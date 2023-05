VIMworld célèbre le premier utilisateur à investir 400 000 $ dans des NFT





Parmi les étapes franchies par la communauté, un total de 4 millions de dollars et 15 NFT atteignant le sommet

SAN FRANCISCO, 5 mai 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, VIMworld annonce et célèbre l'un des membres les plus dévoués de sa communauté qui a franchi une étape remarquable. Ce membre de la communauté a injecté plus de 200 millions de VEED (près de 450 000 dollars américains ou 245 ETH) dans ses SmartNFT VIM. En tant que plateforme qui récompense et encourage l'engagement des utilisateurs, VIMworld est convaincu qu'il faut reconnaître les contributions des membres de sa communauté.

En réponse à cette réussite, la directrice générale de VIMworld, Lila Xu, a déclaré : « Il s'agit d'une étape incroyable qui témoigne du dévouement et de l'engagement de notre famille élargie VIMworld. Nous vous remercions de votre confiance et de votre soutien indéfectible. »

À ce jour, les utilisateurs ont investi plus de 4 millions de dollars dans l'ensemble des SmartNFTs, ce qui place VIMworld en tête des applications décentralisées (Dapp) d'objets de collection en valeur totale sur les 30 derniers jours sur BNB Smart Chain selon DappRadar .

VIMworld a également récemment vu cinq nouveaux VIMs atteindre le statut Ultimate VIM en atteignant le niveau SX, portant le total à 15. Cet événement pour un VIM individuel nécessite un investissement d'environ 65 000 dollars américains.

VIMworld est fier de reconnaître et de célébrer les contributions des membres de notre communauté. Le montant d'investissement témoigne de l'accent mis par la plateforme sur l'utilité qui récompense l'engagement des utilisateurs. L'objectif est de continuer à soutenir et à récompenser les membres de la communauté alors que nous bâtissons une plateforme dynamique et stimulante pour tous.

VIMworld 101

Pour commencer, les utilisateurs peuvent acheter un nouveau SmartNFT dans l' arcade ou un SmartNFT d'occasion sur la marketplace , avec une variété de niveaux et de trésors. Une fois qu'ils ont un VIM en main, les utilisateurs peuvent élargir leurs possibilités de jouer et de gagner plus en achetant des Boîtes dans la boutique, qui contiennent des EGGS uniques et rares. Achetez un Incubateur et un VIM de niveau C ou plus à assembler pour commencer le processus d'éclosion qui est désormais accessible à tous les utilisateurs.

Les nouvelles mises à niveau de VIMworld intègrent d'autres façons de s'amuser et de gagner des récompenses, ce qui en fait l'une des plateformes les plus excitantes ! Les utilisateurs intéressés peuvent consulter le site VIMworld , rejoindre le Discord ou visionner la vidéo de présentation pour en savoir plus.. Les prochains lancements de VIMworld, notamment des jeux, des fonctionnalités de finance décentralisée (DeFi) et une meilleure compatibilité multichaînes arrivent bientôt.

Accédez à VIMworld dès aujourd'hui

VIMworld est un écosystème révolutionnaire de jetons non fongibles (NFT) qui crée un espace où l'esprit d'entreprise et le jeu se combinent et prospèrent. Au coeur de VIMworld se trouvent les VIMs, des actifs numériques distincts et immuables qui fournissent un système de vérification inaltérable. Les VIMs peuvent incuber des compagnons à partir d'EGG, qui permettent aux utilisateurs de remporter des jackpots instantanés, d'ajouter des capacités uniques et d'empiler des boosts de jeu, faisant de VIMworld la plateforme de jeu play-to-win-and-earn NFT par excellence.

Pour vous connecter à VIMworld et explorer toutes les fonctionnalités, téléchargez notre portefeuille cryptographique et NFT spécialement conçu, Nufinetes , compatible avec les appareils Apple et Android ou l'ordinateur de bureau de votre choix. Ce portefeuille multichaîne complet peut être utilisé sur plusieurs blockchains populaires, permettant aux utilisateurs d'interagir avec les DApps, de visualiser les collections NFT et de stocker leurs jetons dans un environnement sécurisé et convivial.

