L'Association des femmes autochtones du Canada a mis en place un conseil de sécurité des femmes et a élargi sa plateforme en ligne Safe Passage





OTTAWA, TERRITOIRE ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 4 mai 2023 /CNW/ - Les peuples autochtones, en particulier les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ (FFADA2E+), sont victimes de violences à un taux beaucoup plus élevé que les autres populations au Canada. La disparition et le meurtre de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQI+ autochtones au Canada est une crise nationale permanente, due au traumatisme intergénérationnel et à la marginalisation causés par des politiques coloniales enracinées dans le racisme et la discrimination.

Aujourd'hui, Carol McBride, présidente de l'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC), et Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, soulignent l'expansion de l'initiative Safe Passage de l'AFAC avec de nouveaux outils en ligne, ainsi que la mise en place du conseil de sécurité des femmes Safe Passage.

L'AFAC a créé et dirige Safe Passage, une initiative de sécurité communautaire qui tient compte des traumatismes et qui est centrée sur les survivants. L'initiative suit les cas de FFADA2E+, surveille les problèmes de sécurité en cours, fournit des ressources de sécurité basées sur les distinctions, éduque le public et les médias, et honore les êtres chers volés aux peuples et aux familles autochtones.

L'année dernière, l'AFAC a créé le conseil de sécurité des femmes Safe Passage, composé de représentants des associations membres provinciales et territoriales de l'AFAC partout au pays. Le conseil éclairera la programmation de l'AFAC pour soutenir la sécurité et le bien-être des femmes autochtones, des filles et des personnes issues de la diversité sexuelle, ainsi que pour développer et dispenser des formations dans l'industrie, surveiller les problèmes de sécurité en cours et développer du contenu à des fins éducatives.

Outre la création du conseil de sécurité des femmes Safe Passage, l'AFAC a également élargi sa plateforme Web Safe Passage pour y inclure :

un nouvel outil de signalement des expériences dangereuses (en anglais) et une carte qui permet aux membres de la communauté de partager anonymement des informations sur les expériences dangereuses et de repérer les points névralgiques en matière de sécurité;

(en anglais) et une carte qui permet aux membres de la communauté de partager anonymement des informations sur les expériences dangereuses et de repérer les points névralgiques en matière de sécurité; une carte des ressources communautaires de Safe Passage (en anglais), qui fournit des ressources de sécurité basées sur des distinctions qui peuvent être filtrées par région et par type de ressource;

(en anglais), qui fournit des ressources de sécurité basées sur des distinctions qui peuvent être filtrées par région et par type de ressource; des récits (en anglais) partagés par des survivants et des familles de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues ou assassinées, afin de recentrer leurs voix et leurs perspectives pour qu'elles puissent être entendues, crues et valorisées;

(en anglais) partagés par des survivants et des familles de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues ou assassinées, afin de recentrer leurs voix et leurs perspectives pour qu'elles puissent être entendues, crues et valorisées; l'inscription des journalistes pour recevoir des alertes et des mises à jour régulières afin d'aider à amplifier les cas de FFADA2E+.

Cette importante initiative permettra d'améliorer la sécurité et le bien-être des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones. Services aux Autochtones Canada a soutenu ce travail en investissant 1,2 million de dollars dans le cadre de l'initiative Voies vers des communautés autochtones sûres.

Citations

« Le soutien financier accordé à ce projet a permis à l'AFAC d'aller de l'avant dans le cadre de ce projet d'une importance capitale, qui contribuera en fin de compte à sauver des vies. Nos projets de conseil de sécurité des femmes et de plateforme Safe Passage sont au coeur de notre plaidoyer et de notre engagement à mettre fin au génocide des FFADA2E+ et à la violence écrasante subie par les femmes, les filles, les personnes bispirituelles, transgenres et de genre diversifié autochtones, tout en continuant à centrer et à amplifier les voix et les connaissances de ceux qui sont directement touchés par le génocide des FFADA2E+ : les familles et les survivants. »

Carol McBride

Présidente de l'Association des femmes autochtones du Canada

« Pour mettre fin à la violence que subissent beaucoup trop de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQI+ autochtones, il faudra des efforts soutenus de la part de tous les ordres de gouvernement et de toutes les communautés. Ce travail doit inclure des solutions solides et holistiques menées par les Autochtones. L'initiative Safe Passage, menée par l'AFAC, est l'une de ces solutions. Aujourd'hui, grâce au financement de Services aux Autochtones Canada, l'AFAC dispose d'un conseil de sécurité des femmes et de nouveaux outils en ligne qui comprennent des ressources communautaires, un moyen de signaler les expériences dangereuses et l'inscription des journalistes qui souhaitent recevoir des alertes pour aider à amplifier les cas de FFADA2E+. Tous les efforts visant à protéger les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones sont importants et le gouvernement du Canada est un partenaire qui veille à ce que ce travail précieux puisse se poursuivre et se développer. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Le gouvernement du Canada continue de travailler avec les provinces, les territoires, les organisations autochtones, les familles, les survivants et les communautés de tout le pays pour faire avancer la voie fédérale et le plan d'action national pour les femmes, les filles autochtones et les personnes 2ELGBTQIA+ disparues et assassinées.

continue de travailler avec les provinces, les territoires, les organisations autochtones, les familles, les survivants et les communautés de tout le pays pour faire avancer la voie fédérale et le plan d'action national pour les femmes, les filles autochtones et les personnes 2ELGBTQIA+ disparues et assassinées. L'acronyme 2ELGBTQI+ désigne les personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers et/ou intersexuées.

L'initiative Voies vers des communautés autochtones sûres fournit 120 millions de dollars sur cinq ans pour aider les communautés et les partenaires des Premières Nations, des Inuit et des Métis, à l'intérieur et à l'extérieur des réserves, à mettre en oeuvre des projets conçus par les Autochtones pour améliorer la sécurité et le bien-être des communautés.

Liens connexes

Voies vers des communautés autochtones sûres

Association des femmes autochtones du Canada (en anglais seulement)

Safe Passage (en anglais seulement)

La voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss .

SOURCE Services aux Autochtones Canada

4 mai 2023 à 11:19

Communiqué envoyé leet diffusé par :