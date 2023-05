Gatorade annonce un partenariat avec l'étoile du basketball de la WNBA Kia Nurse





Gatorade continue à diversifier son portefeuille de partenariats avec l'ajout de Kia Nurse et du basketball féminin

MISSISSAUGA, ON, le 8 mai 2023 /CNW/ - Gatorade® Canada est fière d'annoncer son partenariat avec la joueuse du Storm de Seattle, Kia Nurse. Cette entente marque le début d'un nouveau chapitre passionnant pour Gatorade et Nurse, qui continuent à appuyer et à célébrer les réalisations qui se succèdent dans le domaine des sports féminins. Ce partenariat est une concrétisation de l'engagement de Gatorade et de Nurse à investir dans les secteurs qui alimentent l'avenir des sports, la culture sportive et l'élimination des obstacles afin de maintenir les athlètes au jeu. La basketteuse originaire de Hamilton en Ontario a pris le court d'assaut en devenant deux fois championne de la division féminine de la NCAA®, membre de l'équipe étoile de la WNBA et olympienne canadienne. Au-delà de son succès au jeu, Nurse a utilisé sa plateforme pour établir des programmes de soutien aux jeunes joueuses de basketball d'élite dans le développement de leurs aptitudes, notamment en organisant des camps d'entraînement et de perfectionnement pour jeunes athlètes. Nurse partage aussi ses connaissances sur les ondes de TSN en tant qu'analyste de basketball de la NBA et de la NCAA.

Gatorade est en cours de diversification de ses partenariats pour y ajouter une multitude de sports, y compris le basketball féminin. Ce partenariat avec Nurse, joueuse étoile de la WNBA, témoigne de l'engagement de Gatorade à soutenir le basketball féminin et à promouvoir l'égalité des genres dans les sports.

« Je suis heureuse d'être partenaire de Gatorade, une marque qui est synonyme de sports depuis des décennies, » a affirmé Kia Nurse. « Sur le court, je suis consciente de l'importance d'une hydratation adéquate et de son rôle pour alimenter mon corps afin d'obtenir une performance optimale. En dehors, je suis heureuse d'avoir Gatorade comme partenaire pour poursuivre mes objectifs de soutenir le basketball féminin au Canada et de faire croître le sport. J'ai très hâte de voir ce que nous pourrons accomplir ensemble et quelles seront les retombées sur la communauté sportive. »

Dans le cadre de ce partenariat, Gatorade soutiendra les projets Kia Nurse Elite et Kia Nurse Basketball Academy . « Cette collaboration contribuera à fournir des ressources aux jeunes athlètes pour les aider à comprendre l'importance de l'hydratation dans les sports et son apport dans l'atteinte de la performance optimale, » a dit Lourdes Seminario, directrice principale du marketing de PepsiCo Canada Breuvages. « À Gatorade, nous nous engageons à soutenir les athlètes de tous les niveaux, et nous sommes ravis de travailler avec Kia pour inspirer la prochaine génération de basketteuses. »

Nurse se joint à la puissante liste d'athlètes de Gatorade Canada qui comprend quelques-unes des meilleures athlètes canadiennes, dont Marie-Philip Poulin, Hayley Wickenheiser, Leylah Fernandez et Aurélie Rivard. Elle inclut également les athlètes masculins Andre DeGrasse, Sidney Crosby et Tyler McGregor. En plus de soutenir certaines des meilleures athlètes du monde, Gatorade sera en bordure du court lors de la première partie de la WNBA au Canada le 13 mai, en tant que partenaire d'hydratation officiel.

