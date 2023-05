Omnia se voit décerner un prestigieux prix Construire de l'ACQ dans la catégorie « Promoteur immobilier d'excellence »





L'entreprise familiale québécoise a su se démarquer grâce à ses projets de condos Théâtre Snowdon et Enticy à Montréal

LAVAL, QC, le 9 mai 2023 /CNW/ - C'est avec beaucoup de fierté qu'Omnia s'est vu décerner, le 6 mai dernier, un prestigieux prix Construire 2023 de l'ACQ (Association de la construction du Québec) lors d'une soirée visant à célébrer l'excellence dans l'industrie de la construction. L'entreprise de Laval a su se démarquer cette année dans la catégorie

« Promoteur immobilier d'excellence » grâce à la qualité et l'unicité de ses projets de condos situés à Montréal.

« Au nom de toute l'équipe d'Omnia, je tiens à remercier chaleureusement nos fidèles partenaires, nos précieux collaborateurs et nos dévoués employés. C'est grâce à leur travail d'équipe, leur passion et leur collaboration exceptionnelle que notre entreprise a été en mesure de se développer rapidement au cours des dernières années pour aujourd'hui se positionner avantageusement dans le domaine de l'immobilier. Ce prix Construire arrive à point nommé alors que nous amorçons une nouvelle phase de notre développement qui nous permettra d'atteindre nos objectifs de croissance », a réagi Jean-Francois Beaulieu, président d'Omnia.

Deux projets inspirants qui se distinguent par leur intégration architecturale

Extension contemporaine de l'iconique théâtre Snowdon, joyau de l'architecture art déco, le projet de condominiums Théâtre Snowdon avait comme objectif de refléter le chic des années 50, tout en respectant le patrimoine montréalais et le cachet original de cette i nstitution culturelle. La structure de l'enseigne du théâtre d'époque a d'ailleurs été précieusement conservée lors de la construction de cet élégant immeuble de 62 condos répartis sur 7 étages qui conjugue habilement le style et l'esthétisme de deux époques. Ce projet est situé sur le boulevard Décarie, dans l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

De son côté, le projet de condos-boutiques Enticy a été érigé en plein coeur du centre-ville de Montréal, à l'angle du boulevard René-Lévesque et de la rue Mackay. Inspiré de l'architecture montréalaise type de l'ère victorienne, ce concept original visait à conserver des façades existantes, tout en intégrant une tour moderne de 24 étages au design novateur offrant une vue imprenable sur la métropole. En plus de réinterpréter certains éléments du XIXe siècle, ce projet a su contribuer positivement à la silhouette de ce secteur urbain en pleine expansion. Preuve de la réussite de ce concept, 90 % des unités de cet immeuble livré en novembre 2021 ont déjà été vendues.

Une entreprise familiale en plein essor

Omnia développe présentement plus d'une vingtaine de projets majeurs (soit plus de 2 600 unités d'habitation en construction) totalisant plus de 1,3 milliard de dollars en investissement. Ayant au coeur de ses valeurs l'intégrité, la persévérance et la collaboration, Omnia a acquis au fil des ans une réputation d'excellence en se surpassant au quotidien et en insufflant la plus haute qualité dans chacun de ses projets qui constituent des lieux inédits, innovants et invitants.

Les prix Construire de l'ACQ

Rappelons que les prix Construire visent à reconnaître le talent, l'engagement et l'excellence d'entreprises et de personnes qui contribuent positivement à l'industrie de la construction au Québec. L'ACQ souligne ainsi la qualité de leurs réalisations et leur contribution à l'essor de l'économie québécoise. Quant au trophée « Promoteur immobilier d'excellence » décerné à Omnia, celui-ci est remis à un promoteur qui a réalisé la construction d'un projet de condos multiples qui se distingue par sa qualité et son caractère unique. La Soirée des prix Construire 2023 se déroulait au Fairmont Le Manoir Richelieu, à Charlevoix, le samedi 6 mai.

À propos d'Omnia

Fondé en 1985, Omnia se spécialise dans la construction et le développement de projets résidentiels, industriels et commerciaux de grande envergure. Dirigée par Jean-François Beaulieu et son équipe de professionnels chevronnés, l'entreprise familiale québécoise d'une cinquantaine d'employés se démarque par son service courtois et la qualité du travail effectué en s'assurant de toujours placer les besoins de sa clientèle au coeur de ses réalisations. Grâce à son savoir-faire et à son intégrité, l'entreprise a géré avec succès de nombreux projets qui totalisent des millions de pieds carrés. Le portfolio diversifié d'Omnia inclut notamment Eli Condos, Condos Enticy, Condos Imperia, Condos Théâtre Snowdon, Cavendish, Suma et bien d'autres projets sur Montréal.

