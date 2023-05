FYidoctors nommée parmi les Sociétés les mieux gérées au Canada pour une quatrième année consécutive





L'engagement soutenu de l'entreprise en faveur de l'excellence en affaires lui vaut la prestigieuse reconnaissance Or.

TORONTO, le 9 mai 2023 /CNW/ - FYidoctors a été reconnue pour son rendement global et sa croissance soutenue en recevant un prestigieux titre de lauréate des Sociétés les mieux gérées au Canada. Les lauréates du programme des Mieux gérées de 2023 représentent l'élite des sociétés détenues et gérées par des Canadiens ont démontré leur leadership sur le plan de la stratégie, des capacités, de l'innovation, de la culture, l'engagement, des finances et de la croissance durable.

Le programme des Sociétés les mieux gérées au Canada, qui en est à sa 30e année, est le principal palmarès des entreprises au pays qui reconnaît les mérites des entreprises détenues et gérées par des Canadiens pour leurs pratiques commerciales novatrices de classe mondiale.

FYidoctors est le plus grand fournisseur de soins de la vue au Canada, regroupant plus de 630 optométristes et plus de 350 cliniques pour servir les Canadiens d'un océan à l'autre. Cette reconnaissance est alimentée par la passion de son équipe à enrichir la vie des gens par des soins exceptionnels et modernes. La société fait toujours passer les patients avant les produits, et les place au coeur des soins qu'elle offre. Après s'être taillé une place parmi les sociétés les mieux gérées au cours des quatre dernières années, FYidoctors obtient maintenant la reconnaissance Or.

L'année 2022 a été marquée par des stratégies et des projets ambitieux pour FYidoctors. Avec l'ouverture de deux nouvelles cliniques phares à Calgary et à Vancouver, le laboratoire ophtalmique Delta qui enregistre un nombre record de commandes par jour, le lancement du programme de prêts pardonnables Optométristes de demain pour les nouveaux diplômés en optométrie, et la mise en oeuvre d'une expérience patient omnicanale de premier ordre, FYidoctors a maintenu sa solidité financière tout en atteignant l'excellence opérationnelle. FYidoctors continue d'investir dans les technologies de pointe en optométrie et dans l'avenir de l'optométrie par des investissements en éducation.

«?Les lauréates du programme des Mieux gérées de cette année ont fait preuve de courage, d'ingéniosité et de créativité en explorant de nouvelles possibilités d'avancement, a déclaré Lorrie King, associée chez Deloitte et coleader du programme des Sociétés les mieux gérées au Canada. Nous sommes extrêmement fiers de souligner les réalisations impressionnantes des sociétés comme FYidoctors, particulièrement dans un monde des affaires qui évolue rapidement. Leurs réussites démontrent l'importance d'un leadership fort et d'une grande prévoyance pour stimuler la croissance à long terme.?»

Les mises en nomination du programme sont évaluées par un jury indépendant dont les membres sont des représentants des commanditaires du programme ainsi que des invités spéciaux. Les Sociétés les mieux gérées de 2023 ont en commun, notamment, d'avoir mis leur personnel et leur culture au premier plan, de s'être concentrées sur leurs stratégies ESG et d'avoir redoublé d'efforts pour accélérer leur transition numérique.

« Remporter ce prix pour une quatrième année consécutive est une étape importante pour notre organisation, a déclaré le Dr Alan Ulsifer, président du conseil d'administration et chef de la direction de FYidoctors. Depuis la création de FYidoctors il y a 15 ans, notre équipe croissante d'optométristes s'est engagée à offrir des soins de la vue axés sur le patient à tous les Canadiens. Notre équipe dévouée et passionnée enrichit la vie chaque jour, et nous travaillons ensemble pour soutenir et renforcer l'avenir de l'optométrie ».

À propos des sociétés les mieux gérées au Canada

Le concours des sociétés les mieux gérées au Canada demeure le sceau d'excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Il existe quatre niveaux de prix : 1) les nouvelles lauréates des Mieux gérées au Canada (nouvelles lauréates choisies chaque année); 2) les lauréates des Mieux gérées au Canada (lauréates qui ont soumis leur candidature de nouveau avec succès et conservent le titre de Mieux gérées pendant deux années additionnelles, sous réserve d'un examen annuel de leur exploitation et de leurs finances); 3) les sociétés lauréates de la catégorie Reconnaissance Or (sociétés qui conservent le titre de Mieux gérées pendant trois années consécutives; ces sociétés lauréates ont démontré leur engagement à l'endroit du concours et ont conservé leur titre pour quatre à six années consécutives); et) les membres du Club Platine (lauréates qui ont conservé le titre de Mieux gérées pendant sept années consécutives ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte Sociétés privées, la CIBC, le Globe and Mail, Salesforce et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, consultez le site www.societeslesmieuxgerees.ca.

À propos de FYidoctors

FYidoctors est la plus importante société de soins de santé diversifiés au Canada. Dirigée par des optométristes, gérée par des professionnels et centrée sur les patients, l'organisation se consacre à offrir des soins de la vue et des traitements médico-esthétiques exceptionnels, ainsi que des produits et des services conçus avant tout pour les patients. L'entreprise compte plus de 350 cliniques partout au pays et figure aux palmarès 2020, 2021 et 2022 des sociétés les mieux gérées au Canada. Investie de la mission d'enrichir la vie à l'intérieur comme à l'extérieur des murs de ses cliniques, FYidoctors soutient de nombreuses causes et activités philanthropiques par l'entremise de programmes axés sur la collectivité et de la Fondation Enrichir la vie. Pour en savoir plus, consultez le site www.fyidoctors.com.

