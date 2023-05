Room Up Front remporte la distinction honorifique spéciale inaugurale, pour son travail auprès des jeunes photojournalistes PANDC





TORONTO, le 5 mai 2023 /CNW/ - Room Up Front, une initiative bénévole visant à lutter contre l'inégalité au sein de la communauté canadienne du photojournalisme, a obtenu une distinction spéciale des juges du Concours canadien de journalisme vendredi soir.

Nouveauté cette année, cette mention spéciale a été créée de manière à honorer une activité journalistique qui ne correspond pas exactement aux 23 catégories existantes du CCJ, mais qui a eu un impact exceptionnel sur l'industrie canadienne de l'information. Les journaux traditionnels, les téléradiodiffuseurs, les publications numériques et les organisations comme Room Up Front y étaient admissibles. Congtraitement aux autres catégories, les candidatures pouvaient y être soumises par des personnes n'appartenant pas à l'organisation.

Le comité de trois juges a dit que Room Up Front a reconnu un problème au sein du secteur concerné et a agi en conséquence. Mise sur pied par le photojournaliste Jimmy Jeong, l'organisation gère un programme de mentorat à l'intention des jeunes talents PADNC dans le domaine du photojournalisme et du reportage visuel en leur fournissant une formation, des conseils et du soutien.

«C'est un plan réellement bien avisé qui ne correspond nettement à aucune des catégories, ont dit les juges. Il a des racines, il va durer et il va se poursuivre et nous en verrons les avantages à l'avenir.»

Cette citation a été l'une des deux distinctions décernées par la première fois cette année.

Un prix sur un sujet spécial a été ajouté cette année pour reconnaître le travail sur des sujets d'une importance particulière au cours de l'année civile. Les thèmes privilégiés portaient cette année sur les questions autochtones et/ou les changements climatiques.

Gordon Hoekstra, Glenda Luymes et Nathan Griffiths du Vancouver Sun/The Province ont remporté le prix inaugural pour leur enquête fondée sur des données concernant le niveau de préparation des communautés de la Colombie-Britannique pour un monde où les incendies et les inondations sont de plus en plus fréquents. Ils ont découvert que la plupart des 85 communautés n'avaient ni plan ni financement pour renforcer leurs digues et peu d'entre elles avaient fait quoi que ce soit pour réduire les risques d'incendie malgré les incendies de forêt désastreux, le dôme de chaleur mortel et des inondations sans précédent en 2021. À la suite de leur travail, le gouvernement provincial a un lancé un plan d'adaptation au climat de 500 millions $ et a engagé 82 millions $ pour l'atténuation des inondations.

Le prix du Journaliste de l'année a été remporté par Isabelle Hachey de La Presse, qui a été la seule double lauréate de la soirée. Elle a remporté la palme dans la catégorie du Reportage à cractère international pour son travail en Ukraine au début de la guerre, de même que dans la catégorie de la Chronique. Elle a aussi été finaliste avec Marie-Ève Tremblay dans la catégorie Grande Enquête; ce prix a été décerné à Kelly Grant du Globe and Mail pour son reportage sur une épidémie de tuberculose au Nunavut.

Isabelle Hachey a été 15 fois finaliste au cours de sa carrière et a été lauréate à quatre reprises.

Isabelle figurait parmi les 21 gagnants des catégories en lice pour le prix de Journaliste de l'année. Seuls les gagnants individuels et les membres d'équipe de deux personnes étaient admissibles à cet honneur.

Autres faits saillants :

Cette année, 11 lauréats ont été récompensés pour la première fois : Glenda Luymes et Nathan Griffiths , Vancouver Sun/The Province (Sujet spécial), Charles-Éric Blais-Poulin et Marissa Groguhé, La Presse (Culture); Stéphanie Grammond, La Presse (Éditorial); Juanita Mercer , St. John's Telegram (Reportage à caractère local); Mahima Singh , Globe and Mail (en équipe avec Bill Curry pour la Politique); Rachel Mendleson , Torstar (en équipe avec Steve Buist pour le Projet de l'année); Emma Gilchrist , Globe and Mail (Reportage élaboré); Rosalyn Roy , National Post (Reportage bref); et Robert Skinner , La Presse (Photo d'actualité générale.





