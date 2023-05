AVIS AUX MÉDIAS - Annonce de la ministre du Tourisme sur l'hébergement touristique





QUÉBEC, le 8 mai 2023 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse à la suite du dépôt, par la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, d'un projet de loi sur l'hébergement touristique (sous réserve que l'Assemblée nationale accepte d'être saisie de ce projet de loi).

Date : Le mardi 9 mai 2023



Heure : Breffage technique - 14h15 à 14h55

Conférence de presse - 15h15



Lieu : Salle Evelyn-Dumas (1.30) Édifice Pamphile-Lemay 1035, rue des Parlementaires Québec (Québec), G1A 1A3

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence, en précisant leur nom et leur adresse courriel, avant 13h30 le 9 mai 2023, en écrivant à l'adresse courriel suivante : [email protected].

Les médias qui souhaitent assister à l'activité et qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse doivent se procurer une accréditation auprès du Secrétariat de la Tribune de la presse par téléphone, au 418 643-1357, ou par courriel, à l'adresse [email protected].

8 mai 2023 à 14:00

