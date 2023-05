Le Canada est prêt à bénéficier des réorganisations des chaînes d'approvisionnement européennes et américaines





OTTAWA, 09 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon une nouvelle étude du Conference Board du Canada, alors que les États-Unis et l'Europe cherchent à renforcer les vulnérabilités de leurs chaînes d'approvisionnement découlant des défis rencontrés pendant la pandémie, le Canada est bien positionné pour bénéficier de ces mouvements.



"Le commerce canadien a largement été déterminé par les forces de la mondialisation et a été crucial pour répondre aux demandes des ménages et des entreprises", a déclaré Pedro Antunes, économiste en chef du Conference Board du Canada. "En plus de la pandémie, les tensions géopolitiques croissantes pousseront les entreprises et les gouvernements vers une économie plus insulaire. Le Canada doit être proactif en investissant dans des domaines où il a un avantage concurrentiel pour profiter de ces opportunités."

Dans une grande partie du monde, la réponse politique à la COVID-19 a été de fermer des segments significatifs de l'économie pour aider à arrêter la propagation du virus. Le déroulement, l'ampleur et la profondeur de ces fermetures étaient largement alignés, entraînant une forte baisse de l'économie mondiale au printemps 2020.

Le commerce mondial est devenu plus complexe et interconnecté, mais des discussions sur la question de savoir s'il avait atteint son apogée avaient lieu avant la pandémie. Pour les nations développées, la mondialisation a augmenté les revenus réels des ménages en réduisant l'inflation, en particulier sur les biens de consommation. Elle a accru la concurrence, élargi la variété de biens et services et a baissé les prix de nombreux de ces produits et services. Sans surprise, l'inversion de la mondialisation aurait l'effet inverse sur les ménages.

"Notre recherche menée en août 2022 en collaboration avec les bureaux américains et européens du Conference Board Inc. a révélé qu'une grande partie des entreprises américaines et européennes prévoyaient de modifier les lieux d'approvisionnement de leurs matières premières, produits et services", a poursuivi Antunes. "Les résultats étaient différents au Canada, où plus de 90 % des entreprises interrogées ont déclaré qu'elles prévoyaient de continuer à s'approvisionner dans les mêmes régions au cours des trois à cinq prochaines années".

Le Canada est un partenaire commercial de confiance, avec une forte image de marque dans toutes les catégories d'exportation et dispose d'importants accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux. C'est également un exportateur mondial d'énergie, d'agroalimentaire et de nombreuses autres ressources. En tant que pays, le Canada est bien positionné pour bénéficier d'un mouvement des entreprises américaines et européennes visant à sécuriser les chaînes d'approvisionnement.

