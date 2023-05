/R E P R I S E -- Avis aux médias - Projet de loi no 15 : la CSQ et la FSQ-CSQ en commission parlementaire/





MONTRÉAL, le 9 mai 2023 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et sa Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) seront de passage, le mercredi 10 mai, en commission parlementaire pour présenter leurs recommandations sur le projet de loi no 15, Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace.

À cette occasion, les deux organisations exprimeront le message suivant aux parlementaires : oui au changement, non à la fragilisation du réseau de la santé.

Aide-mémoire



QUOI : La CSQ et la FSQ-CSQ en commission parlementaire sur le projet de loi no 15



QUI : Luc Beauregard, secrétaire-trésorier de la CSQ

Isabelle Dumaine, présidente de la FSQ-CSQ

Lise Goulet, conseillère à la CSQ



QUAND : Le 10 mai 2023



HEURE : 12 h 05



OÙ : Salle Louis-Hippolyte-La Fontaine

Hôtel du Parlement, Québec

Profil de la CSQ

La CSQ représente près de 215 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Twitter : CSQ_Centrale

Profil de la FSQ-CSQ

La Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) représente plus de 5 500 infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires travaillant dans des établissements de tous les secteurs de la santé : centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), centre hospitalier de réadaptation, centre de réadaptation en dépendance et Héma-Québec.

10 mai 2023 à 07:00

