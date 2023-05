Des innovations de Visa, basées sur la blockchain, peuvent faire passer les petites entreprises à la vitesse supérieure





Visa (NYSE : V), un leader mondial des paiements numériques, a été l'un des neuf finalistes chargés d'explorer des cas d'utilisation innovants basés sur la blockchain pour le réal numérique (la monnaie numérique émise par la banque centrale du Brésil) dans le cadre du plus récent LIFT Challenge. La société s'est associée à Agrotoken, Microsoft et Sinqia pour développer sa proposition.

Après des mois de travail collaboratif entre les chercheurs et ingénieurs de calibre mondial de chaque société, Visa et son équipe sont ravis de partager les résultats de leur participation au LIFT Challenge ? une plateforme de financement programmable pour les petites et moyennes entreprises (PME), en particulier les agriculteurs, conçue pour faciliter l'accès aux marchés mondiaux de capitaux, faciliter l'interopérabilité entre les monnaies, améliorer les processus opérationnels et découvrir de nouvelles opportunités de croissance.

Les petites entreprises font tourner les économies mondiales

Les PME sont souvent tributaires d'une structure de marché localisée pour négocier des contrats favorables. Par exemple, l'affacturage est une méthode de financement bien connue aujourd'hui, dans le cadre de laquelle un agriculteur peut vendre ses créances futures à prix réduit pour recevoir de l'argent aujourd'hui pour acheter des produits et payer les salaires. Ce processus conduit régulièrement à un pourcentage de perte non négligeable sur les créances de l'agriculteur au profit de l'entité fournissant le financement.

Le prototype de Visa est conçu pour permettre aux agriculteurs locaux d'accéder plus rapidement et dans de meilleures conditions à un pool mondial d'investisseurs pour le financement, permettant aux PME de bénéficier de la découverte du meilleur prix pour leurs produits. En fournissant aux PME d'autres options pour financer leurs activités de manière sécurisée et fluide, la plateforme prototype de Visa vise à améliorer les mouvements d'argent existants et à réduire les points problématiques résultant de l'inaccessibilité des services traditionnels.

« Les petites entreprises sont des contributeurs essentiels à nos économies locales, comme c'est le cas au Brésil où elles emploient plus de la moitié de la population et contribuent à près d'un tiers du PIB national. Chez Visa, nous nous engageons à les aider à se développer, en explorant de nouvelles technologies qui leur permettront de renforcer plus facilement leurs opérations », déclare Catherine Gu, responsable mondiale des MNBC, Visa.

« Le Brésil est l'un des principaux marchés mondiaux pour l'innovation », a-t-elle ajouté. « En apportant notre expertise, notre envergure, notre réseau et nos technologies de pointe sur ce marché, nous sommes en mesure de contribuer à faire progresser les applications réelles des monnaies numériques ? dans ce cas en permettant à un producteur de soja de créer et de vendre aux enchères, à l'échelle mondiale, un contrat tokenisé sur une version autorisée de la blockchain Ethereum, tout en utilisant différentes formes d'argent interopérables. »

Comment Visa peut-elle permettre la finance programmable dans les MNBC

Alors que de nombreuses banques centrales à travers le monde étudient l'intérêt d'une monnaie numérique de banque centrale (MNBC), Visa et ses partenaires ont démontré comment les MNBC peuvent permettre de nouveaux paiements transfrontaliers de manière programmatique, mais aussi fournir des ressources d'investissement internationales aux PME. Les aspects programmables des monnaies numériques, qui permettent la livraison et le paiement de biens ainsi que le règlement automatique d'opérations en devises uniquement lorsque certaines conditions sont satisfaites, ouvrent la porte à une utilisation plus efficace des capitaux et à une réduction des risques de contrepartie, tout en profitant de la sécurité, de la stabilité et de la protection du passif d'une banque centrale via une MNBC faisant office de devise de règlement fiable.

La plateforme prototype amène les processus financiers et actifs existants sur la chaîne, permettant aux cultivateurs de tokéniser des contrats de financement traditionnels. Pour ce faire, Agrotoken a apporté son expertise de la tokenisation basée sur l'agriculture, provenant de ses solutions existantes au Brésil et en Amérique latine, Visa quant à elle a fourni un processus de tokenisation pour transformer les documents juridiques brésiliens existants en un jeton non fongible (NFT) négociable sur la chaîne.

« Agrotoken a pour mission de démocratiser l'agro-industrie en rendant plus accessibles les transactions sur le soja et le maïs. À cette fin, nous avons choisi de solides partenaires, comme Visa, pour nous rejoindre dans notre cheminement vers cet objectif », a affirmé Anderson Nacaxe, directeur d'Agrotoken au Brésil.

Conjointement avec la tokenisation, Visa a mis en oeuvre un nouveau mécanisme d'enchères à offres scellées sur la chaîne, via des contrats intelligents, pour permettre à un pool mondial d'investisseurs sur la blockchain de participer au processus de financement, permettant ainsi la découverte de prix concurrentiels. Par ailleurs, la plateforme met à profit une technologie de Visa appelée Universal Payments Channel (UPC), qui peut assurer l'interconnexion entre le réal numérique (une MNBC) et d'autres MNBC, stablecoins ou dépôts tokenisés, dans le but d'assurer l'interopérabilité future entre les monnaies numériques de différents marchés et réseaux.

Le LIFT Challenge Real Digital de cette année s'est intéressé à des projets de recherche innovants dans la technologie au sein du secteur financier afin d'évaluer des cas d'utilisation du réal brésilien numérique. Visa a développé cette preuve de concept dans le cadre des efforts constants de la société pour travailler avec des partenaires industriels, mener un travail d'exploration et utiliser des technologies émergentes pour résoudre de manière créative des problèmes bien connus du monde réel.

Visa collabore avec des banques centrales du monde entier et d'autres acteurs de l'écosystème des paiements pour identifier des opportunités attrayantes des MNBC qui peuvent être développées et exécutées via des technologies sûres, innovantes, pratiques et fiables, dans l'objectif de développer des solutions de paiements numériques innovantes qui peuvent aider les particuliers, les entreprises et les gouvernements à participer à l'économie numérique et, au final, à prospérer.

Pour en savoir plus sur les travaux de Visa dans le domaine des MNBC, visitez notre Digital Currency Innovation Hub. En outre, nous avons publié un rapport final détaillé sur la plateforme LIFT en collaboration avec la banque centrale brésilienne disponible ici.

10 mai 2023 à 10:15