et , Sun/The Province (Sujet spécial), Charles-Éric Blais-Poulin et Marissa Groguhé, La Presse (Culture); Stéphanie Grammond, La Presse (Éditorial); , St. John's Telegram (Reportage à caractère local); , Globe and Mail (en équipe avec pour la Politique); , Torstar (en équipe avec pour le Projet de l'année); , Globe and Mail (Reportage élaboré); , National Post (Reportage bref); et , La Presse (Photo d'actualité générale. Grant Robertson du Globe and Mail a obtenu son neuvième prix du CCJ, établissant un record pour le plus grand nombre de victoires en carrière. Gant Robertson a remporté le prix du Sport avec sa série en trois parties sur les finances de Hockey Canada, le Fonds national de capitaux propres et le lien entre les cotisations des joueurs et les agressions sexuelles. Il a aussi été en nomination comme membre d'une équipe du Globe and Mail pour le Reportage soutenu; ce prix a été décerné à Vincent Larouche de La Presse . Grant Robertson a débuté la soirée avec huit prix du CCJ, à égalité avec le caricaturiste Serge Chapleau et les reporters Jacquie McNish et Stephanie Nolen .





du Globe and Mail a obtenu son neuvième prix du CCJ, établissant un record pour le plus grand nombre de victoires en carrière. a remporté le prix du Sport avec sa série en trois parties sur les finances de Hockey Canada, le Fonds national de capitaux propres et le lien entre les cotisations des joueurs et les agressions sexuelles. Il a aussi été en nomination comme membre d'une équipe du Globe and Mail pour le Reportage soutenu; ce prix a été décerné à . a débuté la soirée avec huit prix du CCJ, à égalité avec le caricaturiste et les reporters et . Le Globe and Mail vient en tête de toutes les organisations avec neuf victoires dans les 23 catégories. La Presse en a eu six, alors que La Presse Canadienne, le Halifax Chronicle Herald, le National Post, le St. John's Telegram, le Toronto Star, TorStar et le Vancouver Sun/The Province en ont obtenu une chacun. Le Saskatoon StarPhoenix et le Regina Leader-Post se sont partagé un prix.

Il y avait 69 finalistes dans les 23 catégories. Les finalistes et lauréats ont été sélectionnés par des comités de trois juges dans chacune des catégories parmi un total de 923 candidatures soumises par 76 organisations pour du travail réalisé en 2022.

Il s'agit de la 74e année du programme de prix et de la 34e en vertu de la présente structure administrative. Le Concours a été créé par le Toronto Press Club en 1949 pour encourager et récompenser l'excellence du travail journalistique dans les quotidiens au Canada. Le Concours est maintenant ouvert aux journaux quotidiens, agences de presse et sites de nouvelles en ligne dont les candidatures ont été approuvées par le conseil des gouverneurs du CCJ.

Voici la liste complète des lauréats et finalistes :

Culture

Lauréats : Charles-Éric Blais-Poulin et Marissa Groguhé, La Presse, pour leur reportage sur une vague de suicides dans la communauté des arts du spectacle pendant la pandémie de COVID-19.

Finalistes: Susan Krashinsky Robertson, Globe and Mail, pour un documentaire immersif sur la dernière mise en scène du Lac des Cygnes par Karen Kain, cette fois depuis le fauteuil de la directrice; Eva Wasney, Winnipeg Free Press, pour un portrait détaillé du graphiste et artiste visuel anichinabé Jordan Stranger.

Prix Joan Hollobon pour le Journalisme spécialisé

Lauréat : Sean Fine, Globe and Mail, pour son reportage sur la Cour suprême du Canada, se penchant sur son histoire, ses orientations politiques et l'impact de ses jugements.

Finalistes: Katia Gagnon, La Presse, pour une couverture approfondie des précarités du système de protection de la jeunesse au Québec et de la manière dont les recommandations d'une commission d'enquête n'ont pas encore été prises en compte, laissant à risque les personnes les plus vulnérables de la société; Caroline Touzin, La Presse, pour un reportage sur le terrain à propos des services sociaux et de santé, mettant en lumière les traumatismes subis par les hôpitaux montréalais sous-équipés face à la violence meurtrière des gangs et l'augmentation de la maltraitance des enfants au cours de la pandémie.

Prix Stuart M. Robertson pour la nouvelle de dernière heure

Lauréats : Le Saskatoon StarPhoenix et le Regina Leader-Post, pour leur reportage sur l'une des plus grandes tueries de masse au Canada, alors qu'elle se déroulait dans la nation crie de James Smith et à Weldon, en Saskatchewan.

