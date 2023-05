La santé mentale des propriétaires d'entreprise s'est considérablement dégradée par rapport à l'an dernier, selon les nouveaux résultats du sondage de BDC





MONTRÉAL, le 9 mai 2023 /CNW/ - Selon un récent sondage de BDC, la banque de développement du Canada, 45 % des propriétaires d'entreprise du pays ont révélé avoir des problèmes de santé mentale, comparativement à 38 % en février 2022. Le rapport montre également une augmentation notable de la proportion de propriétaires d'entreprise qui disent avoir souhaité le soutien de spécialistes en santé mentale, un pourcentage qui est passé de 21 % en février 2022 à 31 % en février 2023.

Les propriétaires d'entreprise ont du mal à gérer la hausse des coûts et l'équilibre travail-vie personnelle

Les résultats du sondage brossent un portrait préoccupant du climat économique actuel et de ses répercussions sur les propriétaires d'entreprise du pays. Plus de la moitié des entrepreneures et entrepreneurs ayant participé au sondage mentionnent l'inflation comme source importante de stress, et l'équilibre travail-vie personnelle préoccupe maintenant 54 % de ces personnes, comparativement à 45 % l'an dernier.

« Les propriétaires d'entreprise du Canada font face à un défi de taille dans le contexte économique actuel, auquel s'ajoutent les cicatrices laissées par la pandémie de COVID-19. Les taux d'inflation et d'autres facteurs ont des répercussions réelles sur leurs activités, ce qui en pousse un grand nombre à augmenter leurs heures de travail pour rester à flot. Ce phénomène ne fait qu'amplifier leur stress sur le plan de la santé mentale en raison des conséquences parfois dévastatrices sur leur vie personnelle et leur bien-être général », prévient Annie Marsolais, cheffe de la direction marketing et ambassadrice de la santé mentale chez BDC.

Contraste frappant entre les jeunes propriétaires d'entreprise et les plus âgés

Les résultats révèlent un clivage important au sein des tranches d'âge concernant les comportements de recherche d'aide en santé mentale. Un quart des propriétaires d'entreprise de 45 ans et plus ont demandé un soutien professionnel en santé mentale au cours de la dernière année, tandis que la moitié de leurs homologues plus jeunes l'ont fait. « Cet écart marqué souligne le besoin urgent pour les propriétaires d'entreprise de donner la priorité à leur bien-être mental afin de prospérer à long terme. L'approche proactive de la jeune génération en matière de santé mentale établit un précédent important pour la relève, en questionnant le statu quo et en ouvrant la voie à un écosystème entrepreneurial plus sain », ajoute Annie Marsolais.

BDC lancera un projet pilote pour faciliter l'accès au soutien en santé mentale

Le sondage révèle une réalité troublante : le coût du soutien en santé mentale est l'obstacle le plus important pour les propriétaires d'entreprise, suivi de l'incertitude concernant les services, de la gêne, de l'accès et de la méconnaissance.

Les résultats surprenants du sondage ont incité BDC à réfléchir à la façon dont elle pourrait aider les propriétaires de petites entreprises du Canada à faire face à ce risque croissant. BDC s'apprête à lancer cet automne un projet pilote qui permettra à des membres de sa clientèle d'avoir un accès facile à une thérapie virtuelle.

« L'entrepreneuriat, c'est incroyablement difficile, même quand tout va bien, et nous savons qu'un trop grand nombre de propriétaires d'entreprise souffrent encore en silence. Bien qu'il puisse sembler inhabituel pour une banque de rendre le soutien à la santé mentale plus accessible et plus abordable, cette initiative témoigne de la nature de BDC en tant que banque de développement, commente Annie Marsolais. Nous accompagnons les propriétaires de PME du Canada tout au long de leur parcours, et si une meilleure santé mentale contribue à des PME en meilleure santé, nous nous montrerons à la hauteur de ce défi. »

Le sondage de BDC sur la santé mentale des propriétaires d'entreprise a été mené auprès de 1 500 propriétaires de PME partout au Canada entre le 20 février et le 3 mars 2023. Il fait partie d'une série de sondages que BDC réalise chaque année depuis 2018 afin de contribuer à une meilleure compréhension de l'état de santé mentale des propriétaires d'entreprise partout au pays et d'accroître la sensibilisation à cet enjeu. L'initiative s'inscrit dans l'engagement de la Banque à aider le Canada et ses propriétaires d'entreprise à créer une économie prospère, inclusive et durable.

