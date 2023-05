ABM annonce le premier patient traité dans le cadre de l'essai clinique de phase I de l'inhibiteur de MEK pour les tumeurs solides





SAN DIEGO et SHANGHAI, 4 mai 2023 /CNW/ - ABM Therapeutics, une société biopharmaceutique innovante de stade clinique, qui met l'accent sur la conception de médicaments ayant une forte pénétration de la barrière hématoencéphalique (BHE) pour les troubles du système nerveux central (SNC), y compris les métastases cérébrales, a annoncé aujourd'hui que le premier patient a été traité avec succès avec l'ABM-168 aux États-Unis.

La MEK (protéine kinase activée par des agents mitogènes), une kinase clé de la voie MAPK, est fréquemment activée dans divers cancers, y compris ceux qui présentent des mutations RAS. Ces mutations sont présentes dans 20 % des cancers humains et chez 20 à 30 % des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC). L'ABM-168, une nouvelle petite molécule inhibitrice de la MEK développée par ABM, présente une bonne hydrosolubilité, une perméabilité cellulaire élevée et une pénétration cérébrale. Des études précliniques ont clairement démontré ses propriétés anticancéreuses, en particulier dans des modèles animaux intracrâniens.

« L'administration de l'ABM-168 à un premier patient aux États-Unis représente une nouvelle étape importante pour ABM. L'ABM-168 est un programme stratégiquement important pour le développement de thérapies combinées par ABM, a déclaré Chen Chen, fondateur et PDG d'ABM Therapeutics. Les inhibiteurs sélectifs de la MEK ont la capacité d'inhiber la croissance tumorale et d'induire la mort cellulaire dans les lignées cellulaires mutantes RAF et RAS. Selon les essais effectués, un inhibiteur de la MEK en combinaison avec un inhibiteur de BRAF est plus efficace et moins toxique qu'un inhibiteur de BRAF seul, qui est devenu la norme de soins pour les patients atteints de mélanome à BRAF muté. La combinaison d'un inhibiteur de la MEK avec d'autres médicaments anticancéreux tels que les inhibiteurs de KRAS et les anticorps PD-1/PD-L1 est également explorée. Nous attendons avec impatience les premières données cliniques qui nous aideront à déterminer la combinaison la plus efficace pour traiter les cancers, en particulier ceux qui présentent des taux élevés de métastases cérébrales. »

Cet essai clinique de phase I aux États-Unis est une première étude multicentrique humaine, ouverte, d'escalade de dose et d'expansion de cohorte, qui vise à évaluer l'innocuité, la tolérabilité et la pharmacocinétique de l'ABM-168 en monothérapie chez des patients adultes atteints de tumeurs solides avancées/métastatiques.

« Nous sommes très heureux d'avoir atteint l'étape du premier patient traité dans notre étude à NEXT Oncology - Dallas, l'un des centres d'essais cliniques pour ce nouvel inhibiteur de MEK, et de collaborer avec tous les sites d'étude et les chercheurs, a déclaré le Dr Zane Yang, médecin en chef d'ABM. ABM s'efforcera de développer l'ABM-168 pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits et offrir davantage d'options thérapeutiques. Il s'agit d'une étape importante pour notre mission, qui consiste à concevoir des médicaments et à améliorer la qualité de vie des patients. »

En tant que société biopharmaceutique de stade clinique, ABM Therapeutics a construit une large gamme de produits pour construire une solide plateforme exclusive de découverte de médicaments contre les kinases à pénétration cérébrale (Brain-Penetrant Kinase Drug Discovery Platform, ou BPKddTM). Son premier médicament candidat ABM-1310, la nouvelle génération d'inhibiteurs de l'enzyme BRAF, fait l'objet d'études cliniques aux États-Unis et en Chine et a montré un bon profil d'innocuité et de tolérabilité. ABM Therapeutics est en train d'effectuer un tour de financement de série B+ et se réjouit de coopérer avec des sociétés pharmaceutiques internationales, des sociétés biopharmaceutiques nationales et étrangères, ainsi qu'avec des fonds et des valeurs mobilières.

À propos de ABM-168

L'ABM-168 est une nouvelle petite molécule inhibitrice de la MEK qui présente une grande hydrosolubilité et une grande perméabilité cellulaire et cérébrale. Elle a démontré son efficacité anticancéreuse in vitro sur de multiples lignées cellulaires cancéreuses et in vivo sur de multiples modèles animaux de xénogreffes. La FDA américaine a autorisé la demande d'autorisation de mise sur le marché d'un nouveau médicament de recherche (DNR) afin de procéder au premier essai clinique chez l'homme en octobre 2022. De plus amples renseignements sur l'essai de l'ABM-168 d'ABM sont disponibles sur https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05831995 (NCT 05831995) et sur le site Web de la société à l'adresse www.abmtx.com.

À propos d'ABM Therapeutics

ABM Therapeutics est une société biopharmaceutique de stade clinique dont la mission consiste à se concentrer sur la recherche et le développement de nouvelles molécules pour le traitement du cancer, du cancer du cerveau et des métastases cancéreuses. ABM a établi une vaste et solide gamme de produits brevetés afin de construire une plateforme de recherche et de développement sur la médecine du cerveau. La gamme de produits d'ABM comprend plusieurs programmes à divers stades de recherche et de développement. La plupart d'entre eux ont amélioré la perméabilité cérébrale pour répondre aux besoins non satisfaits en matière de traitement contre le cancer et les métastases cérébrales.

