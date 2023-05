/R E P R I S E Invitation aux médias - Lutte aux changements climatiques : l'impératif du leadership et de l'action/





Conférence de Grégoire Baillargeon, président, BMO Groupe financier, Québec

MONTRÉAL, le 9 mai 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à son déjeuner-causerie avec Grégoire Baillargeon, président de BMO Groupe financier, Québec.

Dans la foulée de notre Forum sur le virage vert, nous avons annoncé le lancement d'une plateforme pour accélérer le virage vert des entreprises en milieu urbain, en codéveloppement avec BMO. Fort de cette collaboration, M. Baillargeon nous parlera du leadership du secteur financier, qui est essentiel à l'accélération de la décarbonation de l'économie, tant à l'échelle locale qu'à l'échelle internationale.

Il participera par la suite à une discussion avec Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Date : Mercredi 10 mai 2023 Lieu : DoubleTree par Hilton Montréal 1255, rue Jeanne-Mance Montréal H5B 1E5 Heure : De 11 h 30 à 13 h 45 Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès de Jean-Baptiste Portrait par courriel à [email protected] ou par téléphone au 514 669-6768.

10 mai 2023 à 07:00

