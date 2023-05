Next Glass annonce le lancement de Untappd for Business Premium





La nouvelle solution de publication de menus ajoute des fonctionnalités au menu des vins et spiritueux grâce à Wine-Searcher

CHARLOTTE, Caroline du Nord, le 9 mai 2023 /CNW/ - Next Glass, un important fournisseur mondial de logiciels et de services destinés à l'industrie des boissons alcoolisées, a annoncé aujourd'hui le lancement d'Untappd for Business Premium, une version améliorée de la plateforme promotionnelle et de publication de menus Untappd for Business, en partenariat avec Wine-Searcher . Le produit Premium permet aux clients de tirer parti du catalogue de vins et spiritueux de Wine-Searcher afin de simplifier la publication des produits vinicoles et spiritueux dans les menus, ce qui permet aux clients d'économiser un temps précieux dans le processus de création et de mise à jour des menus. La version standard du Untappd for Business est utilisée par près de 20 000 bars, restaurants, et débits de boissons, ainsi qu'auprès d'autres détaillants de boissons alcoolisées répartis dans 75 pays, aux fins de publication sur leur site Web, sur leurs codes QR, sur leurs menus imprimés, ainsi que sur leurs menus en affichage dynamique, et de promotion de leurs offres auprès du plus grand public en ligne d'amateurs de bière sur l'application mobile Untappd.

Depuis sa création en 2016, Untappd for Business a mis à profit la base de données la plus exacte et la plus robuste au monde, qui contient plus de 3 millions de bières provenant de l'application mobile Untappd, afin de permettre la publication rapide de produits de la bière, du cidre et d'autres boissons maltées. Grâce à son partenariat et à son intégration avec Wine-Searcher, le principal moteur de recherche et partenaire de contenu dans le domaine des vins et spiritueux à l'échelle mondiale, Untappd for Business Premium est en mesure de tirer parti d'une base de données robuste de plusieurs millions de produits vinicoles et spiritueux pour créer et modifier rapidement des menus à l'aide de renseignements précis et mis à jour tels que les images d'étiquettes, le millésime, la notation, etc.

« Depuis 2016, notre équipe est ravie de proposer la plateforme de publication de menus de bière la plus riche et la plus rapide du marché, qui a permis à nos détaillants partenaires d'économiser un temps précieux en matière de mise à jour des menus pour leurs clients, a déclaré Trace Smith, chef de la direction de Next Glass. Grâce à notre partenariat avec Wine-Searcher, nous avons maintenant créé l'outil de publication de menus de plats et de boissons le plus efficace qui soit. En combinant la base de données de la bière de Untappd et le catalogue des vins et spiritueux de Wine-Searcher, nous proposons désormais une plateforme qui permettra aux bars, aux restaurants, aux débits de boissons et aux autres détaillants de gérer l'ensemble de leurs menus des boissons et des plats encore plus rapidement qu'avec toute autre solution disponible sur le marché. »

Jules Perry, chef de la direction de Wine-Searcher, a ajouté : « Ce partenariat démontre clairement l'avantage d'exploiter l'ampleur, la profondeur et l'exactitude de nos données sur les vins et spiritueux à l'échelle mondiale, ainsi que le contenu sur nos produits. Nous sommes enthousiastes devant le potentiel du marché et la possibilité de travailler avec Next Glass pour soutenir cette nouvelle initiative. »

En plus de la possibilité de publier des produits vinicoles et spiritueux dans leurs menus de boissons et de plats, selon la base de données, Untappd for Business Premium propose également aux clients d'autres améliorations, y compris l'accès à la puissante API Untappd for Business.

Pour célébrer le lancement de Untappd for Business Premium, Next Glass offre un essai gratuit de 7 jours à tous les bars, restaurants et autres établissements de vente au détail sous ce lien ..

À propos de Next Glass

Fondée en 2013, l'entreprise Next Glass fournit des logiciels et des services qui connectent les passionnés, les détaillants et les producteurs de l'industrie des boissons alcoolisées. Elle propose divers logiciels et plateformes de contenu de premier plan aux consommateurs, aux détaillants et aux brasseurs, notamment :

Aux consommateurs : Untappd, BeerAdvocate, Hop Culture

Détaillants : Untappd for Business

Brasseurs : Ollie (plateforme de gestion des brasseries)

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.NextGlass.co .

À propos de Wine-Searcher

Générant des volumes importants de transactions de données et de contenu de haute qualité et acteur de premier plan sur le marché depuis 20 ans, Wine-Searcher est devenu la principale source mondiale de données en matière de prix et de disponibilité des vins et spiritueux « en ligne et hors commerce ». Wine-Searcher recueille et regroupe au quotidien les listes de produits en ligne provenant d'un éventail de détaillants, de producteurs et de maisons de vente aux enchères de vins et de spiritueux à l'échelle mondiale. La combinaison novatrice de la technologie et de l'expertise du personnel interne spécialisé est essentielle à la réputation de Wine-Searcher en matière d'exactitude, de fiabilité et de qualité à long terme de ses données.

Pour obtenir des renseignements complémentaires, veuillez consulter le site : www.wine-searcher.com

