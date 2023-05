LA CSF EST FIÈRE DE CONTRIBUER AU SUCCÈS DES ENTREPRISES DU QUÉBEC





Publication du guide Le transfert d'entreprise de la Chaire IG Gestion du patrimoine en planification financière

MONTRÉAL, le 8 mai 2023 /CNW/ - La Chambre de la sécurité financière (CSF) salue le dévoilement du guide de référence Le transfert d'entreprise de la Chaire IG Gestion de patrimoine en planification financière de la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval (FSA ULaval).

Le Québec vit actuellement une grande période de transfert d'entreprise et la Chambre est interpellée par le fait que beaucoup d'entrepreneurs québécois négligent encore la préparation de leur transfert d'entreprise, au risque de devoir fermer leur PME. Selon les dernières statistiques, 70 % des propriétaires échoueront dans leur projet de transfert d'entreprise.

Les professionnels du conseil financier peuvent aider à contrer ce problème et c'est pourquoi la Chambre a voulu s'associer à l'équipe pilotée par Gabriel Power, titulaire de la Chaire IG Gestion de patrimoine en planification financière de FSA ULaval, et collaborer à la préparation de cet outil de référence destiné aux professionnels et spécialistes qui interagissent auprès des cédants et des repreneurs.

« Avec ce guide, les personnes qui interviennent lors d'un transfert d'entreprise auront une meilleure compréhension de leurs tâches et de leurs responsabilités. Les membres de la Chambre -- et en particulier les planificateurs financiers -- peuvent jouer un rôle important pour combattre le « spectre de fermeture » craint par le CTEQ. Ils sont bien placés pour sensibiliser leurs clients à cet aspect de la gestion de leur entreprise et pour les aider à planifier le transfert », a déclaré Me Marie Elaine Farley, présidente de la direction de la CSF.

Rappelons qu'une étude du CTEQ avertissait en 2021 que 2 200 entreprises supplémentaires pourraient fermer leurs portes prématurément au Québec d'ici 2031. Un « spectre de fermeture » qui amputerait le chiffre d'affaires annuel total des entreprises québécoises de 20,1 milliards de dollars et coûterait 84 000 emplois directs.

Il est possible de consulter le dossier de la CSF sur le transfert d'entreprise sur son site web.

À propos de la Chambre de la sécurité financière

La Chambre de la sécurité financière (CSF) est un organisme d'autoréglementation voué à la protection du public. Elle s'acquitte de sa mission en veillant à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 32 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurances et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

SOURCE Chambre de la sécurité financière

8 mai 2023 à 09:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :