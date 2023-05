/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada fait une annonce des mesures visant à renforcer l'accès à l'avortement au Canada (9 mai 2023)/

L'honorable Marci Ien, Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, feront une annonce importante au sujet des fonds pour des projets qui visent à renforcer l'accès à...

- L'approbation est fondée sur les résultats de l'étude clinique pivot de phase III SELECT-AXIS 2, au cours de laquelle RINVOQ a permis de maîtriser la maladie de façon rapide et efficace et d'atteindre le paramètre d'évaluation principal de l'étude,...