Finalistes: La Presse Canadienne, pour la couverture du Convoi de la liberté durant la période de 36 heures suivant l'arrivée des premiers camions à Ottawa; Daniel Renaud, Alice Girard-Bossé et Henri Ouellette-Vézina, La Presse, pour la couverture de l'arrestation choquante de trois entraîneurs de basketball d'une école secondaire pour des crimes de nature sexuelle.

Photo de nouvelle de dernière heure

Lauréat : Steve Russell, Toronto Star, pour une photo d'un affrontement entre la police et les manifestants du Convoi de la liberté sur la Colline Parlementaire.

Finalistes: Michelle Berg, Saskatoon StarPhoenix, pour une image terrifiante d'un homme fixant directement la caméra lors de son arrestation; Anton Skyba, Globe and Mail, pour sa photo d'une jeune fille se tenant devant les ruines d'un immeuble d'habitation détruit au cours de la première nuit de la guerre en Ukraine.

Économie

Lauréat : Niall McGee, Globe and Mail, pour un reportage exclusif sur la vulnérabilité du Canada en matière de minéraux face à une Chine de plus en plus puissante.

Finalistes: Greg McArthur et Andrew Willis, Globe and Mail, pour leur travail sur la nomination problématique (et éphémère) de Heather Zordel à la présidence de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario; Marco Chown Oved, Toronto Star, pour avoir dénoncé le coût caché de la hausse des prix des aliments dans les supermarchés : la cupidité des entreprises.

Prix Mary Ann Shadd Cary pour la Chronique

Lauréate : Isabelle Hachey, La Presse, pour des chroniques sur la guerre en Ukraine, la législation québécoise qui peut donner aux violeurs des droits parentaux sur les enfants nés de leur crime, et le mari d'une autochtone décédée à l'hôpital sous les insultes racistes de membres du personnel soignant.

Finalistes: Melissa Martin, Winnipeg Free Press, pour des chroniques portant sur des questions internationales (le sort des réfugiés ukrainiens), locales (les problèmes d'accessibilité à Winnipeg) et personnelles (l'attrait de la désinformation médicale face à la mort d'un être cher); Laura-Julie Perreault, La Presse, pour avoir écrit sur la guerre en Ukraine d'un point de vue russe, la Russie dont elle est tombée amoureuse dans son enfance, le danger que représente Vladimir Poutine et les Russes qui ont trouvé refuge en Turquie.

Caricature (portfolio)

Lauréat : Bruce MacKinnon, Halifax Chronicle Herald

Finalistes: Michael de Adder, Halifax Chronicle Herald/Toronto Star; Serge Chapleau, La Presse

Prix Claude Ryan pour l'Éditorial (portfolio)

Lauréate : Stéphanie Grammond, La Presse, pour ses éditoriaux sur la guerre en Ukraine, la conception proposée d'un réseau de métro léger automatisé à Montréal et la protection de la langue française.

Finalistes: Peter McKnight, Toronto Star, pour des éditoriaux sur l'immigration et la détention, les méfaits des liens entre santé mentale et violence, et le 40e anniversaire de la Charte des droits; Peter Scowen, Globe and Mail, pour des éditoriaux sur la montée des «politiciens peu sérieux», des premiers ministres qui privilégient les politiques populistes au détriment des valeurs canadiennes et de la démocratie libérale.

Texte explicatif

Lauréate : Kathryn Blaze Baum, Globe and Mail, pour avoir exposé les effets dévastateurs de la hausse des températures, provoquée par le changement climatique, sur le corps humain.

Finalistes : Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse, pour une analyse réfléchie et ponctuelle des données de l'immigration au Québec; Tyler Olsen, Fraser Valley Current, pour un article explicatif sur les facteurs géographiques et politiques qui font que la rivière Nooksack, coulant entièrement à travers les États-Unis, représente une menace pour les habitants de la prairie de Sumas, dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique.

Photo de reportage

Lauréate : Leah Hennel, Globe and Mail, pour sa photo d'une jeune autochtone faisant de la planche à roulettes en jupe à rubans dans un parc de Lethbridge, en Alberta.

Finalistes : Mike Deal, Winnipeg Free Press, pour son image d'une personne allongée sur un banc à côté d'un abribus, qu'un conseiller municipal a proposé de démanteler pour empêcher les sans-abri de s'y rassembler; Steve Russell, Toronto Star, pour une photo d'un enfant qui saute tandis qu'un père se lamente sur le manque d'allocations de garderie.

Photo d'actualité générale

Lauréat : Robert Skinner, La Presse, pour une photo d'un jeune sans-abri faisant des pirouettes alors qu'il est hospitalisé pour la COVID.

Finalistes: Nathan Denette, Presse Canadienne, pour une photo du pape François présentant ses excuses aux leaders autochtones et aux survivants des pensionnats; Dustin Patar, Presse Canadienne, pour une image de la collecte de l'eau par des trous creusés dans la glace d'une rivière à Iqaluit.

Prix Norman Webster pour le Reportage à caractère international

Lauréate : Isabelle Hachey, La Presse, pour ses reportages en Ukraine au début de la guerre.

Finalistes: Mark MacKinnon, Globe and Mail, pour sa couverture continue de la guerre en Ukraine; Allan Woods, Toronto Star, pour une couverture en Russie des préparatifs de la guerre en Ukraine et de la réaction russe à l'invasion.

Prix George Brown pour Grande Enquête

Lauréate : Kelly Grant, Globe and Mail, pour son enquête sur une épidémie de tuberculose à Pangnirtung, au Nunavut.

Finalistes: Isabelle Hachey et Marie-Ève Tremblay, La Presse, pour avoir revisité les allégations du mouvement #MoiAussi qui ont mis un terme à la carrière de l'humoriste Julien Lacroix en juillet 2020; Noor Javed, Brendan Kennedy, Jesse McLean et Emma McIntosh, Toronto Star et The Narwhal, pour leur enquête sur la décision de l'Ontario de retirer des parcelles de terrain de la Ceinture verte, sur les raisons pour lesquelles ces terrains ont été sélectionnés et sur les personnes qui avaient le plus à y gagner.

Prix E. Cora Hind pour le Reportage à caractère local

Lauréate : Juanita Mercer, St. John's Telegram, pour avoir mis en lumière l'écart de rémunération entre hommes et femmes à Terre-Neuve et Labrador, l'un des pires au Canada.

Finalistes: Anne-Lovely Etienne et Camille Dauphinais-Pelletier, 24 Heures, pour une enquête sur les comportements racistes à l'égard du personnel soignant du CLSC de Montréal-Nord; Stefan Labbé et Pippa Norman, Glacier Media, pour une série sur la base de données concernant les émissions des véhicules et l'efficacité des politiques climatiques de la Colombie-Britannique.

Prix William Southam pour le Reporsge élaboré

Lauréate : Emma Gilchrist, Globe and Mail, pour son reportage à la première personne sur la réalité poignante et déchirante de l'interruption de grossesse pour raisons médicales.

Finalistes: Susan Clairmont, Hamilton Spectator, pour un reportage sur le suicide d'une jeune fille de 12 ans qui avait été victime d'intimidation pendant des années; Jana G. Pruden, Globe and Mail, pour son article approfondi sur Helen Naslund, condamnée à 18 ans de prison pour avoir tué son mari violent.

Journaliste de l'année

Lauréate : Isabelle Hachey, La Presse

Prix John Wesley Dafoe pour la Politique

Lauréats : Bill Curry et Mahima Singh, Globe and Mail, pour avoir mis en lumière les principales lacunes en matière de transparence et de responsabilité liées aux milliards de dollars dépensés chaque année dans le cadre de l'externalisation au niveau fédéral.

Finalistes: Fanny Lévesque, La Presse, pour divers reportages portant sur l'impact de la Loi 79 sur les familles autochtones, sur les quarts de travail de 16 heures imposés aux infirmières et sur le dernier bastion du Parti Québécois; Justin Ling, Toronto Star, pour son article sur les années de préparation pour la manifestation du «Convoi de la liberté» et les liens de ses organisateurs avec les théories du complot et les idéologies antigouvernementales.

Présentation/Conception graphique

Lauréat : Christopher Manza, Globe and Mail, pour une variété de reportages multimédias sur les patineurs artistiques Piper Gilles et Paul Poirier, le projet de relocalisation de la capitale indonésienne et la sécheresse dans la Corne de l'Afrique.

Finalistes: Carol Linnitt, Arik Ligeti, Ashley Tam, Shawn Parkinson et Jimmy Thomson, The Narwhal, pour un reportage multimédia interactif sur la manière dont les gardiens autochtones rétablissent la souveraineté et la gestion des territoires traditionnels; Sandrine Vieira, Cédric Gagnon et Antoine Noreau, Le Devoir, pour un dossier interactif sur les espèces en péril au Québec, comprenant entre autres des photos, des graphiques, des illustrations, des cartes.

