir aux élèves et au personnel un environnement sûr où ils pourront travailler, apprendre et s'amuser. Nous continuerons à investir dans des projets comme ceux-ci qui contribuent à un avenir plus vert et plus fort. »

Terry Beech, député de Burnaby-Nord-Seymour et secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement comprend l'importance de fournir aux élèves et au personnel scolaire des salles de classe modernes et sécuritaires. Le partenariat et l'investissement continus du gouvernement fédéral dans l'entretien de nos écoles s'ajoutent à l'engagement de la province à veiller à ce que les élèves de la Colombie-Britannique apprennent dans les meilleurs environnements possibles. »

L'honorable Rachna Singh, ministre de l'Éducation et des Services à la petite enfance

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 1 131 749 $ dans ces projets, tandis que le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 282 937 $.

investit 1 131 749 $ dans ces projets, tandis que le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 282 937 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le . Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 p. 100 dans les provinces et de 100 p. 100 dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 137 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, pour une contribution fédérale totalisant plus de 121,7 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada contribue à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Site Web : Infrastructure Canada

