inriver présente des innovations et un succès client à PIMpoint Europe 2023

inriver, l'éditeur de logiciels leader qui facilite l'intégralité du parcours produit avec une gestion des informations produits (PIM - product information management) génératrice de revenus au niveau de chaque point de contact client, a aujourd'hui dévoilé une importante nouvelle innovation produit et mis à l'honneur des marques partenaires leaders à PIMpoint Europe 2023, sa conférence annuelle et le plus important événement au monde consacré à la gestion des informations produits.

L'événement de cette année met l'accent sur la nouvelle génération de PIM d'inriver, une évolution des solutions traditionnelles de gestion des informations produits. Suite à cette nouvelle génération de PIM, inriver a annoncé une poursuite de l'innovation produit pour la plateforme PIM d'inriver, incluant une fonctionnalité ChatGPT pour réaliser des gains d'efficacité afin d'augmenter les données produit, et a mis en valeur la puissance de ses capacités de syndication dorénavant disponibles. Ces innovations ont permis à inriver d'offrir une meilleure efficacité opérationnelle, des analyses des rayonnages numériques intégrées, des opportunités commerciales étendues et des avantages plus importants en matière de durabilité.

« Nous sommes confrontés à une demande sans précédent pour davantage de durabilité de la part des marques, des détaillants et des fabricants en raison de notre économie de plus en plus circulaire. PIMpoint Europe 2023 arrive à un moment charnière pour notre communauté », a déclaré Niels Stenfeldt, PDG d'inriver. « Alors que le monde se prépare à la nouvelle initiative Passeport numérique des produits (Digital Product Passport) de l'Union européenne, la nouvelle génération de PIM transforme les demandes mondiales pour une transparence des chaînes d'approvisionnement en nouveaux vecteurs de croissance pour les entreprises manufacturières. C'est le moment idéal pour accueillir nos pairs dans de nombreux secteurs en vue d'avoir des conversations constructives pour le futur. »

Aux côtés d'inriver figurent des présentations de clients et de partenaires menées par des marques de premier plan comme Michelin, Victorinox, Öob, Fluidra et d'autres. Ces marques représentent des utilisateurs de PIM de calibre mondial qu'inriver aide à créer, enrichir et regrouper des informations produits dans tout un éventail de canaux et de places de marché.

Une autre marque, cliente d'inriver, apparaissant à PIMpoint est Lantmännen, le leader en agriculture, machines, bioénergie et produits alimentaires d'Europe du Nord. Appartenant à 18 000 agriculteurs suédois et comptant 10 000 employés, Lantmännen exerce ses activités dans plus de 20 pays et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 60 milliards SEK.

« Lantmännen adopte une approche à long terme de l'agriculture, jouant un rôle actif dans la création d'un approvisionnement énergétique et alimentaire plus durable. Nous assumons une responsabilité du champ à l'assiette et nous concentrons sur des questions importantes pour une agriculture durable, rentable et prospère », a affirmé Håkan Jägbrink, gestionnaire de plateforme pour l'épine dorsale commerciale informatique de Lantmännen. « Alors que nous construisons une chaîne de valeur durable dans de multiples entreprises et secteurs, Lantmännen exige que nos données produit soient complètes et précises. La solution PIM d'inriver nous permet de connecter les données entre les individus, les processus et notre structure de métadonnées pour nos 7 différentes entreprises. Le modèle de données flexible et élastique de la PIM d'inriver facilite notre parcours produit, il améliore l'efficacité et permet de réduire les coûts. En outre, inriver se développe exactement dans la bonne direction pour nos exigences à venir. »

En plus des présentations d'innovations produits, de marques et de partenaires, inriver a annoncé les lauréats des prix inriver 2022. Les prix récompensent des organisations et individus leaders du secteur et insufflant le changement dans le commerce en ligne et la gestion des informations produits. Lauréats des prix PIMpoint Europe :

Ambassadeur de l'Alliance de l'année, Monde 2022 ? Salesforce

Partenaire de l'Alliance de l'année, Monde 2022 ? Bynder

Client de l'année, EMEA 2022 ? Fluidra

Ambassadeur client de l'année, EMEA 2022 ? Christopher Klumpp, Victorinox

Partenaire de l'année, EMEA 2022 ? Nexer

Projet partenaire de l'année, EMEA 2022 ? Nexer pour Lantmännen

Ambassadeur communautaire de l'année, Monde 2022 ? Mark Stuart-Walker, Luceco plc

« Ce fût une année véritablement impressionnante pour la communauté PIM et les lauréats des prix inriver 2022 sont reconnus non seulement pour des cas d'utilisation, des projets et des innovations PIM leaders du secteur mais aussi pour leur attachement à la collaboration et à la transformation opérationnelle », a expliqué Brooke Cunningham, responsable marketing chez inriver. « Les clients récompensés cette année vont de l'avant avec leurs stratégies d'informations produits, et ces partenaires se sont engagés à aider nos clients communs à propulser l'intégralité de leurs parcours produits. Au nom de l'équipe dirigeante d'inriver, je tiens à remercier chaque lauréat d'un prix pour sa contribution à favoriser de bons résultats commerciaux. »

PIMpoint est rendu possible par le précieux écosystème de partenaires d'inriver et le rôle qu'il joue pour livrer des témoignages client percutants, dont les sponsors mondiaux de PIMpoint 2023 Optimizely et Nexer, ainsi que les sponsors pour l'Europe que sont Bynder, Delaware, Digizuite, Lengoo, Transperfect, Aprimo, Diamir Consulting, FotoWare, Geta, Immeo, Tietoevry, Etac, Avensia, ChannelEngine, Cypoint Inspire AB, Mad Max Consulting, Priint et Xsarus.

En plus du dynamisme des clients et des partenaires sur le marché scandinave, inriver continue d'investir dans l'encadrement et les talents pour appuyer sa main d'oeuvre locale. Ulrica Falkenberg a récemment été nommée responsable des ressources humaines et de la culture de la société basée à Stockholm. Cadre accomplie et de nationalité suédoise, Mme Falkenberg occupait dernièrement le poste de directrice des ressources humaines chez Trustly, une entreprise de paiements numériques, elle a aussi été cadre chez Alumni Harvey Nash, une firme de talents de direction, ainsi que dans le groupe de mode Max Mara.

