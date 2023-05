Projet De Havilland Field - Période de consultation publique sur le résumé de la description initiale du projet





Que se passe-t-il?

OTTAWA, ON, le 8 mai 2023 /CNW/ - 2150038 Alberta Inc. (le promoteur) propose le projet De Havilland Field, une nouvelle usine de construction aéronautique située à environ 11 kilomètres à l'ouest de Strathmore, en Alberta. L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) invite le public et les peuples autochtones à examiner le résumé de la description initiale du projet et à formuler des commentaires sur le projet. Cette démarche aidera l'Agence à préparer un sommaire des questions pour le promoteur et à décider si le projet doit faire l'objet d'une évaluation d'impact.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être soumis en ligne en visitant la page d'accueil du projet sur le site du Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 84552). Le résumé de la description initiale du projet est aussi disponible sur le site du Registre. Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un autre format peuvent communiquer avec l'Agence en écrivant à l'adresse suivante : [email protected] .

Présentez vos commentaires en ligne dans l'une ou l'autre des langues officielles d'ici le 7 juin 2023 à 23h59. Tous les commentaires reçus seront affichés en ligne dans le dossier du projet.

Une aide financière sera offerte aux participants admissibles pendant cette période de consultation, et les détails seront annoncés sous peu sur le site du Registre. L'Agence remboursera rétroactivement les participants admissibles pour leur participation à cette première période de consultation publique.

Séances d'information virtuelles

L'Agence invite le public et les peuples autochtones à participer à une séance d'information virtuelle via Zoom pour en savoir plus sur le projet, le processus d'évaluation d'impact et les modalités de présentation des commentaires sur le résumé de la description initiale du projet. Veuillez noter que des sessions d'information en français sont disponibles sur demande.

Séances en anglais

Le 16 mai 2023 de 12 h à 13 h (HNR)

Le 18 mai 2023 de 14 h à 15 h (HNR)

Pour savoir comment assister à une séance, veuillez consulter la page d'accueil du projet dans le Registre. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez assister à une séance en français, veuillez communiquer avec l'Agence à l'adresse courriel du projet mentionnée ci-dessus.

Y aura-t-il d'autres possibilités de participation?

Il s'agit de la première période de consultation fédérale pour ce projet. Si l'Agence détermine qu'une évaluation d'impact fédérale est requise, il y aura plusieurs autres possibilités de participation du public et des peuples autochtones dans le cadre de ce projet tout au long du processus d'évaluation d'impact.

Restez à l'affût en suivant l'Agence sur Twitter : @AEIC_IAAC #DeHavilland

Quel est le projet proposé?

2150038 Alberta Inc. propose la construction et l'exploitation d'une usine de construction aéronautique, située à environ 11 kilomètres à l'ouest de Strathmore, en Alberta. Tel que proposé, le projet De Havilland Field comprendrait la construction d'un nouvel aérodrome, y compris une piste d'atterrissage d'une longueur de 2 042 mètres, une usine de fabrication d'avions, un nouvel échangeur routier et d'autres infrastructures connexes. Le site du projet proposé occuperait environ 598 hectares de terres agricoles privées existantes.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

8 mai 2023 à 15:13

Communiqué envoyé leet diffusé par :