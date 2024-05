Vers un système de santé et de services sociaux plus humain et plus efficace - Le comité de transition présente son premier rapport d'étape





QUÉBEC, le 17 mai 2024 /CNW/ - Le comité de transition, mandaté pour conseiller le ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que les ministres concernés sur les grandes étapes de travail identifiées pour mettre en place la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (Loi), a déposé aujourd'hui son premier rapport d'étape.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, accueille ce rapport avec beaucoup d'intérêt. Il s'agit d'une autre étape qui contribue à mettre en oeuvre les facteurs de succès afin que le personnel et les gestionnaires vivent une transition harmonieuse.

Ce premier rapport rend compte des réalisations du comité de transition depuis sa création, en janvier dernier. Il en précise le mandat et décrit la structure et le mode de fonctionnement que le comité s'est donné afin de remplir ses responsabilités.

12 chantiers de travail prioritaires

Afin de réaliser son mandat, le comité de transition a mis en place 12 chantiers. Trois d'entre eux ont un mandat à court terme et sont liés à la transition permettant la mise en place de Santé Québec et la fusion des établissements. Lorsque Santé Québec sera fonctionnelle et en mesure d'organiser elle-même son déploiement, elle en prendra la responsabilité. Ces chantiers sont les suivants :

1. Gouvernance de Santé Québec

2. Gouvernance des établissements

3. Dispositions administratives et logistique de Santé Québec

Les neuf autres chantiers concernent les transformations nécessaires à la transition du système de santé et de services sociaux actuel vers celui prévu par Loi. Ils s'inscrivent dans une planification structurante à plus long terme et leurs travaux alimenteront le plan de transition :

4. Gestion de proximité;

5. Responsabilité populationnelle et participation citoyenne;

6. Coordination et fluidité;

7. Accès aux soins et services;

8. Expérience usagers et qualité des soins et services;

9. Pertinence clinique;

10. Mobilisation des personnes et émergence d'une nouvelle culture;

11. Recherche, enseignement, innovation et philanthropie;

12. Défis sociodémographiques.

Citation :

« Depuis l'adoption de la Loi 15, plusieurs étapes importantes ont été réalisées. Le comité de transition est au travail et la toute première présidente et cheffe de la direction de Santé Québec ainsi que le vice-président exécutif aux opérations et à la transformation ont été nommés. Notre intention est de maintenir le rythme, afin que chacun et chacune puisse bénéficier rapidement des bénéfices qui se dégageront de ces changements de fond. Je remercie les membres du comité de transition pour ce premier rapport d'étape. Nous sommes sur la bonne voie pour réaliser notre objectif : offrir un meilleur accès au réseau de la santé et des services sociaux aux Québécoises et aux Québécois. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Faits saillants :

Rappelons que le comité de transition est formé d'une douzaine de personnes possédant plusieurs années d'expérience dans divers champs d'expertise complémentaires. Son mandat s'échelonne sur 12 mois.

Afin que les travaux se fassent en toute transparence, un rapport d'étape sera publié tous les quatre mois. Le rapport final sera remis au plus tard trois mois suivant la fin du mandat du comité.

Rappelons que la nomination de Geneviève Biron à titre de présidente et cheffe de la direction (PCD) de Santé Québec a été annoncée le 29 avril dernier, de même que celle de Frédéric Abergel comme vice-président exécutif aux opérations et à la transformation.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur la transformation en cours pour rendre le réseau de la santé et des services sociaux plus efficace, visitez Québec.ca/TransitionSanté . Une ligne du temps interactive présentant les différentes grandes étapes est notamment disponible.

Le rapport est également disponible dans la salle de presse du ministère de la Santé et des Services sociaux.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

17 mai 2024 à 10:18

