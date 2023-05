Pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées et les adultes en situation de vulnérabilité - La ministre Sonia Bélanger annonce le déploiement progressif de la Ligne Aide Maltraitance Adultes Aînés





QUÉBEC, le 9 mai 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la mise en oeuvre des nouvelles dispositions de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité au Québec, la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, annonce le déploiement progressif des services de la Ligne Aide Maltraitance Adultes Aînés (LAMAA) dans toutes les régions du Québec.

Cette ligne téléphonique d'écoute, d'évaluation et de référence spécialisée en matière de maltraitance servira ainsi de porte d'entrée pour toute personne, aînée ou adulte en situation de vulnérabilité, qui vit ou est témoin d'une situation de maltraitance, et qui souhaite être écoutée ou orientée vers la ressource répondant à ses besoins et pouvant la soutenir. Il est à noter que les services de la LAMAA sont offerts sept jours sur sept, de 8 h à 20 h, au 1 888 489-2287.

Le calendrier de déploiement progressif des services de la LAMAA s'établit comme suit :

depuis avril : Nunavik, Terres-Cries-de-la-Baie-James/Nord-du-Québec, Côte-Nord, Abitibi-Témiscamingue, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean;

mai : Laval , Outaouais;

, Outaouais; juin : Estrie, Chaudière-Appalaches, Mauricie et Centre-du-Québec;

septembre : Lanaudière, Laurentides, Capitale-Nationale, Montérégie;

octobre : Montréal.

Citations :

« Je suis heureuse que nous puissions déployer cette mesure phare de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. C'est un outil important d'aide et d'évaluation que nous nous donnons pour contrer les situations de maltraitance dans toutes nos régions. Chaque Québécoise et chaque Québécois aura désormais, grâce à cette ligne, toute l'information utile et l'accompagnement nécessaire pour agir contre la maltraitance. »

Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

Faits saillants :

Même si la LAMAA n'est pas déployée de façon officielle dans certaines régions, les appels provenant de personnes majeures en situation de vulnérabilité de partout au Québec y sont pris en charge et traités.

Rappelons que les cinq mandats principaux de la LAMAA, en vertu des dispositions de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité bonifiée, sont les suivants :





recevoir l'appel d'une personne qui demande de l'information ou du soutien concernant la maltraitance et offrir une écoute active à cette personne;



évaluer la situation décrite par la personne ainsi que son niveau de risque, notamment afin de déterminer s'il s'agit d'un cas de maltraitance;



fournir de l'information sur les ressources disponibles et les recours possibles pour mettre fin à une situation de maltraitance;



orienter la personne vers les intervenants compétents les plus aptes à lui venir en aide, notamment le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services ou tout autre intervenant désigné visé à l'article 17 de la loi;



effectuer, avec le consentement de la personne, un suivi afin de l'accompagner dans son cheminement ou dans ses démarches.





Soulignons que la mise en oeuvre de la LAMAA est réalisée par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, qui opère depuis 2010 la Ligne Aide Abus Aînés (LAAA), une ligne téléphonique nationale spécialisée en matière de maltraitance envers les personnes aînées. En devenant la LAMAA, la Ligne offrira désormais ses services à toute personne majeure en situation de vulnérabilité, ainsi qu'à ses proches, en plus de desservir la clientèle aînée.

Les intervenants de la LAMAA offrent également un soutien aux intervenants du réseau de la santé et des services sociaux, des organismes communautaires et des milieux légal et financier, notamment par un service de consultation professionnelle téléphonique.

