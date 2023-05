Ledn obtient l'approbation réglementaire aux îles Caïmans





TORONTO, 9 mai 2023 /PRNewswire/ -- Ledn Inc. (« Ledn »), fournisseur mondial de services financiers liés aux actifs numériques, a annoncé avoir obtenu l'enregistrement et l'approbation réglementaire en tant que fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) de l'Autorité monétaire des Îles Caïmans (CIMA). La société, qui offre une gamme de produits et de services financiers liés aux actifs numériques, notamment des prêts garantis par des bitcoins et des comptes d'épargne pour actifs numériques, servira bientôt sa clientèle mondiale par l'intermédiaire de sa filiale VASP réglementée, sous la supervision de la CIMA.

« Nous sommes très heureux d'avoir obtenu l'approbation réglementaire dans un centre international de services financiers très respecté », a déclaré Adam Reeds, cofondateur et PDG de Ledn, « ce qui est un témoignage supplémentaire de ce que nous mettons soigneusement en place chez Ledn, en particulier au cours d'une période où beaucoup de nos pairs du secteur sont en train de vaciller ».

Kenneth Ng, directeur juridique de Ledn, a déclaré que cette approbation est « un signe de notre engagement à construire une société de technologie financière de classe mondiale qui donne la priorité à la satisfaction des besoins de nos clients tout en respectant les normes les plus rigoureuses en matière de conformité réglementaire ».

« Ce résultat est une étape cruciale pour notre entreprise, au moment où nous poursuivons la mise en oeuvre de nos plans d'expansion mondiale et continuons à déployer des produits et services innovants pour notre clientèle grandissante à l'échelle mondiale », a déclaré Mauricio Di Bartolomeo, cofondateur de Ledn.

À propos de Ledn

Ledn propose des comptes d'épargne et des prêts à des clients dans plus de 130 pays, avec une gamme croissante de services et de régions couvertes. L'entreprise a pour vocation de créer des services financiers de classe mondiale, et plus particulièrement d'aider les gens à se constituer un patrimoine à long terme grâce à des produits numériques fondés sur des actifs.

