TCO Certified: Une progression toujours soutenue des produits informatiques plus durables

STOCKHOLM, 4 mai 2023 /PRNewswire/ -- Les organisations étant de plus en plus incitées à appliquer des politiques d'achats responsables, l'intérêt pour des produits informatiques plus durables ne cesse de croître. En mars, un nombre record de produits ont été certifiés selon lesexigences de la certification de durabilité TCO Certified. Cette augmentation du nombre de produits certifiés permet aux acheteurs de plus facilement se diriger vers des choix plus responsables.

Les produits informatiques contribuent de manière significative aux émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il est toutefois possible de réduire cet impact en améliorant leur conception, leur fabrication, mais aussi les modes d'utilisation de ces produits. TCO Certified -première certification de durabilité au monde pour les produits informatiques, est un outil qui aide les acheteurs et leurs organisations à prendre les bonnes décisions en matière de durabilité. La demande pour des produits informatiques plus durables s'intensifie. Et lorsque les acheteurs à travers le monde se mettent à exiger des critères de durabilité au sein de leur processus d'achats, c'est tout le secteur informatique qu'ils contribuent à pousser dans une direction plus durable, comme en témoigne le nombre croissant de nouveaux produits certifiés.

En mars, 122 nouvelles références produits ont été certifiées. Un nouveau record depuis le lancement de TCO Certified, Generation 9. Ces 122 modèles proviennent de 10 fabricants différents. Les catégories de produits les plus représentées dans cette augmentation sont les écrans et les ordinateurs portables, suivis par les ordinateurs de bureau et les casques. Au total, près de 4 000 produits sont désormais certifiés selon les exigences de la certification TCO Certified.



"C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui souhaitent faire des choix plus durables. 10 000 heures de travail par an sont consacrées à l'élaboration des critères à l'origine de ces certificats. De plus, des experts accrédités passent plus de 20 000 heures chaque année aux tests des produits et à l'évaluation des conditions de travail dans les chaînes d'approvisionnement pour garantir la conformité des équipements certifiés et réduire le risque de greenwashing", a déclaré Sören Enholm, PDG de TCO Development, l'organisation derrière TCO Certified.

Tous les produits certifiés ainsi que les informations qui les concernent sont répertoriés dans le Product Finder. Une version bêta du Report Generator est également disponible et permet aux organisations d'estimer l'impact environnemental et social de leur parc informatique, y compris son empreinte carbone, lorsqu'elles intègrent TCO Certified dans leurs critères d'achat pour le matériel informatique.

A propos de TCO Certified

L'organisation derrière la certification de durabilité TCO Certified est TCO Development. Notre vision est que tous les produits informatiques devraient avoir un cycle de vie durable sur le plan environnemental et social. Des critères scientifiques et une vérification indépendante de la conformité nous aident à suivre et à accélérer les progrès au fil du temps.

