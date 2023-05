La filiale de Redwire remporte un contrat avec l'Agence spatiale européenne pour développer un 3D-BioSystem afin de promouvoir les capacités de fabrication de tissu pour les vols spatiaux de longue durée et améliorer la vie sur Terre





Redwire Corporation (NYSE: RDW), leader de l'infrastructure spatiale pour l'économie spatiale de prochaine génération, a annoncé aujourd'hui que sa filiale à part entière, Redwire Space NV, avait obtenu un contrat de 14 millions d'euros en vertu d'un programme mené et financé par le Programme d'exploration de l'Agence spatiale européenne, pour concevoir, développer et classer la 3D-BioSystem Facility. Étant développé par Redwire Space NV, entité légale belge, la 3D-BioSystem Facility exploitera les dernières technologies en bio-impression 3D pour fournir un système modulaire, puissant et unique, permettant de soutenir de nombreuses expériences. Élargissant l'héritage de Redwire dans le domaine de la fabrication et de la bio-impression spatiales à bord de la Station spatiale internationale (International Space Station, ISS), aux fins d'explorer et améliorer la vie sur Terre, la 3D-BioSystem Facility servira de « guichet unique » à l'ingénierie tissulaire et la médecine régénérative.

« Nous sommes fiers de déveloper le 3D-BioSystem pour promouvoir les capacités essentielles de bio-impression en microgravité », a fait savoir Erik Masure, directeur général de Redwire Space NV. « La capacité à bio-imprimer des constructions cellulaires sera essentielle pour les vols spatiaux de longue durée vers la Lune, Mars et au-delà, et pour mettre en place des établissements planétaires durables. »

Le système comprendra un bio-imprimeur 3D, des unités de culture de cellules 3D, et un incubateur. Le 3D-BioSystem pourra produire des échantillons en orbite, qui pourront ensuite subir des traitements là-bas, ou être retournés vers le sol.

La 3D-BioSystem Facility de Redwire Space NV pourrait être un outil important pour mieux comprendre les interactions de cellule à cellule dans les tissus épais, créer des organoïdes pour les tests d'efficacité et de toxicité des médicaments, jeter les bases de l'impression de tissu vascularisé et, dans l'avenir, imprimer des éléments d'organe greffables pour la thérapie cellulaire. Le système contribuera également à assurer la non dépendance et la compétitivité technologiques européennes, ce qui est crucial pour sécuriser les bienfaits de l'exploration spatiale au profit de la Terre et élargir l'économie spatiale mondiale.

Redwire est un chef de fiel de la bio-impression en microgravité. La BioFabrication Facility (BFF) de Redwire, bio-imprimeur 3D dédié au vol, fonctionne à bord de l'ISS. La BFF est utilisée pour mener l'enquête BFF-Meniscus-2, et servira à imprimer les ménisques de genou humain. L'enquête, qui est une collaboration entre Redwire et l'Uniformed Services University of the Health Sciences Center for Biotechnology, explore actuellement la manière dont la bio-impression spatiale pourrait aider à traiter les blessures méniscales, qui comptent parmi les blessures orthopédiques les plus courantes chez les militaires américains. Tout comme la BFF, la 3D-BioSystem Facility a le potentiel de faire progresser la recherche bio-médicale pour améliorer la vie sur Terre.

Le vaste catalogue diversifié d'appareils et de services de Redwire est utilisé par les gouvernements, et les clients institutionnels et industriels, pour mener des recherches sur la microgravité. Les capacités sur orbite de Redwire permettent de promouvoir les capacités bio-médicales, la fabrication de matériaux avancés, et la biologie végétale, tout cela dans un effort d'intensifier les découvertes scientifiques et de fournir plus de produits bénéfiques à la Terre.

9 mai 2023 à 15:25

