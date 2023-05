BioScript Solutions(MD) nommée l'une des sociétés les mieux gérées au Canada





MONCTON, NB, le 9 mai 2023 /CNW/ - BioScript SolutionsMD?est fière d'annoncer qu'elle est l'une des lauréates du prestigieux programme des sociétés les mieux gérées au Canada pour la troisième année consécutive.?BioScript Solutions a été reconnue pour son excellence en tant qu'entreprise détenue par des Canadiens, son rendement inégalé dans l'industrie, ses pratiques commerciales de classe mondiale et sa croissance soutenue.

BioScript Solutions facilite l'accès aux thérapies médicamenteuses spécialisées pour les personnes atteintes de maladies chroniques et de maladies rares. Depuis 2001, l'entreprise est passée d'une clinique de perfusion au Nouveau-Brunswick à un réseau national qui compte plus de 100 cliniques, 13 pharmacies et 1 200 membres d'équipe qui servent des patients partout au Canada. Elle offre une gamme de services allant des services complets de soutien aux patients, des services pharmaceutiques et des soins infirmiers à la distribution en gros et aux services logistiques, le tout avec une mission à l'esprit : simplifier l'accès aux soins spécialisés.

« Au nom de BioScript Solutions, nous sommes ravis de recevoir cette distinction prestigieuse pour une troisième année consécutive. BioScript a connu une énorme croissance au cours des trois dernières années, mais nos valeurs fondamentales demeurent les mêmes et les patients sont toujours au coeur de tout ce que nous faisons. Nous sommes extrêmement fiers de tous les membres de notre entreprise pour leur engagement continu envers l'amélioration de la prestation de soins de santé partout au Canada », indique?David Ford, cofondateur de BioScript Solutions. « Notre engagement au cours des 20 dernières années a toujours été de fournir le meilleur soin aux patients tout au long de leur parcours thérapeutique, et ce prix est le reflet des efforts de toute l'équipe à la réalisation de cet engagement ».

Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada est l'un des principaux palmarès des entreprises au pays qui reconnaît les mérites des entreprises pour leurs pratiques commerciales novatrices de classe mondiale. Pour obtenir cette désignation, les entreprises sont évaluées sur leur leadership dans les domaines de la stratégie, de la culture, de l'engagement, des capacités, de l'innovation, de la gouvernance et du rendement financier.

Les réalisations de BioScript?Solutions dans ces domaines comprennent, entre autres, l'optimisation de toutes les étapes du parcours thérapeutique du patient pour prodiguer des soins personnalisés de haute qualité; la promotion d'une culture d'inclusion dans laquelle on s'engage envers le perfectionnement professionnel, le bien-être personnel et la responsabilisation environnementale; et l'élaboration de technologies et de processus innovateurs qui permettent à nos membres d'équipe et nos partenaires de se concentrer sur ce qui est le plus important : leurs patients.

« En réalité, l'une de nos plus grandes réalisations a été les personnes que nous avons regroupées et que nous continuons d'attirer », souligne?Andrew Steeves, cofondateur de BioScript Solutions. « En embauchant des personnes qui accordent la priorité aux patients avant tout, et qui ont une passion commune pour aider les gens en général, il se crée naturellement une culture d'équipe extraordinaire au sein d'une entreprise. »

« Le fait que BioScript est reconnue cette année, encore une fois, comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada témoigne de l'engagement commun de notre équipe et de nos partenaires à être à l'avant-garde en matière d'optimisation de l'expérience des patients », poursuit Steeves. « Les membres de toutes nos divisions, dont la pharmacie BioScript, les programmes de soutien aux patients NavieGo, les cliniques Coverdale, le grossiste A&D et Logistique BioScript, se réjouissent à l'idée de poursuivre notre travail ensemble vers notre mission de simplifier l'accès aux soins spécialisés au Canada. »

Les sociétés les mieux gérées de 2023 ont des points en commun, comme une culture axée sur les personnes, l'objectif de mener des stratégies environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) efficaces et un processus d'accélération de la transformation numérique de leur entreprise.

« Les lauréates du programme des sociétés les mieux gérées de 2023 incarnent les normes commerciales canadiennes les plus élevées en matière d'innovation, d'adaptabilité et de résilience », a déclaré Derrick Dempster, coleader du programme des sociétés les mieux gérées au Canada et associé chez Deloitte. « Au cours de la dernière année, des entreprises comme BioScript Solutions ont su accélérer leur croissance en s'adaptant continuellement, en relevant des défis avec succès, en exploitant de nouvelles occasions, en tirant parti de leurs compétences de pointe dans le secteur afin de maximiser leurs investissements et en produisant des résultats durables. »

Les commanditaires du programme des sociétés les mieux gérées au Canada sont Deloitte Sociétés Privées, la CIBC, Salesforce, The Globe and Mail, et le Groupe TMX.

À propos du programme des sociétés les mieux gérées au Canada

Le concours des sociétés les mieux gérées au Canada demeure le sceau d'excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Il existe quatre niveaux de prix : 1) les nouvelles lauréates des mieux gérées au Canada (nouvelles lauréates choisies chaque année); 2) les lauréates des mieux gérées au Canada (lauréates qui ont soumis leur candidature de nouveau avec succès et conservent le titre de mieux gérées pendant deux années additionnelles, sous réserve d'un examen annuel de leur exploitation et de leurs finances); 3) les sociétés lauréates de la catégorie Reconnaissance Or (sociétés qui conservent le titre de mieux gérées pendant trois années consécutives; ces sociétés lauréates ont démontré leur engagement à l'endroit du concours et ont conservé leur titre pour quatre à six années consécutives); et 4) les membres du Club Platine (lauréates qui ont conservé le titre de mieux gérées pendant sept années consécutives ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte Sociétés privées, la CIBC, le Globe and Mail, Salesforce et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, visitez www.societeslesmieuxgerees.ca.

À propos de BioScript SolutionsMD

BioScript SolutionsMD s'engage à aider les patients atteints de maladies chroniques à obtenir les meilleurs résultats de santé possibles. Grâce à notre approche globale de soins, nous simplifions l'accès aux thérapies médicamenteuses complexes et nous proposons des solutions complètes de soins spécialisés à chaque étape du parcours thérapeutique du patient. Au moyen de nos services de logistiques et de distribution en gros, des pharmacies de médicaments de spécialité, des programmes de soutien aux patients et des services cliniques, BioScript SolutionsMD a la capacité de gérer les besoins des fabricants de produits pharmaceutiques, des payeurs, des médecins et des professionnels de la santé partout au Canada - aujourd'hui et demain. Pour en savoir plus, veuillez visiter bioscript.ca.

