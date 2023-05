Ricardo et McLaren Automotive annoncent un partenariat pluriannuel à long terme pour l'approvisionnement de moteurs V8 destinés aux futurs groupes motopropulseurs hybrides haute performance





Ricardo, société internationale de conseil en stratégie environnementale et en ingénierie, spécialisée dans les créneaux de production et d'ingénierie industrielle, a annoncé un partenariat pluriannuel à long terme avec le constructeur britannique de supercars McLaren Automotive pour la production de son groupe motopropulseur V8 de nouvelle génération.

Conçu en interne par l'équipe des groupes motopropulseurs de McLaren, le nouveau moteur V8 haute performance équipera la prochaine génération de supercars hybrides légères et performantes, dans le cadre de la stratégie « Future of Performance » de l'entreprise.

Il s'agit de la troisième prolongation de l'accord de quatrième génération d'approvisionnement de moteurs conclu entre les deux sociétés. Ricardo a construit les moteurs V6 et V8 qui équiperont les supercars hybrides haute performance actuelles et futures de McLaren.

Depuis l'introduction en 2011 de la première supercar de série de McLaren, la 12C, Ricardo a produit plus de 34 000 groupes motopropulseurs McLaren sur son site d'assemblage conçu sur mesure à Shoreham-by-Sea, au Royaume-Uni, avant de les livrer au centre de production McLaren de Woking, au Royaume-Uni, où McLaren conçoit et fabrique ses supercars à la main.

Selon les termes de l'accord, Ricardo fournira à la fois des variantes hybrides et non hybrides. En soutien de cette démarche, Ricardo et McLaren investiront davantage dans le site de production de moteurs haute performance de Shoreham, où plus de 100 ingénieurs et techniciens experts en fabrication s'engageront à fournir les groupes motopropulseurs haute performance de McLaren.

Graham Ritchie, directeur général de Ricardo plc, a déclaré : « Nous sommes extrêmement heureux d'avoir conclu ce contrat pluriannuel d'approvisionnement de moteurs avec McLaren Automotive, pour son groupe motopropulseur V8 haute performance de nouvelle génération ; ceci prolonge la relation à long terme entre les deux entreprises au cours de la prochaine décennie. Comme McLaren, Ricardo a fait ses preuves en ingénierie d'excellence avec ses produits offrant une technologie haute performance et des standards de qualité très élevés, soutenus par la chaîne d'approvisionnement en amont. Avec cet accord, nous espérons poursuivre notre relation établie et très fructueuse avec McLaren au cours de la troisième décennie ».

Michael Leiters, directeur général de McLaren Automotive, a déclaré : « Notre nouveau groupe motopropulseur V8 hybride haute performance fera partie intégrante de la gamme de produits de nouvelle génération de McLaren, offrira les meilleures performances de sa catégorie et impliquera passionnément le conducteur ».

« Ce nouvel accord avec Ricardo est donc un maillon important de notre stratégie "Future of Performance" et repose sur une relation durable entre les deux sociétés britanniques, grâce à la création de nouveaux emplois et la garantie d'investissements accrus dans cette chaîne d'approvisionnement nationale d'ingénierie, essentielle pour les technologies futures ».

-Fin-

À propos de Ricardo

Ricardo plc est une société internationale de conseil en stratégie, environnement et ingénierie, cotée à la Bourse de Londres. Avec plus de 100 ans d'excellence en ingénierie et près de 3 000 employés répartis dans plus de 20 pays, nous offrons des niveaux exceptionnels de compétence en fournissant des produits et des solutions durables intersectoriels innovants et de pointe. Nous permettons à nos clients de relever tous les jours les défis les plus complexes et les plus changeants afin de contribuer à l'avènement d'un monde sûr et durable. Veuillez visiter le site Web www.ricardo.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

9 mai 2023 à 13:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :