AB Tasty et Google renforcent leur alliance





AB Tasty et Google se concentrent sur les expériences digitales avec des capacités de collaboration plus étendues.

PARIS, 9 mai 2023 /PRNewswire/ -- AB Tasty a annoncé aujourd'hui qu'elle était devenue un partenaire officiel de Google Cloud et qu'elle était disponible sur Google Cloud Marketplace. Ce partenariat permettra aux clients d'accéder aux relations existantes entre les fournisseurs et Google Cloud, ce qui simplifiera le déploiement d'AB Tasty sur la plateforme.

Cette intégration dans Google Cloud Marketplace donne accès à un large panel de fonctionnalités et d'avantages qui accélèreront les efforts d'expérimentation et de personnalisation. Le partenariat facilite les transactions et les conditions d'utilisation de la marketplace. Les entreprises qui utilisent actuellement Google Cloud Marketplace pourront rapidement déployer AB Tasty, ce qui leur permettra de se concentrer sur leurs principaux objectifs commerciaux.

De plus, AB Tasty a récemment annoncé sa toute dernière intégration avec Google Analytics 4, visant à aider les entreprises à révolutionner leurs expériences digitales grâce à des innovations appuyées par des données.

La nouvelle intégration entre GA4 et AB Tasty permet aux clients d'AB Tasty d'utiliser les solides capacités d'analyse de GA4 en conjonction avec les fonctionnalités avancées de testing et de personnalisation existantes. L'association des données analytiques et des tests, permettront aux entreprises de mieux comprendre leurs utilisateurs et de tirer parti de ces connaissances pour créer des expériences digitales plus engageantes.

Grâce à la plateforme d'AB Tasty, les clients auront accès à une solution avancée d'optimisation de l'expérience avec une plateforme d'expérimentation complète tout en bénéficiant d'une suite de personnalisation entièrement intégrée avec un ciblage 1:1 et des algorithmes de recommandation par IA.

« Nous sommes ravis de nous associer à Google Cloud et d'être disponibles sur Google Cloud Marketplace », a déclaré Remi Aubert, CEO d'AB Tasty. « Faisant partie des premières plateformes à intégrer la synchronisation bidirectionnelle avec Google Analytics 4, AB Tasty a établi des liens étroits avec le géant de la technologie ».

Les améliorations constantes des produits d'AB Tasty avec Google contribuent à la croissance de sa suite de solutions d'expérience client pour l'expérimentation, la personnalisation, la recommandation et la recherche intelligente. Dans un marché de plus en plus concurrentiel, cette alliance donnera aux entreprises l'avantage compétitif dont elles ont besoin pour offrir à leurs clients des expériences digitales exceptionnelles.

Cette annonce intervient après la levée de fonds de série C de 40 millions de dollars d'AB Tasty. Au cours des deux dernières années, AB Tasty a connu une croissance internationale de 200% et a séduit des marques telles que Kering, McDonald's et Ulta Beauty, rejoignant ainsi L'Oréal, Disneyland Paris et LVMH. Avec une plateforme d'expérimentation complète, des outils de feature management server-side et un moteur de personnalisation 1:1, AB Tasty continue de s'imposer comme leader de l'optimisation de l'expérience.

En savoir plus :

https://www.abtasty.com/fr/google-optimize-fr/

About AB Tasty

AB Tasty est un leader mondial des solutions d'expérimentation, de personnalisation et de gestion des fonctionnalités ? permettant aux entreprises de valider des idées, tout en maximisant l'impact, en minimisant les risques et en accélérant la mise sur le marché. Les entreprises utilisent les solutions d'AB Tasty pour aligner leurs équipes marketing, produit et tech et garantir une efficacité accrue, une réduction des coûts et des expériences optimales pour les utilisateurs finaux. Fondée en 2013 à Paris, AB Tasty est conçue pour les entreprises qui cherchent à utiliser l'expérimentation contrôlée pour implémenter uniquement les meilleures idées. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.abtasty.com/fr/ .

Contact

John Hughes

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2072788/AB_Tasty_Logo.jpg

9 mai 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :