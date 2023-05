DÉCLARATION - Mise à jour sur la situation relative à la COVID-19 au Canada - 5 mai 2023





OTTAWA, ON, le 5 mai 2023 /CNW/ - Le 4 mai 2023, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a convoqué une réunion de son Comité d'urgence du Règlement sanitaire international (RSI) afin de déterminer si la pandémie de COVID-19 constitue toujours une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI). Le directeur général de l'OMS avait déclaré que la COVID-19 constituait une USPPI le 30 janvier 2020.

Le directeur général de l'OMS a tenu compte des conseils du Comité et a annoncé aujourd'hui que la pandémie de COVID-19 est désormais un enjeu de santé établi et permanent qui ne constitue plus une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI).

En outre, le directeur général de l'OMS a indiqué qu'un comité d'examen du RSI serait convoqué pour se prononcer sur les recommandations permanentes concernant les risques à long terme posés par le SRAS-CoV-2, en tenant compte du plan stratégique de réponse à la COVID-19 pour 2023-2025 [en anglais seulement]. L'OMS a également publié des conseils, sous forme de recommandations temporaires, sur des sujets essentiels, tels que la coordination en cas d'urgence, la surveillance collaborative, la protection des communautés, des soins sûrs et modulables, et l'accès aux contre-mesures.

Depuis le début de la pandémie, la priorité absolue du gouvernement du Canada a été de protéger la santé et la sécurité des Canadiens et Canadiennes. Il a donc agi rapidement, notamment en élaborant des lignes directrices sur les mesures de prévention et de contrôle des infections, et en offrant aux provinces et territoires des tests en laboratoire, du séquençage et des lignes directrices. Il a également mis en place un programme de surveillance de la santé publique lui permettant d'observer les tendances de la pandémie; investi dans la recherche; acheté l'équipement de protection individuelle (EPI), de même que les fournitures et l'équipement médicaux nécessaires; et déployé des vaccins, des traitements et des tests rapides dans les provinces et territoires.

En se fondant sur les données scientifiques et les éléments probants les plus récents, le gouvernement continuera de collaborer avec les provinces et les territoires afin de mettre en oeuvre une approche durable et à long terme pour assurer la gestion continue de la COVID-19.

Dans le cadre de ses activités de surveillance continue, le gouvernement du Canada continuera d'évaluer l'épidémiologie mondiale de la COVID-19 et d'y contribuer, notamment en travaillant avec ses partenaires internationaux au renforcement de la capacité de séquençage de fragments génomiques viraux. Une surveillance continue de la transmission et des répercussions de la COVID-19 est assurée à l'aide de plusieurs systèmes, dont l'identification en laboratoire de nouveaux variants préoccupants du SRAS-CoV-2.

Même si le directeur général de l'OMS a déterminé que la situation actuelle relative à la COVID-19 ne constitue plus une USPPI, le gouvernement du Canada reconnaît que le virus SRAS-CoV-2 circule toujours au Canada et dans le monde. Le gouvernement du Canada continuera de travailler en collaboration avec ses partenaires internationaux, l'OMS ainsi que les provinces et territoires canadiens afin de surveiller la situation relative à la COVID-19 et de réduire les répercussions du virus sur la santé et la société au Canada.

Étant donné que le virus de la COVID-19 est toujours actif au Canada et que les hospitalisations persistent, l'application de plusieurs mesures de prévention, comme recevoir les doses recommandées du vaccin contre la COVID-19 et utiliser les mesures de protection individuelle (p. ex. un masque bien ajusté), demeure la meilleure façon de réduire le risque de développer une forme grave de la maladie et de limiter le fardeau pour le système de santé.

L'Agence de la santé publique du Canada continuera de publier tout nouveau renseignement sur la situation nationale.

