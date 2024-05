Le gouvernement fédéral investit dans le transport actif à Sydney





SYDNEY, NS, le 13 mai 2024 /CNW/ - La Ville de Sydney aménagera un nouveau sentier grâce à un investissement de 922 054 $ du gouvernement fédéral.

Cela a été annoncé par le secrétaire parlementaire Jaime Battiste, la mairesse Amanda McDougall, et la présidente de la Washbrook Greenway Coalition, Stephanie Johnstone-Laurette.

Le sentier Washbrook Greenway s'étendra sur 2,6 kilomètres entre le parc Wentworth, au centre de Sydney, et le réseau de sentiers Baille Ard, dans le sud de la ville. En plus de créer des liens entre ces plaques tournantes, les sentiers existants de Sydney seront reliés entre eux, créant ainsi un réseau de transport actif dans la ville.

Citations

« L'investissement annoncé aujourd'hui dans les infrastructures de transport actif aidera à bâtir une collectivité inclusive et reliée où les gens peuvent plus facilement avoir accès aux services essentiels et aux entreprises locales. L'amélioration des options permettant aux résidents et aux visiteurs de se déplacer dans Sydney et d'explorer la ville permettra également de diminuer la congestion et les émissions, de favoriser un mode de vie plus sain, ainsi que de protéger notre environnement. Le développement des réseaux de transport actif dans les collectivités canadiennes constitue, pour nous, un moyen important de soutenir une croissance économique durable et inclusive à long terme. »

Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney-Victoria, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

«Le cours d'eau Washbrook est un magnifique bassin hydrographique qui abrite un écosystème encore plus remarquable. La création de lieux permettant aux gens d'adopter divers modes de transport actif tout en protégeant et en améliorant notre environnement naturel est ce dont nous avons le plus besoin tandis que nous continuons à faire face à la crise climatique. Nous sommes heureux de faire équipe avec la Washbrook Coalition dans le cadre de ce projet de développement communautaire, et nous nous réjouissons de voir la collectivité s'engager activement dans le projet du bassin hydrographique Washbrook. »

Amanda McDougall, mairesse de la Municipalité régionale du Cap-Breton

« Après six ans de travail d'élaboration, de planification et de collecte de fonds, la Washbrook Greenway Coalition est très heureuse de voir sa vision d'un sentier de transport actif accessible reliant notre collectivité entrer dans sa phase de mise en oeuvre. Ce sentier permettra à la population de profiter de l'espace naturel protégé le long du ruisseau Wash et favorisera un mode de vie plus actif, que ce soit grâce à la marche, aux moyens de transport roulant ou simplement en profitant de l'un des nombreux espaces communautaires qui l'entourent.

Nous tenons à remercier Infrastructure Canada pour son soutien à la réalisation de ce projet, ainsi que nos partenaires provinciaux, municipaux et communautaires. Investir dans les communautés et soutenir ces initiatives importantes permet à la partie sud de Sydney de se développer et d'offrir davantage non seulement à ses résidents, mais aussi aux touristes et aux nouveaux résidents potentiels. »

Stephanie Johnstone-Laurette, présidente de la Washbrook Greenway Coalition

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 922 054 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA).

Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine. Cela comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, la raquette, les skis de fond et bien plus.

Afin de soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada , le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

, le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de favoriser des déplacements plus sains, plus actifs, plus équitables et plus durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de favoriser des déplacements plus sains, plus actifs, plus équitables et plus durables. Les investissements dans les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, renforcer l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, veiller à ce que chacun ait accès aux mêmes services et aux mêmes possibilités, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

