Zilliant accueille Kylie Fuentes au poste de Chief Product Officer





Zilliant, la plateforme logicielle n°1 pour l'optimisation et la gestion des prix et des revenus, a annoncé aujourd'hui que Kylie Fuentes, ancienne SVP et responsable des produits chez Salesforce Revenue Cloud, a rejoint Zilliant en tant que Chief Product Officer.

« Nous sommes ravis d'accueillir Kylie dans l'équipe. Elle est une dirigeante axée sur le client qui a réalisé des innovations de produits transformatrices aidant les clients à atteindre leur plein potentiel de revenus », déclare Pascal Yammine, CEO de Zilliant.

Avant de travailler chez Salesforce, Fuentes était vice-présidente des produits et du design chez StyleSeat et membre de l'équipe de direction qui a stimulé la croissance de Rodan+Fields pour franchir le milliard de dollars de chiffre d'affaires. À son poste chez Zilliant, Kylie Fuentes dirigera la stratégie produit, l'exécution et le marketing ainsi que la stratégie de partenariat.

« C'est un privilège de rejoindre Zilliant, surtout en ce moment où l'entreprise se développe et évolue de manière soutenue », déclare Fuentes. « Je suis impatiente de rejoindre l'équipe et de promouvoir sa vision d'aider les clients à atteindre leur plus haut niveau de croissance rentable. »

Pour en savoir plus sur Zilliant, visitez https://www.zilliant.com.

À propos de Zilliant

Zilliant optimise le commerce intelligent pour les entreprises B2B en connectant leurs stratégies commerciales à une exécution efficace. Notre logiciel d'optimisation et de gestion des prix et d'orientation des ventes permet une croissance rentable en transformant la façon dont nos clients utilisent les données pour tarifer et vendre sur les canaux traditionnels et numériques. La science des données, le logiciel natif du cloud et l'engagement pour le succès client de Zilliant offrent le retour sur investissement le plus élevé, les délais de valorisation les plus courts et la meilleure satisfaction client. Apprenez-en plus sur la façon dont Zilliant optimise le commerce intelligent sur www.zilliant.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

9 mai 2023 à 13:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :