MDT lance les capteurs linéaires TMR programmables TMR2625x avec une bande passante de 2 MHz pour la détection de courant

La nouvelle série de capteurs TMR offre une stabilité et une polyvalence de température excellentes, permettant des solutions de détection de courant à large bande pour l'électronique de puissance à grande vitesse

NUREMBERG, Allemagne et ZHANGJIAGANG, Chine, 9 mai 2023 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), l'un des principaux fabricants de capteurs magnétiques spécialisés dans la technologie de magnétorésistance tunnel (TMR), a présenté les capteurs de champ magnétique linéaire TMR265x à Sensor+Test 2023 . Conçus pour fournir une détection de courant à large bande pour l'électronique de puissance à grande vitesse, ces capteurs disposent d'une bande passante de 2 MHz et sont équipés d'un ASIC de conditionnement de signal programmable intégré qui prend en charge la personnalisation calibrée en température de la sensibilité et de la plage de mesure jusqu'à ± 1 000 Gauss. Grâce au préréglage en usine ou à la programmation sur le terrain effectuée par l'utilisateur, ils offrent une uniformité et une stabilité de température élevées des mesures de performances critiques pour une variété d'applications de capteurs haute fréquence et haute précision, y compris la détection de courant, les codeurs rotatifs et les tests non destructifs.

La série TMR265x établit une nouvelle norme avec la réponse en fréquence la plus élevée de 2 MHz parmi tous les circuits intégrés de détection de courant et de champ magnétique conditionnés par signal sur le marché, ce qui la rend idéale pour la surveillance du courant dans l'électronique de puissance à grande vitesse telle que le carbure de silicium (SiC) / interrupteurs de puissance en nitrure de gallium (GaN). L'ASIC de conditionnement de signal programmable prend en charge une polyvalence accrue dans l'optimisation des paramètres de performance critiques en fonction des exigences d'application spécifiques. L'option programmable par l'utilisateur offre un moyen flexible et efficace d'explorer divers choix de conception, du concept à la production. L'ensemble de fonctionnalités enrichi du TMR265x permet aux clients d'accélérer leur cycle de développement et leur délai de mise sur le marché pour les applications de capteurs à volume élevé et critiques pour les performances.

Les principales caractéristiques et avantages du TMR265x incluent :

Large bande passante de DC à 2 MHz.

Plage linéaire programmable jusqu'à ± 1 000 Gauss avec sensibilité personnalisable, prenant en charge de larges plages de mesure de courant.

Compensation de température multipoint, assurant une excellente stabilité de température à -40 ~ 125 °C.

Deux versions avec plage linéaire native en ±1 000 Gauss (TMR2651D) et ±500 Gauss (TMR2652D).

Deux réglages de tension d'alimentation en 5,0 V et 3,3 V.

Excellente linéarité et faible hystérésis.

Étalonnage sur le terrain effectué par l'utilisateur via la boîte à outils de programmation en option.

Boîtier DFN6L compact 3*2*0,75 mm.

Les capteurs TMR265x sont immédiatement disponibles à la commande auprès de Digi-key à des prix compétitifs, ce qui les rend adaptés à la mesure de champ magnétique à usage général pour une grande variété d'applications de capteurs.

Pour les prix, la livraison et les questions techniques, veuillez contacter MDT ou visitez MDT au Sensor+Test 2023 stand 1-639 à Nuremberg, en Allemagne, du 9 au 11 mai.

À propos de MDT

MultiDimension Technology a été fondée en 2010 à Zhangjiagang, dans la province du Jiangsu, en Chine, avec des succursales à Pékin, Shanghai, Chengdu et Ningbo en Chine, à Tokyo, au Japon et à San Jose, en Californie, aux États-Unis. MDT a développé un portefeuille de propriété intellectuelle unique et des capacités de fabrication de pointe qui peuvent prendre en charge la production en volume de capteurs magnétiques TMR hautes performances et à faible coût pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes. Dirigée par son équipe de direction composée d'experts d'élite et de vétérans de la technologie des capteurs magnétiques et des services d'ingénierie, MDT s'engage à créer de la valeur ajoutée pour ses clients et à assurer leur succès. Pour plus d'informations sur MDT, veuillez consulter http://www.multidimensiontech.com .