Prix John Honderich pour le Projet de l'année

Lauréats : Rachel Mendleson et Steve Buist, Torstar, pour une enquête nationale sur le problème systémique et croissant des violations graves de la Charte.

Finalistes : Molly Hayes, Tavia Grant et Elizabeth Renzetti, Globe and Mail, pour leur série explorant les solutions à la violence entre partenaires intimes; Gordon Hoekstra, Glenda Luymes et Nathan Griffiths, Vancouver Sun/The Province, pour une enquête fondée sur des données concernant le niveau de préparation des communautés de la Colombie-Britannique pour un monde où les incendies et les inondations sont de plus en plus fréquents.

Prix Bob Levin pour le Reportsge bref

Lauréate : Rosalyn Roy, National Post, pour son reportage à la première personne de Port aux Basques, Terre-Neuve, où des secteurs de la ville ont été détruits par l'ouragan Fiona.

Finalistes : Maria Iqbal, Toronto Star, pour son article sur le seul aliment dont le prix a réellement baissé au Canada l'année dernière : la pomme de terre; Patrick White, Globe and Mail, pour son article sur un club de lecture dans une prison fédérale près de Kingston, en Ontario.

Distinction Honorifique Spéciale

Lauréat : Room Up Front, pour une initiative menée par des bénévoles qui vise à lutter contre des inégalités de longue date au sein de la communauté du photojournalisme canadien en identifiant de jeunes talents PANDC et en leur fournissant une formation, des conseils et du soutien.

Sujet spécial : questions autochtones/changements climatiques

Lauréats : Gordon Hoekstra, Glenda Luymes et Nathan Griffiths, Vancouver Sun/The Province, pour leur enquête fondée sur des données concernant le niveau de préparation des communautés de la Colombie-Britannique pour un monde où les incendies et les inondations sont de plus en plus fréquents.

Finalistes: The Narwhal, pour sa couverture intégrée des questions autochtones et du changement climatique, ainsi que de l'impact des programmes «Gardiens autochtones»; Julia-Simone Rutgers, The Winnipeg Free Press et The Narwhal, pour des reportages sur l'impact quotidien du changement climatique sur les Manitobains et, en particulier, la population de Winnipeg.

Sport

Lauréat : Grant Robertson, Globe and Mail, pour sa série en trois parties sur les finances de Hockey Canada, le Fonds national de capitaux propres et le lien entre les cotisations des joueurs et les agressions sexuelles.

Finalistes : Lori Ewing, Presse Canadienne, pour sa couverture persistante du combat des athlètes contre les mauvais traitements ainsi que de la crise concernant le sport sécuritaire au Canada; Cathal Kelly, Globe and Mail, pour des chroniques sur l'hommage rendu par les Maple Leafs à Borje Salming quelques semaines avant qu'il ne décède de la SLA, sur la retraite de Serena Williams et sur Alphonso Davies qui a propulsé l'équipe masculine de soccer du Canada sur la scène mondiale.

Photo de sport

Lauréat : Frank Gunn, Presse Canadienne, pour le cliché d'une collision entre l'arrêt-court des Blue Jays de Toronto, Bo Bichette, et le joueur de champ centre George Springer.

Finalistes: Frank Gunn, Presse Canadienne, pour une photo d'une skieuse dévalant la piste à Lac Louise en vue de remporter un titre de descente de la Coupe du monde de ski alpin; Tim Krochak, Halifax Chronicle Herald, pour une image aérienne, captée à partir d'un drone ultraléger, du départ d'une course lors des épreuves de sprint de Canoe Kayak Canada.

Reportage soutenu

Lauréat : Vincent Larouche, La Presse, pour la couverture continue du dossier d'un procès criminel secret jugé «incompatible avec les valeurs d'une démocratie libérale» par la Cour d'appel du Québec.

Finalistes: Sebastian Bron et Katrina Clarke, Hamilton Spectator, pour leur série d'articles qui ont fait bouger les choses à la suite d'une violation de la vie privée dans un hôpital de Hamilton; Grant Robertson, Robyn Doolittle, Joe Friesen, Colin Freeze et Susan Krashinsky Robertson, Globe and Mail, pour une couverture exclusive et explosive de Hockey Canada alors que l'organisme répondait aux allégations de viol contre des joueurs.

