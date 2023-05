Les Mieux gérées célèbrent 30 ans d'excellence en affaires dans le milieu des sociétés privées au Canada





Le programme compte maintenant 486 membres qui mettent l'accent sur la rétention des talents, la durabilité, la résilience et l'innovation audacieuse.

TORONTO, le 9 mai 2023 /CNW/ - Deloitte Canada est ravi d'annoncer les lauréates du programme des Sociétés les mieux gérées au Canada pour 2023. Le programme célèbre ses 30 ans, ce qui en fait l'initiative la plus durable au pays en matière de reconnaissance de l'excellence des sociétés privées canadiennes. Les 486 sociétés qui font partie du programme, y compris les 30 nouvelles lauréates de cette année, doivent leur réussite à l'adoption d'une culture de travail positive ainsi qu'à un engagement indéfectible envers la rétention des talents et à la durabilité dans un contexte de marché du travail difficile.

« Je suis toujours impressionnée par la force des Sociétés les mieux gérées qui continuent d'agir à titre de modèles pour les talents et l'innovation au Canada, s'enthousiasme Lorrie King, coleader nationale du programme des Mieux gérées au Canada et associée de Deloitte Sociétés privées. Grâce à leur vision audacieuse, à leur résilience et à leur créativité, ces sociétés distinctement canadiennes représentent la fondation des économies actuelles et futures de notre nation. Ces lauréates se démarquent en offrant une valeur supérieure à leurs employés et à leurs clients, ainsi que dans les collectivités où elles exercent leurs activités. Je suis impatiente de voir quels jalons elles atteindront au cours des prochaines années. »

Pour obtenir le titre de Mieux gérées, les sociétés doivent soumettre leurs candidatures chaque année et subir une évaluation rigoureuse de la part d'un jury multidisciplinaire. Elles sont évaluées en fonction de leur maturité à l'égard de quatre piliers clés : leur stratégie, leur engagement, leurs capacités et leur rendement financier.

Cette année, pour la toute première fois, les candidates ont reçu des points en prime pour avoir démontré leurs pratiques de pointe à l'égard d'initiatives liées aux facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), et plus particulièrement les initiatives de réduction de gaz à effet de serre, de réduction des déchets, d'amélioration de l'efficacité énergétique et de promotion de la diversité.

« Chaque année, les lauréates des Mieux gérées continuent à monter la barre dans le milieu des affaires canadien et à inspirer d'autres sociétés à suivre leur exemple, ajoute Derrick Dempster, coleader national du programme des Mieux gérées au Canada et associé de Deloitte Sociétés privées. Que ce soit en adoptant des pratiques exemplaires en matière d'environnement ou en améliorant l'engagement et la rétention des employés pour maintenir un bilan solide, les Sociétés les mieux gérées se distinguent en adoptant une vision à long terme et en effectuant des investissements durables dans des domaines qui créent de la valeur. Je suis heureux d'accueillir les nouvelles lauréates de cette année dans notre réseau alors que nous continuons d'avoir une influence positive au pays et dans le reste du monde. »

En incluant la cohorte des 30 nouvelles lauréates de cette année, le programme compte un total de 486 sociétés. De celles-ci, 91 sociétés sont dans la catégorie Or (qui ont maintenu le titre de Mieux gérée de 4 à 6 années d'affilée) et 290 sociétés sont dans le Club Platine (qui ont maintenu le titre de Mieux gérée pendant au moins 7 années d'affilée). Ce réseau grandissant représente plus de 500 000 employés au Canada.

« Même face à l'évolution rapide du milieu des affaires et du contexte économique au pays et à l'étranger, les Sociétés les mieux gérées continuent de mettre l'accent sur l'innovation et de s'adapter en transformant leurs services pour répondre à la nouvelle demande sur le marché et ouvrir la voie, explique Blair Cowan, vice-président à la direction responsable du financement corporatif, des services bancaires transactionnels, des services bancaires commerciaux et de la gestion de patrimoine à la CIBC. La CIBC est très fière de commanditer le programme des sociétés les mieux gérées au Canada, qui célèbre depuis 30 ans les organisations dont le travail exceptionnel leur permet de bâtir un avenir meilleur pour notre pays. »

Créé au Canada, le programme des Mieux gérées est un programme phare de Deloitte Sociétés privées, un groupe du Cabinet qui sert exclusivement les sociétés privées de toute taille. Depuis sa création, le programme a pris de l'expansion à l'échelle mondiale et compte maintenant 46 pays partenaires, pour un total de 1 315 sociétés partout dans le monde.

Nouvelles Sociétés les mieux gérées en 2023 :

La liste complète des Sociétés les mieux gérées au Canada et celles des catégories Or et Club Platine de 2023 sont accessibles ici.

À propos des Sociétés les mieux gérées au Canada

Le programme des Sociétés les mieux gérées au Canada demeure le sceau d'excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Il existe quatre niveaux de prix : 1) les nouvelles lauréates des Mieux gérées au Canada (nouvelles lauréates choisies chaque année); 2) les lauréates des Mieux gérées au Canada (lauréates qui ont soumis leur candidature de nouveau avec succès et conservent le titre de Mieux gérée pendant deux années additionnelles, sous réserve d'un examen annuel de leur exploitation et de leurs finances); 3) les sociétés lauréates de la catégorie Or (sociétés qui conservent le titre de Mieux gérée pendant trois années consécutives; ces sociétés lauréates ont démontré leur engagement à l'endroit du concours et ont conservé leur titre pour quatre à six années consécutives); 4) les membres du Club Platine (lauréates qui ont conservé le titre de Mieux gérée pendant sept années consécutives ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte Sociétés privées, la CIBC, Salesforce, The Globe and Mail et TMX Group. Pour en savoir plus, visitez www.societeslesmieuxgerees.ca.

À propos de Deloitte

Deloitte offre des services dans les domaines de l'audit et de la certification, de la consultation, des conseils financiers, des conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d'autres services connexes à de nombreuses sociétés ouvertes et fermées dans différents secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 500MD par l'intermédiaire de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires, qui offre les compétences de renommée mondiale, le savoir et les services dont les clients ont besoin pour surmonter les défis d'entreprise les plus complexes. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos.

Notre raison d'être mondiale est d'avoir une influence marquante. Chez Deloitte Canada, cela se traduit par la création d'un avenir meilleur en accélérant et en élargissant l'accès au savoir. Nous croyons que nous pouvons concrétiser cette raison d'être en incarnant nos valeurs communes qui sont d'ouvrir la voie, de servir avec intégrité, de prendre soin les uns des autres, de favoriser l'inclusion et de collaborer pour avoir une influence mesurable.

Pour en apprendre davantage sur les quelque 330 000 professionnels de Deloitte, dont plus de 11 000 font partie du cabinet canadien, veuillez nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram ou Facebook.

