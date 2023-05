Deux nouvelles publications sur la préparation aux situations d'urgence dans le secteur des télécommunications et sur les mesures que peuvent prendre les consommateurs pour se protéger





OTTAWA, ON, le 8 mai 2023 /CNW/ - L'Association canadienne des télécommunications a annoncé aujourd'hui la parution de deux nouvelles publications dans le cadre de la Semaine de la sécurité civile au Canada, sur les mesures de préparation aux situations d'urgence prises par les entreprises du secteur des télécommunications et les mesures que peuvent prendre les Canadiens et Canadiennes pour affronter les phénomènes météorologiques extrêmes et d'autres catastrophes naturelles.

La première publication, intitulée Intervention en cas de phénomènes météorologiques extrêmes et d'autres catastrophes naturelles, résume les mesures que les fournisseurs de services de télécommunications prennent pour se préparer à des phénomènes extrêmes et garder la population connectée.

La seconde publication, intitulée Préparation aux phénomènes météorologiques violents et autres situations d'urgence, fournit une liste de mesures pour aider les consommateurs canadiens à affronter les phénomènes météorologiques violents ainsi que des conseils sur la bonne utilisation des services de télécommunications durant et après de tels événements.

« Les phénomènes météorologiques extrêmes comme les ouragans, les feux de forêt, et les tempêtes de neige et de verglas sont de plus en plus fréquents. Ils mettent la vie des Canadiens et des Canadiennes en danger, endommagent la propriété et menacent aussi les infrastructures essentielles, dont les réseaux de télécommunications », a expliqué le président-directeur général de l'Association canadienne des télécommunications, Robert Ghiz. « Assurer à la population canadienne un accès à des services de télécommunications fiables en temps de crise constitue une priorité pour notre industrie. C'est pourquoi nos membres investissent constamment pour consolider leurs réseaux afin qu'ils puissent résister aux conditions météorologiques extrêmes et à d'autres catastrophes naturelles. Nous souhaitons faire connaître au public les mesures que prennent les fournisseurs de services pour maintenir et rétablir la connectivité lorsque la nature se déchaîne ou que d'autres situations d'urgence surviennent et encourager les consommateurs à prendre des mesures en amont et à observer les pratiques les mieux adaptées pour utiliser les services de télécommunications pendant et après ces épisodes. »

Pour consulter ces publications en ligne, visitez le site canadatelecoms.ca ou pour les télécharger, cliquez sur les liens suivants : Intervention en cas de phénomènes météorologiques extrêmes et d'autres catastrophes naturelles et Préparation aux phénomènes météorologiques violents et autres situations d'urgence.

À propos de l'Association canadienne des télécommunications

L'Association canadienne des télécommunications se consacre à bâtir un avenir meilleur pour les Canadiens grâce à la connectivité. Nos membres comprennent des fournisseurs de services, des fabricants et d'autres organisations qui investissent dans les réseaux de télécommunications de classe mondiale du Canada, les construisent, les entretiennent et les exploitent. Grâce à nos initiatives pour défendre les intérêts de nos membres, aux études que nous menons et aux événements que nous organisons, nous sensibilisons nos interlocuteurs à l'importance des télécommunications pour la croissance économique et le développement social du Canada et nous travaillons pour faire adopter des politiques qui favorisent l'investissement et l'innovation et procurent des avantages aux consommateurs. Nous soutenons aussi l'engagement de l'industrie à travers différentes initiatives comme la Fondation des dons sans fil du Canada , les numéros abrégés communs canadiens, le Conseil des structures, pylônes et antennes (CSPA) et le site Accessibilitésansfil.ca.

SOURCE Canadian Telecommunications Association

8 mai 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :