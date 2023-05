Clarity AI et GIST Impact annoncent le lancement d'un produit d'analyse et de reporting en biodiversité





La plateforme technologique leader au service de la durabilité, Clarity AI, et GIST Impact, un des principaux fournisseurs de données et d'analyses de l'impact, annoncent leur nouveau partenariat visant le développement d'un produit d'évaluation de l'impact sur la biodiversité. Cette solution innovante arrive à un moment où les fonds sur le thème de la biodiversité ont gagné près d'un milliard de dollars d'actifs cette année, ce qui témoigne de la reconnaissance croissante du rôle du secteur financier dans l'atténuation des risques liés à la biodiversité.

En utilisant l'écosystème de produits complet de Clarity AI et sa couverture inégalée sur le marché, ainsi que les 15 ans d'expérience et d'expertise de GIST Impact dans le domaine de la biodiversité et des indicateurs d'impact, le partenariat fournira une solution de pointe qui aidera les clients à identifier et à dimensionner leur exposition aux entreprises qui ont un impact négatif sur la biodiversité. Cette approche facilitera les décisions d'investissement éclairées et les pratiques d'engagement du secteur.

« L'impératif pour les investisseurs de tenir compte des impacts sur la biodiversité dans leur prise de décision n'a jamais été aussi important. Nous sommes ravis de nous associer à Clarity AI, en combinant son expertise technologique approfondie avec notre méthodologie et nos données d'impact sur la biodiversité. Ensemble, nous fournissons un accès à des données crédibles sur la biodiversité qui sont spécifiques à l'entreprise, géographiquement précises, et qui fournissent la couverture la plus globale des facteurs d'impact sur la biodiversité. Ces données sont essentielles pour une gestion efficace des risques et pour soutenir l'action visant à freiner d'autres pertes naturelles », déclare Pavan Sukhdev, fondateur et CEO, GIST Impact.

Ce partenariat permettra également de s'assurer que les clients soient bien préparés pour les derniers développements réglementaires, tels que le règlement sur la divulgation en matière de finance durable (SFDR) et le groupe de travail sur le reporting financier lié à la nature (TNFD).

« Le partenariat avec GIST Impact est une étape importante pour Clarity AI, car il nous permet de tirer parti de leur vaste expérience, de leurs connaissances, de leurs plateformes et de leurs données d'évaluations d'impact sur la biodiversité. Grâce à ce partenariat, nous pouvons fournir à nos clients les informations les plus précises et les plus récentes sur les risques liés à la biodiversité, leur permettant ainsi de prendre des décisions d'investissement informées et de s'engager avec les entreprises de manière significative », déclare Angel Agudo, vice-président des produits et membre du conseil d'administration, Clarity AI.

À propos de Clarity AI

Clarity AI est une plateforme technologique axée sur le développement durable qui utilise l'apprentissage automatique et le big data pour fournir des informations environnementales et sociales aux investisseurs, aux entreprises et aux particuliers. Les capacités de Clarity AI sont un outil essentiel pour l'analyse de bout en bout de la durabilité liée à l'investissement, à la recherche d'entreprise, à l'analyse comparative, au commerce électronique grand public et au reporting réglementaire. En janvier 2023, la plateforme de Clarity AI avait déjà analysé plus de 70 000 entreprises, 360 000 fonds, 198 pays et 199 gouvernements locaux, représentant la plus vaste couverture de données du marché, jusqu'à 13 fois plus importante que celle d'autres acteurs de premier plan. Clarity AI réalise sa mission d'apporter un impact sociétal sur les marchés en veillant à ce que ses capacités soient livrées directement dans les flux de travail des clients grâce à des intégrations avec des partenaires tels que BlackRock - Aladdin, Refinitiv (une société LSEG), BNP Manaos, Allfunds et Simcorp. En outre, les informations de durabilité de Clarity AI touchent 150 millions de consommateurs via 400 000 commerçants sur la plateforme Klarna. Clarity AI a des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient, et son réseau de clients gère des dizaines de trillions d'actifs et comprend des entreprises comme Invesco, Nordea, BlackRock, Santander, Wellington et BNP Paribas.

À propos de GIST Impact

GIST Impact est l'un des principaux fournisseurs de données et d'analyse d'impact qui mesure et quantifie les impacts d'entreprise depuis plus de 15 ans. L'expertise historique et approfondie de GIST Impact en économie des écosystèmes et de la biodiversité enrichit la connaissance de ses clients de leurs impacts et dépendances à l'égard de la nature. Avec une équipe de plus de 100 scientifiques, ingénieurs, scientifiques des données et économistes écologiques et environnementaux, GIST Impact codifie cette expérience au sein de ses plateformes d'impact et ensembles de données leaders sur le marché, couvrant plus de 12 800 entreprises avec des données de séries chronologiques précises sur le plan géographique. GIST Impact travaille avec des entreprises pionnières dans tous les secteurs et avec des investisseurs représentant plus de 8 trillions de dollars d'actifs sous gestion. GIST Impact s'associe également à certains des plus grands fournisseurs de données ESG, réseaux commerciaux et plateformes fintech au monde pour permettre la mesure de l'impact sur les marchés mondiaux.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

