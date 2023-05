Métaux Russel annonce les résultats du vote de l'assemblée annuelle de 2023





TORONTO, le 10 mai 2023 /CNW/ - Métaux Russel inc. (TSX: RUS) a annoncé les résultats du vote de l'assemblée annuelle des actionnaires de 2023 qui a eu lieu le 9 mai 2023. Un total de 32 058 428 actions ordinaires étaient représentées à l'assemblée, en personne ou par procuration, ce qui correspond à 51,35 % des 62 428 342 actions ordinaires émises et en circulation à la date de clôture des registres le 17 mars 2023.

Les actionnaires ont voté pour l'élection de chaque candidat à un poste d'administrateur, comme suit :





Candidat

Voix

« pour »



Voix

« pour » en %



Voix

« contre »



Voix

« contre » en % Linh J. Austin 31 008 463

97,30 %

859 078

2,70 % John M. Clark 30 283 390

95,03 %

1 584 151

4,97 % James F. Dinning 29 382 015

92,20 %

2 485 526

7,80 % Brian R. Hedges 29 985 988

94,10 %

1 881 553

5,90 % Cynthia Johnston 30 480 643

95,65 %

1 386 898

4,35 % Alice D. Laberge 29 715 878

93,25 %

2 150 663

6,75 % William M. O'Reilly 29 791 041

93,48 %

2 076 500

6,52 % Roger D. Paiva 30 869 327

96,87 %

998 214

3,13 % John G. Reid 30 224 752

94,84 %

1 642 789

5,16 % Annie Thabet 30 964 516

97,17 %

903 025

2,83 %

La résolution présentée par la société concernant le vote consultatif sur la rémunération a également été approuvée, soit par 87,46 % des suffrages exprimés. De plus, la résolution sur la nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre d'auditeurs de la société a été approuvée.

À propos de Métaux Russel inc.

Métaux Russel est l'une des plus grandes sociétés de distribution de métaux en Amérique du Nord avec un intérêt grandissant pour le traitement à valeur ajoutée. Elle exerce ses activités dans trois segments : les centres de services, les produits pour le secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier. Son réseau de centres de services propose une vaste gamme de produits de métaux dans diverses tailles, formes et spécifications, y compris des produits d'acier au carbone laminés à chaud et finis à froid, des tuyaux et des produits tubulaires, de l'acier inoxydable, de l'aluminium et autres métaux spécialisés non ferreux. Dans le cadre de ses activités liées aux produits pour le secteur de l'énergie, elle propose une gamme de produits spécialisés qui cible les besoins des clients du secteur. Ses distributeurs d'acier vendent de grandes quantités d'acier à d'autres centres de services et à de grands fabricants d'équipement principalement en l'état.

