48 % des Québécois sont confrontés à des niveaux d'anxiété financière importants

Les populations vulnérables sont encore plus fortement touchées

MONTRÉAL, le 30 avril 2024 /CNW/ - La 4e mesure de l'indice d'anxiété financière réalisée par Centraide du Grand Montréal en collaboration avec Léger révèle que c'est maintenant la moitié des Québécois (48 %) qui ressentent un stress financier à des niveaux importants (modérés à extrêmes). Il s'agit d'une hausse notable, puisque le taux se situait à 42 % lors du premier coup de sonde en novembre 2022. Le score moyen de l'indice d'anxiété financière a aussi connu une augmentation, passant de 38,8 à 40,5. C'est encore une forte majorité de Québécois, soit 86 %, qui vivent de l'anxiété à des degrés divers.

Depuis la première mesure il y a 18 mois, l'anxiété financière à des niveaux élevés est en hausse, particulièrement chez les populations vulnérables et certains autres groupes : les personnes sans emploi (75 % contre 55 %), celles ayant une limitation fonctionnelle (71 % contre 62 %) ou un faible revenu (65 % contre 49 %), ainsi que les jeunes de 18 à 34 ans (65 % contre 55 %), les parents (63 % contre 42 %), et les femmes (55 % contre 47 %).

Les répondants de l'étude qui déclarent se trouver dans une mauvaise situation économique sont davantage à risque de ressentir des symptômes qui peuvent affecter leur santé mentale. Près de 80 % d'entre eux éprouvent des difficultés à dormir en raison de leurs finances et 64 % indiquent qu'ils ont de la difficulté à se concentrer au travail ou à l'école. Plus de la moitié (56 %) des personnes sondées mentionnent que leur situation financière les a amenées à vivre un conflit familial ou de la tension entre les membres de leur foyer.

« L'indice d'anxiété financière vise à identifier les préoccupations de la population concernant leur santé financière et à suivre son évolution dans le temps. La hausse de l'indice démontre que l'anxiété financière est persistante chez un grand nombre de Québécois. C'est comme s'ils marchent sur un fil tendu », mentionne Christian Bourque, Vice-président exécutif chez Léger. « Vivre constamment sur la corde raide, où chaque dépense risque de faire basculer, compromet non seulement la qualité de vie, mais influence aussi la santé psychologique. »

« L'étude sur l'anxiété financière démontre que certaines populations sont plus touchées que d'autres. Elle représente bien ce que nous voyons sur le terrain, soit le maintien des préoccupations face aux dépenses du quotidien qui peuvent affecter la santé mentale », ajoute Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal. « Les personnes à faible revenu risquent davantage de vivre un stress financier élevé, tout comme certains groupes de la population. Ces données soulignent une fois de plus l'importance d'appuyer les organismes communautaires de façon pérenne afin d'aider ceux et celles dont la situation est difficile. »

Les coûts liés à l'alimentation et au logement continuent d'occuper le sommet des préoccupations. La moitié des répondants indiquent être inquiets de leurs dépenses alimentaires (56 %) et de ce qu'il en coûte pour se loger (48 %). Les inquiétudes reliées à l'alimentation et au logement sont particulièrement marquées chez les familles monoparentales et les personnes ayant des limitations fonctionnelles. En outre, un locataire sur quatre craint d'être évincé de son logement. Cette situation affecte principalement les parents, les personnes racisées, les personnes vivant de l'insécurité alimentaire, ainsi que celles dont la santé financière est mauvaise.

En ce qui concerne l'avenir, plus de la moitié des jeunes de 18 à 34 ans (60 %) craignent de ne jamais avoir assez d'argent pour accéder à la propriété. En outre, un répondant sur deux (48 %) appréhende une grosse dépense imprévue. Ce taux grimpe à 96 % chez les personnes vivant de l'anxiété à un niveau extrême.

Les organismes interviennent dans divers domaines, notamment en santé mentale (services d'écoute, d'aide et de référence), en sécurité alimentaire (dons de nourriture, achats groupés, cuisines collectives, jardins collectifs), en logement (défense de droits des locataires, accompagnement pour résoudre les problèmes) et en littératie financière (ateliers sur la budgétisation, la consommation, la gestion de l'endettement et du crédit).

À propos de Centraide du Grand Montréal

Véritable acteur de changement, Centraide du Grand Montréal est une fondation publique qui a pour mission de rassembler et d'agir pour un Grand Montréal inclusif et sans pauvreté. Pour ce faire, il soutient un réseau de 375 organismes et projets communautaires qui interviennent à Laval, à Montréal et sur la Rive-Sud afin d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité. Centraide collabore avec la population du Grand Montréal, ainsi qu'avec les milieux communautaires, des affaires, institutionnels et philanthropiques. Son histoire remonte à 50 ans, lorsque cinq organismes de bienfaisance ont fusionné. En 2023, Centraide a investi 61,8 M$ dans la communauté, soit 86 % des fonds recueillis. Quelque 800 000 personnes bénéficient chaque année de l'aide des organismes qu'il soutient. Pour plus d'informations ou pour contribuer à la campagne Centraide, visitez centraide-mtl.org .

À propos de Léger

Léger est la plus grande firme de sondage, de recherche marketing et analytique à propriété canadienne, avec plus de 600 employé(e)s au Canada et aux États-Unis. Léger travaille avec des clients prestigieux depuis 1986. Pour plus d'informations : leger360.com .????

