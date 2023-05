FRENCH TECH : Un démarrage prometteur pour la nouvelle gamme de robots de sécurité du medicament, AIDE, en France





Deenova, le groupe franco-italien, leader européen de la fourniture de solutions d'automatisation de la sécurité des médicaments pour les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée, est heureux d'annoncer la signature de deux nouveaux contrats pour la fourniture de sa toute dernière gamme d'automates AIDE.

Le premier contrat a été signé avec l'hôpital Charles Perrens, situé à Bordeaux, pour la fourniture de l'AIDE-CUT, le système d'automatisation de la sécurité des médicaments de Deenova pour la découpe des comprimés et le reconfectionnement des médicaments toutes formes. L'AIDE-CUT garantit une précision maximale et une sécurité totale lors du reconditionnement des médicaments en dose unitaire. Le système est équipé de capteurs de haute technologie qui permettent de détecter tout problème et de corriger les erreurs en temps réel, assurant ainsi l'optimisation des processus de découpe et de reconditionnement.

Le deuxième contrat a été signé avec la maison de retraite Paul Reig, située à Banyuls, pour la fourniture de l'AIDE-PICK, le système d'automatisation de préparation des thérapies personalisées de Deenova pour la distribution des traitements aux patients. L'AIDE-PICK permet d'améliorer la sécurité des patients, de réduire les erreurs de médication et de maximiser l'efficacité opérationnelle tout en fournissant des processus de préparation et de distribution sûrs et fiables en assurant une traçabilité totale des médicaments, permettant au personnel infirmier de passer plus de temps auprès des patients et moins dans la préparation des thérapies.

Initialement lancée en 2013, alors entièrement dédiée aux médicaments solides oraux, la ligne d'automates AIDE a été remise à jour dans le courant de l'année 2022-2023 afin d'intégrer des modules qui permettent de reconditionner et dispenser automatiquement toutes les formes de médicament et notamment sachets, ampoules, seringues pré-remplies, et flacons. La nouvelle ligne AIDE sera d'ailleurs présentée au congrès francophone de la pharmacie hospitalière Hopipharm, qui se déroulera cette année au Centre des congrès de Strasbourg du 24 au 26 mai 2023 (Stand 79).

"Ces contrats témoignent de la confiance que nous accordent nos clients dans notre capacité à fournir des solutions innovantes et fiables qui améliorent la sécurité et l'efficacité de la gestion des médicaments" a déclaré Loïc Bessin concepteur des solutions AIDE et PDG de Deenova France, et rajoute, "A moins d?un an du lancement de notre ligne AIDE, nous avons déjà six Installations de prévues sur 2023."

Avec ces deux nouveaux contrats, Deenova renforce sa position de leader sur le marché de l'automatisation de la sécurité des médicaments en France, comme explique Christophe Jaffuel, membre du conseil d'administration et directeur commercial du groupe Deenova; "après 10 ans de leadership sur le marché francais avec l'automate ACCED, le succès du lancement de notre nouvelle gamme modulaire AIDE est très prometteur pour l'avenir de notre société."

À propos de Deenova

Deenova est le chef de file incontesté des solutions mécatroniques (robotique et automatisation) pour la traçabilité en circuit fermé des médicaments et des dispositifs médicaux basés sur la RFID dans le secteur des soins de santé, à tout moment et en tout lieu. Les solutions uniques, brevetées et entièrement intégrées de Deenova ont contribué et contribueront encore plus à atténuer les pressions croissantes pesant sur les prestataires de soins de santé afin et dans le même temps, d'améliorer la sécurité des patients, de réduire les erreurs médicamenteuses, de minimiser le gaspillage et le détournement de substances contrôlées, de limiter les coûts, et de diminuer l'écart entre le volume de patients en augmentation et le personnel médical limité. Deenova garantit la simplification de tous les processus liés à la gestion des médicaments et des dispositifs médicaux implantables ou à usage unique, avec une économie de coûts attendue entre 15% et 25%.

Pour plus d'informations sur les solutions de Deenova, visitez le site www.deenova.com.

10 mai 2023 à 00:00

