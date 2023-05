Les solutions énergétiques de BLUETTI aident à rendre la fête des Mères mémorable





TORONTO, 9 mai 2023 /CNW/ - BLUETTI, une entreprise de premier plan dans l'industrie du stockage des énergies renouvelables, annonce une promotion spéciale du 6 au 18 mai à l'occasion de la fête des Mères. Cet événement met en vedette les meilleures solutions énergétiques de BLUETTI pour des célébrations de la fête des Mères mémorables.

Une excursion sans stress pour gâter maman

Pour une expérience de plein air encore plus agréable, optez pour une station d'alimentation portative incontournable comme les modèles EB3A ou EB70S de Bluetti. Le poids de ces modèles varie entre 10 et 21,4 lb, et ils ont environ la taille d'une boîte à chaussures moyenne. Intégrant plusieurs sorties, ils permettent le chargement simultané de téléphones, d'ordinateurs portables, de réfrigérateurs, de drones, de ventilateurs, de lampes et plus encore. Ne laissez jamais une batterie défectueuse gâcher un grand moment grâce à nos solutions d'alimentation mobile.

Offrez un voyage mémorable sur la route

Un voyage en voiture avec votre mère créera des souvenirs impérissables. La série AC de BLUETTI, comme le AC200P et le AC300 , convient parfaitement à la vie hors réseau. Ces modèles offrent une puissance de 2 000 à 3 000 W, ce qui facilite le fonctionnement de la plupart des appareils pour la vie en VR, comme les séchoirs à cheveux, les fours à micro-ondes, les friteuses à air chaud et plus encore. Pour un séjour prolongé, optez pour le modèle AC300, qui peut stocker de 3 072 à 12 288 Wh d'énergie, lorsque combiné avec des batteries B300. Et lorsque les batteries sont épuisées, il peut être chargé rapidement au moyen d'une voiture ou de panneaux solaires. Sa capacité de charge solaire maximale de 2 400 W garantit une alimentation en énergie verte et propre partout.

Un centre d'alimentation solide et très pratique

Il peut être important de donner à votre mère un cadeau qui rend sa vie quotidienne plus sécuritaire. Envisagez l'achat d'un système de batteries domestique AC500 de BLUETTI. Il est doté d'une fonction ASI réactive qui prend en charge l'alimentation de la maison dans les 20 millisecondes suivant la détection d'une panne. Combiné aux batteries B300S, le modèle AC500 offre une capacité flexible allant de 3 072 Wh à 18 432 Wh, soit suffisamment d'électricité pour répondre aux urgences domestiques pouvant s'étendre jusqu'à quelques jours. Avec une puissance de 5 000 W, le modèle AC500 peut alimenter presque tous les appareils ménagers, comme les réfrigérateurs, les fours et les outils puissants.

À propos de BLUETTI

Depuis sa création, BLUETTI est déterminée à promouvoir des solutions de développement durable et d'énergie verte. En offrant des solutions écologiques d'accumulation d'énergie pour un usage intérieur et extérieur, BLUETTI vise à offrir des expériences exceptionnelles pour nos maisons tout en contribuant à un avenir durable pour notre planète. Cet engagement en faveur de l'énergie durable a permis à BLUETTI d'étendre son rayonnement à plus de 100 pays et de gagner la confiance de millions de clients dans le monde.

