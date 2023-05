Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Semaine nationale des soins infirmiers





OTTAWA, ON, le 8 mai 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine nationale des soins infirmiers, qui se déroule du 8 au 14 mai :

« Aujourd'hui, nous marquons le début de la Semaine nationale des soins infirmiers, qui nous donne l'occasion de célébrer les immenses contributions que le personnel infirmier a apportées, et continue d'apporter à travers le pays. Cette année, la semaine se déroule sous le thème « Notre personnel infirmier. Notre avenir. » Ce thème met en évidence les nombreux rôles que le personnel infirmier est appelé à jouer, qu'il s'agisse de soigner les coupures et les éraflures de nos enfants ou d'accompagner nos proches dans leurs derniers instants. Le personnel infirmier est la pierre angulaire de notre système de santé.

« Au cours des dernières années, en particulier, les infirmières et infirmiers ont veillé sur nous. Aujourd'hui, nous réaffirmons que nous aussi, nous veillerons sur eux. Plus tôt cette année, nous avons conçu un plan visant à améliorer les soins de santé fournis aux Canadiens. Pour ce faire, nous augmentons le financement destiné à la santé de plus de 198 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années, notamment pour aider les travailleurs de la santé et pour rattraper les retards dans le système. L'année dernière, nous avons annoncé la nomination de la Dre Leigh Chapman au poste d'infirmière en chef du Canada. Depuis, elle travaille avec d'importants partenaires, dont les provinces et les territoires, en vue d'améliorer les soins de santé offerts aux Canadiens en abordant des problèmes liés à la profession infirmière comme les pénuries de main-d'oeuvre, par exemple. En outre, afin d'aider plus de professionnels de la santé d'ailleurs dans le monde à commencer à travailler au Canada plus rapidement, le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires afin de simplifier la reconnaissance des diplômes étrangers pour les professionnels de la santé formés à l'extérieur du pays.

« Les infirmières et les infirmiers sont là pour nous dans les moments où nous en avons le plus besoin. En ce premier jour de la Semaine nationale des soins infirmiers, nous remercions les membres de la profession infirmière pour tout le travail qu'ils accomplissent inlassablement tous les jours avec tant de dévouement et de compassion. Nous travaillons en vue de bâtir un système de soins de santé efficace pour tous les Canadiens. »

8 mai 2023 à 09:00

