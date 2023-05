Zion Pharma annonce un accord mondial avec Roche pour le développement et la commercialisation d'un inhibiteur de la tyrosine kinase ciblant l'HER2 pénétrant la barrière hémato-encéphalique, administré oralement





Zion Pharma Limited, une société de biotechnologie chinoise axée sur le développement de composés pénétrant dans le cerveau, a annoncé ce jour que Roche a fait l'acquisition des droits mondiaux pour le principal programme de Zion, ZN-A-1041. ZN-A-1041 est un inhibiteur sélectif de la tyrosine kinase administré oralement ciblant le récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2). ZN-A-1041 a été conçu pour pénétrer la barrière hémato-encéphalique, et peut potentiellement traiter ou prévenir l'apparition de métastases au cerveau chez les patients atteints d'un cancer du sein métastatique HER2-positif. Jusqu'à 50 % des patients atteints d'un tel cancer développent des métastases au cerveau au cours de leur maladie.

« L'accord conclu avec Roche est le fruit d'un excellent travail d'équipe visant à apporter aux patients atteints d'un cancer du sein HER2-positif un traitement appelé à devenir le meilleur de sa catégorie, en particulier pour traiter ou prévenir les métastases au cerveau grâce à sa capacité élevée à pénétrer la barrière hémato-encéphalique », a déclaré Zack Cheng, M.D., Ph.D., cofondateur, PDG et président du CA de Zion Pharma Limited. « En cinq ans à compter de sa création, notre société aura été capable d'atteindre le stade des premiers essais cliniques chez l'humain, et de trouver un partenaire comme Roche, qui possède les ressources et l'expertise pour fournir ZN-A-1041 aux patients n'ayant que peu d'options thérapeutiques », a ajouté le Dr Cheng.

Et le Dr Ding Zhou, Ph.D., directeur scientifique et cofondateur de Zion Pharma Limited, d'ajouter : « nous sommes ravis que Roche ait identifié la capacité de notre premier produit à faire avancer le traitement de référence dans le domaine des composés pénétrant dans le cerveau pour le cancer du sein HER2-positif. »

« Nous sommes impatients de commencer ce partenariat avec Zion afin de poursuivre le développement de cette option thérapeutique innovante pour les personnes atteintes d'un cancer du sein HER2-positif. Ce partenariat s'appuie sur l'expérience et l'expertise de Roche dans le traitement de ce type de cancer et soutient notre objectif, faire avancer la science en associant des innovations externes à nos capacités internes afin de combler des besoins encore non satisfaits », a affirmé James Sabry, directeur Monde de Pharma Partnering.

Après une période de transition, Roche sera en charge du développement, de la fabrication et de la commercialisation de ZN-A-1041 à l'international. Zion recevra jusqu'à 70 millions d'USD en versements initiaux et à court terme en fonction de la réalisation de certaines étapes intermédiaires. Zion pourra également recevoir jusqu'à 610 millions d'USD en versements supplémentaires à la suite de la réalisation de certaines étapes de développement, réglementaires et commerciales pour ZN-A-1041, ainsi que des redevances progressives sur les ventes.

À propos de ZN-A-1041

ZN-A-1041 est un inhibiteur sélectif de la tyrosine kinase administré oralement ciblant le récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2). ZN-A-1041 a été conçu pour pénétrer la barrière hémato-encéphalique. L'essai de phase 1 en cours se déroule sur plusieurs sites aux États-Unis et en Chine. De plus amples détails seront présentés aux sessions d'affichage à l'occasion de la conférence annuelle de l'American Society of Clinical Oncology en juin 2023.

À propos de Zion Pharma Limited

Zion Pharma est une société privée de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de nouveaux agents anti-tumoraux à petites molécules. Fondée en 2018, la société a son siège de recherche à Suzhou et d'autres sites de recherche à Shanghai. Elle applique une approche innovante d'invention de traitements en s'appuyant sur son expertise en DMPK pour développement de divers composés propriétaires premiers/meilleurs de leur catégorie orientés sur des cibles thérapeutiques favorisant l'inhibition des tumeurs, y compris la protéine mutée dans le syndrome d'ataxie télangiectasie (ATM), le Kirsten RAt Sarcoma (KRAS G12D) et le SMARCA2 (BRM). Pour de plus amples informations sur Zion Pharma, visitez le site www.zionpharma.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

9 mai 2023 à 10:15

