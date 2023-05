EirGenix achève l'essai clinique de phase 1 de son deuxième biosimilaire EG1206A contre le cancer du sein





TAIPEI, 4 mai 2023 /PRNewswire/ -- EirGenix, Inc. (6589.TT) a annoncé le 28 avril avoir terminé en Europe l'essai clinique de phase 1 (EGC101) de son deuxième biosimilaire contre le cancer du sein EG1206A. En comparant EG1206A à Perjeta® de Roche aux États-Unis et dans l'Union européenne, les résultats de l'analyse des données cliniques montrent que les principaux indicateurs d'essai ont satisfait à la norme de bioéquivalence pharmacocinétique. EG1206A est un médicament biosimilaire de l'anticorps HER2 de deuxième génération Perjeta® (pertuzumab). EG1206A a un mécanisme unique de liaison pour les récepteurs HER2 qui peut produire un double effet de blocage. En association avec le trastuzumab, un anticorps HER2 de première génération, le pertuzumab a un effet synergique dans le traitement du cancer du sein au stade précoce HER2-positif et du cancer du sein métastatique.

Le succès de l'essai clinique de phase 1 d'EG1206A est une étape importante pour EirGenix et son développement de produits pharmaceutiques biosimilaires pour le traitement du cancer du sein HER2-positif. Après le lancement de son premier médicament biosimilaire EG12014 (biosimilaire du trastuzumab), EG1206A commencera bientôt ses essais cliniques mondiaux de phase 3 dans plusieurs pays et plusieurs centres. Après le début des essais cliniques de phase 3, l'évaluation des indicateurs du point final primaire devrait être terminée dans les deux (2) ans. Parallèlement, EirGenix a négocié avec des sociétés pharmaceutiques internationales l'octroi de licences de commercialisation du EG1206A afin d'accélérer le lancement du biosimilaire sur le marché mondial. De telles réalisations dans le développement de produits EirGenix sont très encourageantes pour l'avenir de l'industrie de la biotechnologie de Taiwan.

1. À propos de EG1206A (biosimilaire du pertuzumab)

EG1206A est un médicament biosimilaire de l'anticorps HER2-positif de deuxième génération Perjeta® (pertuzumab). L'association clinique du trastuzumab et du pertuzumab a un effet synergique dans le traitement du cancer du sein HER2-positif au stade précoce et du cancer du sein métastatique. Les patientes atteintes d'un cancer du sein HER2-positif représentent environ 20 à 30 % des nouveaux cas de cancer du sein par année. La bithérapie peut contribuer à prolonger la période de survie des patientes atteintes du cancer du sein et constitue une stratégie de traitement standard recommandée par de nombreuses directives thérapeutiques internationales. Selon les données de vente de Roche (développeur du médicament d'origine Perjeta®) pour 2022, les ventes mondiales de Perjeta® (pertuzumab) ont atteint 4,087 milliards de francs suisses (4,56 milliards de dollars américains). En 2026, à l'expiration du brevet de Perjeta®, les ventes mondiales devraient atteindre 6 milliards de dollars américains (environ 180 milliards de nouveaux dollars taïwanais). En 2021, l'assurance maladie nationale de Taïwan a payé 1,02 milliard de nouveaux dollars taïwanais pour les produits Perjeta® (pertuzumab). Le produit EG1206A d'EirGenix se classe actuellement parmi les biosimilaires du pertuzumab les plus avancés au monde. Une fois que les produits d'EirGenix seront lancés sur le marché, les patientes atteintes du cancer du sein HER2-positif disposeront d'options thérapeutiques plus accessibles et plus abordables.

2. À propos d'EirGenix, Inc.

EirGenix a utilisé sa technologie de rétro-ingénierie pour mettre au point plusieurs médicaments biosimilaires, notamment 5 anticorps pour le traitement du cancer du sein HER2 positif. Les progrès continus de la gamme de produits EirGenix pour le cancer du sein HER2 positif suscitent un grand optimisme quant au développement futur du marché international. En plus du développement des produits d'EirGenix, EirGenix commencera la production au troisième trimestre de 2023 à la deuxième ligne de production nouvellement achevée de son usine de production commerciale de Zhubei. L'achèvement de la deuxième ligne de production porte la capacité de production totale d'EirGenix à 25 500 L. Grâce à l'innovation et au travail acharné de l'entreprise, EirGenix est rapidement devenue l'une des sociétés biopharmaceutiques de Taïwan connaissant la croissance la plus rapide.

