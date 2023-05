20 conseillères de CIBC Wood Gundy figurent au classement des meilleures conseillères en gestion du patrimoine au Canada





TORONTO, le 5 mai 2023 /CNW/ - La Banque CIBC annoncé aujourd'hui que 20 conseillères de CIBC Wood Gundy figurent au classement des meilleures conseillères en gestion de patrimoine au Canada, un nouveau classement en 2023 dans le cadre du programme annuel visant à déterminer les meilleurs conseillers en gestion de patrimoine au Canada, créé par The Globe and Mail et SHOOK Research.

Ce classement met en valeur des conseillères de partout au Canada qui gèrent des entreprises exceptionnelles et qui placent la barre plus haut pour l'industrie.

« Aujourd'hui, nous rendons hommage à nos meilleures conseillères en gestion de patrimoine pour leur engagement à établir des relations de confiance avec nos clients tout en continuant d'inspirer ceux qui les entourent à réaliser leurs ambitions, a déclaré Ed Dodig, vice-président à la direction et chef, Gestion privée CIBC et Wood Gundy. Nos plus sincères félicitations à toutes celles qui ont été nommées cette année. »

Voici les conseillères de CIBC Wood Gundy qui figurent au classement :

Brenda Akins, gestionnaire adjointe de portefeuille et conseillère en gestion de patrimoine

Susan Andrighetti, conseillère principale en gestion de patrimoine et gestionnaire adjointe de portefeuille

Lisa Applegath, conseillère principale en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Rolanda Campbell, conseillère principale en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Margaret Cheung conseillère principale en gestion de patrimoine et gestionnaire adjointe de portefeuille

Fancy Chingconseillère principale en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille principale

Megan Deeks, conseillère principale en gestion de patrimoine

Sandra M. Dyck, gestionnaire de portefeuille principale et conseillère en placements

Jennifer Jackson, conseillère principale en gestion de patrimoine

Marleena Markham, conseillère principale en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Sarah Murphy, conseillère principale en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Penny Omell, conseillère principale en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Jeanette Power, conseillère principale en gestion de patrimoine

Lois P. Smith , conseillère principale en gestion de patrimoine

, conseillère principale en gestion de patrimoine Coreen Sol, gestionnaire de portefeuille principale

Andrea Stack, conseillère principale en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Rochelle Wilson, conseillère principale en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Debra Wooding, conseillère principale en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Maria Zakos , conseillère principale en gestion de patrimoine

, conseillère principale en gestion de patrimoine Jenny Zhou, conseillère principale en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Vous trouverez le classement complet sur le site Web du magazine Report on Business du Globe and Mail.

