China Cycle 2023 : CST lance le pneu pour deux roues CST COREX et promeut le développement durable pour le projet ESG à l'échelle mondiale





SHANGHAI, 8 mai 2023 /PRNewswire/ -- Cheng shin Rubber (Xiamen) IND., LTD. (« CST »), l'un des principaux fabricants de pneus pour deux roues, a lancé CST COREX, un produit innovant construit avec la technologie ECO-RE lors du 31e Salon international chinois du vélo (China Cycle 2023).

Avec pour thème « Safer, Smarter and Lower Carbon », China Cycle, l'un des trois principaux salons du vélo dans le monde, s'est concentré sur la promotion du développement durable des vélos et des vélos électriques, aidant les industries à retrouver la confiance dans l'ère post-pandémie.

CST participe au salon China Cycle depuis de nombreuses années et s'engage pleinement à diriger le développement des produits et les tendances de l'industrie du vélo. Au cours de l'événement, CST a présenté ses réalisations et a confirmé sa confiance lors de la conférence sur l'application ESG des matériaux durables (la « conférence ») de CST.

Soutenir un avenir meilleur grâce à la confiance en la R&D et à la technologie ESG des matériaux durables

La conférence a présenté les réalisations de CST pour promouvoir le développement des technologies ESG des matériaux durables et de leurs applications dans les trois domaines que sont la réduction, l'énergie renouvelable et le recyclage.

Réduction : CST a considérablement réduit le nombre de matériaux utilisés pour produire des pneus grâce à des technologies innovantes et à l'application de conceptions légères. CST a économisé un total de 4 000 tonnes de matériaux pour les pneus ainsi que 2 500 tonnes de caoutchouc synthétique et de noir de carbone, réduisant ainsi les émissions de CO2 de 6 000 tonnes en 2022.

Énergie renouvelable : CST a développé de manière innovante une nouvelle matière première durable et renouvelable à l'aide de balles de riz jetées, qui sont transformées en RHA pour remplacer le noir de carbone dans la production de pneus, chaque kilogramme de RHA remplaçant le noir de carbone peut réduire les émissions de CO2 de 4,15 kg.

Recyclage : CST a adopté le caoutchouc régénératif en latex écologique pour remplacer partiellement le caoutchouc synthétique grâce à l'optimisation de la formule et du processus de production. Les statistiques montrent que CST a utilisé plus de 600 tonnes de caoutchouc recyclé respectueux de l'environnement en 2022.

Le nouveau pneu pour deux roues CST COREX est la dernière réalisation de l'application en matière de matériaux durables ESG par CST. Il est doté d'une carcasse de pneu légère 60 TPI qui réduit le poids des pneus de 15 % et les émissions de CO2 connexes de 0,72 kg. La résistance au roulement du pneu est réduite de plus de 10 %, et l'utilisation de balles de riz jetées pour fabriquer la matière première renouvelable garantit également une excellente tenue de route et d'adhérence tout en réduisant les émissions de CO2 de 1,07 kg.

Lors du China Cycle 2023, CST a également présenté ses produits phares en matière de pneus pour deux roues qui se vendent dans plus de 100 pays, notamment les pneus pour vélos électriques, petites roues, route/gravel, VTT, vélos urbains, Sakura, chambres à air, Browns Family, DK40 et trottinettes électriques.

« En tant qu'entreprise mondiale, CST encourage activement la protection de l'environnement et le développement à faibles émissions de carbone de la société, et nous avons intégré les concepts de durabilité dans la R&D, la production, la gestion et plus encore en mettant l'accent sur le renforcement de nos stratégies ESG afin de créer des produits avec des consommables réduits et des consommations d'énergie moindres. À l'avenir, nous étendrons les solutions axées sur l'ESG à tous les aspects de la chaîne de valeur de l'industrie et favoriserons le développement de voyages verts pour tous », a déclaré Jamie Xu, président du groupe CST Xiamen. CST maintiendra le rythme dans le domaine de l'ESG. Plus tard, CST fera plus d'efforts en matière d'économie d'énergie et d'énergie verte. La société veut protéger la terre.

En intégrant des stratégies et des concepts environnementaux et durables dans la production, la R&D et la gouvernance d'entreprise, CST s'est classé parmi les 10 premiers dans la liste 2022 des 75 premiers fabricants mondiaux de pneus établie par Tire Business. Alors que la société continue de promouvoir le développement durable ESG, CST accélérera encore sa feuille de route en construisant un écosystème de mobilité verte avec tous les partenaires.

Pour en savoir plus sur les pneus de CST, visitez www.csttires.com

