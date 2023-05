Croesus annonce la nomination de M. Vincent Fraser à son conseil d'administration





MONTRÉAL, le 10 mai 2023 /CNW/ - Croesus a annoncé aujourd'hui la nomination de monsieur Vincent Fraser en tant que nouveau membre de son conseil d'administration. M. Fraser vient compléter l'équipe en place et fera profiter l'entreprise de ses 25 ans d'expérience dans le monde des affaires et de son expertise en internationalisation d'entreprises.

M. Fraser est ingénieur mécanique de formation et diplômé de Polytechnique Montréal. En 2000, il a cofondé Processia, une entreprise spécialisée dans le conseil et l'intégration de solutions en gestion du cycle de vie des produits. Durant ses années à la direction de Processia, avec une équipe de plus de 300 personnes, il a piloté le plan de développement à l'international de la société avec des opérations aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suède et en Inde. Processia a été vendue au groupe Atos en 2021. Sa carrière lui a permis de développer de fortes compétences entrepreneuriales et une excellente connaissance des services-conseils, notamment dans les secteurs à prédominance technologique. Passionné des affaires, Vincent Fraser apporte maintenant du soutien aux entreprises qui ont des plans de croissance ambitieux.

« Je suis très heureux de me joindre au conseil d'administration de Croesus et de pouvoir aider ce chef de file des FinTechs à accélérer sa croissance, autant au Canada qu'à l'international », a déclaré M. Fraser. « Je rejoins une équipe déjà expérimentée et je suis très enthousiaste à l'idée de travailler avec chacun de ses membres », a-t-il ajouté.

Pour sa part, M. Sylvain Simpson, président de Croesus a déclaré que : « La venue de Vincent dans notre conseil d'administration est une excellente nouvelle. Son expérience en affaires, ses connaissances des marchés internationaux et son entrepreneuriat sont des actifs venant renforcer notre équipe triée sur le volet. L'objectif de Croesus est de continuer à solidifier sa place de chef de file des technologies de gestion de patrimoine et la venue de Vincent est un pas important dans cette direction. »

À propos de Croesus

Croesus fournit des solutions de gestion de patrimoine innovantes, performantes et sécurisées qui comprennent des plateformes de gestion de portefeuilles, des outils de rééquilibrage de portefeuilles ainsi que des interfaces de programmation d'application. Ces solutions permettent aux professionnels de la gestion de patrimoine d'améliorer leur productivité, de prendre des décisions éclairées, de maximiser la performance de leurs actifs sous gestion et de bonifier les relations avec leurs clients. La mission de Croesus est d'offrir une expérience remarquable à ses clients, utilisateurs, partenaires et employés et d'avoir un impact positif sur la communauté. Grâce aux 200 employés de ses bureaux de Montréal et de Toronto, Croesus a remporté plusieurs prix de reconnaissance de l'industrie en tant que fournisseur de produits de haute qualité et comme employeur remarquable.

