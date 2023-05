Le gouvernement du Canada appuie la croissance de MuraLuxe





La PME de Trois-Rivières bénéficiera d'une aide financière de 360 500 $ de DEC pour améliorer sa productivité par la numérisation

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 4 mai 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir la transformation des entreprises par la numérisation contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi la ministre des Sports et ministre responsable de DEC, l'honorable Pascale St-Onge, annonce aujourd'hui une contribution remboursable de 360 500 $ à MuraLuxe inc. pour l'acquisition d'un système de laquage. Grâce à ce nouvel équipement de production numérique, l'entreprise réduira les risques de blessures et d'erreurs de production par l'élimination des opérations délicates qui étaient effectuées jusqu'à présent manuellement, et minimisera également la quantité de déchets rejetés. Ce projet d'acquisition permettra non seulement au manufacturier de répondre à la demande croissante de sa clientèle, mais aussi d'amorcer le développement du marché américain.

Constituée en 2016, MuraLuxe se spécialise principalement dans la conception, la fabrication et l'installation de revêtements muraux décoratifs pour les salles de bain, les douches, les cuisines et les salles de séjour.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose sur ces organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citations

« Notre gouvernement a pris des mesures pour aider les entreprises qui misent sur la numérisation de leurs activités. Voilà pourquoi nous apportons notre soutien à MuraLuxe, dont le succès fait rayonner non seulement la région de la Mauricie, mais aussi l'économie canadienne dans son ensemble. Nous sommes là pour appuyer les travailleurs et les PME québécoises et canadiennes. En aidant les entreprises à s'outiller adéquatement, nous contribuons tous ensemble à rebâtir une économie plus forte, résiliente et durable. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Ce projet d'automatisation est une étape importante dans la poursuite de notre croissance. En plus de standardiser notre production, nous allons être en mesure de répondre à une demande grandissante pour nos produits et ainsi continuer notre développement pancanadien et même nord-américain à court terme. Nous sommes très excités par les perspectives que ce nouvel investissement nous procure. »

Boris Tellier, directeur général et associé, MuraLuxe

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.





DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

4 mai 2023 à 12:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :