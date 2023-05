Taiho Oncology et Servier annoncent la publication dans le New England Journal of Medicine des données de l'étude pivot de phase 3 sur l'association trifluridine/tipiracil (LONSURF®) plus bévacizumab chez le patients atteint de cancer colorectal métastatique réfractaire





PRINCETON, N.J. et PARIS, 4 mai 2023 /PRNewswire/ -- Taiho Oncology, Inc. et Servier annoncent aujourd'hui la publication des résultats de l'essai clinique pivot de phase 3 SUNLIGHT* portant sur l'association trifluridine/tipiracil (LONSURF®), en monothérapie ou en association avec le bévacizumab, dans le traitement du cancer colorectal métastatique (CCRm) réfractaire dans le numéro du 4 mai 2023 du New England Journal of Medicine (NEJM).

Les résultats de cet essai international, dirigé par le Professeur Josep Tabernero, MD, PhD, Chef du service Oncologie médicale de l'hôpital universitaire Vall d'Hebron, à Barcelone (Espagne), ont montré que le traitement avec l'association expérimentale trifluridine/tipiracil plus bévacizumab a entraîné des améliorations statistiquement et cliniquement significatives de la survie globale et de la survie sans progression chez des patients atteints d'un CCRm réfractaire après progression de la maladie ou intolérance à deux protocoles de chimiothérapie antérieurs, par rapport à l'association trifluridine/tipiracil seule. En outre, le temps médian jusqu'à l'aggravation du score de l'indice de performance ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) a été significativement retardé chez les patients recevant l'association expérimentale trifluridine/tipiracil plus bévacizumab. Le profil de sécurité de l'association expérimentale correspond à celui de chaque agent.

« Les personnes atteintes d'un cancer colorectal métastatique et dont la maladie a progressé après l'administration de fluoropyrimidine, d'oxaliplatine, d'irinotécan, de bévacizumab ou d'anticorps anti-récepteurs du facteur de croissance épidermique (EGFR) - si elles sont de type RAS sauvage ? disposent d'options thérapeutiques limitées. Il existe un besoin croissant de nouvelles approches améliorant la survie de cette population » a déclaré Marwan Fakih, MD, Professeur, Oncologie médicale et Recherche thérapeutique, City of Hope, et investigateur principal américain de l'essai SUNLIGHT. « La publication des résultats de l'essai SUNLIGHT dans le New England Journal of Medicine témoigne de la qualité scientifique de l'essai et de l'impact potentiel de cette association expérimentale dans le traitement du cancer colorectal métastatique. »

Le professeur Josep Tabernero ajoute : « L'association trifluridine/tipiracil plus bevacizumab pourrait représenter une nouvelle option thérapeutique intéressante pour les patients atteints de cancer colorectal métastatique qui ont progressé après deux lignes de traitement. »

Au vu des résultats de l'essai SUNLIGHT, Servier et Taiho Oncology ont soumis respectivement une demande de modification de type II à l'Agence européenne des médicaments (EMA). Une demande d'indication supplémentaire (sNDA) à la Food and Drug Administration (FDA) américaine a également été déposée pour l'association trifluridine/tipiracil plus bévacizumab dans le traitement des patients adultes atteints de CCRm précédemment traités avec une chimiothérapie à base de fluoropyrimidine, d'oxaliplatine et d'irinotécan, une biothérapie anti-VEGF ou, s'ils sont de type RAS sauvage, d'un traitement anti-EGFR. Le 18 avril 2023, Taiho Oncology a annoncé que la FDA avait accepté la demande d'indication supplémentaire (sNDA) en vue d'une évaluation prioritaire et avait fixé au 13 août 2023 la date d'action prévue par le Prescription Drug User Fee Act (PDUFA).

Veuillez cliquer ici pour consulter l'article original « Trifluridine?Tipiracil and Bevacizumab in Refractory Metastatic Colorectal Cancer ».

Veuillez cliquer ici pour visionner la vidéo « Quick Take » du NEJM résumant les résultats de l'article.

À propos du cancer colorectal

Le cancer colorectal (CCR) est le troisième cancer le plus fréquent dans le monde1 avec près de 1,4 million de personnes diagnostiquées chaque année, soit 10 % des cas de cancer dans le monde1. Le CCR est la deuxième cause de mortalité par cancer, avec 577 000 décès dans le monde2. L'incidence mondiale du cancer colorectal devrait dépasser 3 millions de cas par an d'ici 20403 et le nombre de décès devrait augmenter de plus de 70 %, pour atteindre 1,6 million par an3.

À propos de l'essai SUNLIGHT

SUNLIGHT est un essai clinique international de phase 3 à deux groupes, randomisé, réalisé en ouvert et contrôlé contre comparateur actif visant à étudier l'efficacité et la sécurité d'emploi de l'association trifluridine/tipiracil plus bévacizumab par rapport à l'association trifluridine/tipiracil seule chez des patients atteints d'un CCRm réfractaire après deux protocoles de chimiothérapie. Au total, 492 patients ont été répartis de façon aléatoire (selon un rapport 1:1) pour recevoir l'association trifluridine/tipiracil plus bévacizumab ou la monothérapie trifluridine/tipiracil. L'objectif principal était d'évaluer l'association trifluridine/tipiracil plus bévacizumab par rapport à l'association trifluridine/tipiracil seule, en termes de SG (critère de jugement principal). Les principaux critères de jugement secondaires étaient la survie sans progression (SSP), le taux de réponse globale (TRG), le taux de contrôle de la maladie (TCM) et la qualité de vie (QoL), ainsi que la sécurité d'emploi et la tolérance de l'association trifluridine/tipiracil plus bévacizumab par rapport à la monothérapie trifluridine/tipiracil.

L'essai SUNLIGHT a été mené par Servier et Taiho Oncology, Inc. Pour plus d'informations sur l'essai SUNLIGHT, veuillez consulter le site : https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04737187 .

À propos de LONSURF

LONSURF est un agent antitumoral nucléosidique oral découvert et développé par Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. LONSURF se compose d'un analogue nucléosidique à base de thymidine, la trifluridine, et d'un inhibiteur de la thymidine phosphorylase (TP), le tipiracil, qui augmente l'exposition à la trifluridine en inhibant son métabolisme par la TP. La trifluridine est incorporée dans l'ADN, entraînant un dysfonctionnement de l'ADN et une inhibition de la prolifération des cellules cancéreuses.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION WARNINGS AND PRECAUTIONS

Indications and Use

LONSURF is indicated for the treatment of adult patients with:

Metastatic colorectal cancer previously treated with fluoropyrimidine-, oxaliplatin- and irinotecan-based chemotherapy, an anti-VEGF biological therapy, and if RAS wild-type, an anti-EGFR therapy

Metastatic gastric or gastroesophageal junction adenocarcinoma previously treated with at least two prior lines of chemotherapy that included a fluoropyrimidine, a platinum, either a taxane or irinotecan, and if appropriate, HER2/neu-targeted therapy.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

WARNINGS AND PRECAUTIONS

Severe Myelosuppression:

LONSURF caused severe and life-threatening myelosuppression (Grade 3-4) consisting of neutropenia (38%), anemia (18%), thrombocytopenia (5%), and febrile neutropenia (3%). Two patients (0.2%) died due to neutropenic infection. A total of 12% of LONSURF-treated patients received granulocyte-colony stimulating factors. Obtain complete blood counts prior to and on day 15 of each cycle of LONSURF and more frequently as clinically indicated. Withhold LONSURF for febrile neutropenia, absolute neutrophil count less than 500/mm3, or platelets less than 50,000/mm3. Upon recovery, resume LONSURF at a reduced dose as clinically indicated.

Embryo-Fetal Toxicity:

LONSURF can cause fetal harm when administered to a pregnant woman. Advise pregnant women of the potential risk to the fetus. Advise females of reproductive potential to use effective contraception during treatment and for at least 6 months after the final dose.

USE IN SPECIFIC POPULATIONS

Lactation: It is not known whether LONSURF or its metabolites are present in human milk. There are no data to assess the effects of LONSURF or its metabolites on the breast-fed infant or the effects on milk production. Because of the potential for serious adverse reactions in breast-fed infants, advise women not to breastfeed during treatment with LONSURF and for 1 day following the final dose.

Male Contraception: Because of the potential for genotoxicity, advise males with female partners of reproductive potential to use condoms during treatment with LONSURF and for at least 3 months after the final dose.

Geriatric Use: Patients 65 years of age or over who received LONSURF had a higher incidence of the following compared to patients younger than 65 years: Grade 3 or 4 neutropenia (46% vs 32%), Grade 3 anemia (22% vs 16%), and Grade 3 or 4 thrombocytopenia (7% vs 4%).

Hepatic Impairment: Do not initiate LONSURF in patients with baseline moderate or severe (total bilirubin greater than 1.5 times ULN and any AST) hepatic impairment. Patients with severe hepatic impairment (total bilirubin greater than 3 times ULN and any AST) were not studied. No adjustment to the starting dose of LONSURF is recommended for patients with mild hepatic impairment.

Renal Impairment: No adjustment to the starting dosage of LONSURF is recommended in patients with mild or moderate renal impairment (CLcr of 30 to 89 mL/min). Reduce the starting dose of LONSURF for patients with severe renal impairment (CLcr of 15 to 29 mL/min) to a recommended dosage of 20 mg/m2.

ADVERSE REACTIONS

Most Common Adverse Drug Reactions in Patients Treated With LONSURF (?5%): The most common adverse drug reactions in LONSURF-treated patients vs placebo-treated patients with mCRC, respectively, were asthenia/fatigue (52% vs 35%), nausea (48% vs 24%), decreased appetite (39% vs 29%), diarrhea (32% vs 12%), vomiting (28% vs 14%), infections (27% vs 16%), abdominal pain (21% vs 18%), pyrexia (19% vs 14%), stomatitis (8% vs 6%), dysgeusia (7% vs 2%), and alopecia (7% vs 1%). In metastatic gastric cancer or gastroesophageal junction (GEJ), the most common adverse drug reactions, respectively were, nausea (37% vs 32%), decreased appetite (34% vs 31%), vomiting (25% vs 20%), infections (23% vs 16%) and diarrhea (23% vs 14%).

Pulmonary emboli occurred more frequently in LONSURF-treated patients compared to placebo: in mCRC (2% vs 0%) and in metastatic gastric cancer and GEJ (3% vs 2%).

Interstitial lung disease (0.2%), including fatalities, has been reported in clinical studies and clinical practice settings in Asia.

Laboratory Test Abnormalities in Patients Treated With LONSURF: The most common laboratory test abnormalities in LONSURF-treated patients vs placebo-treated patients with mCRC, respectively, were anemia (77% vs 33%), neutropenia (67% vs 1%), and thrombocytopenia (42% vs 8%). In metastatic gastric cancer or GEJ, the test abnormalities, respectively, were neutropenia (66% vs 4%), anemia (63% vs 38%), and thrombocytopenia (34% vs 9%).

À propos de Taiho Oncology, Inc.

Taiho Oncologie, Inc s'est donné la mission d'améliorer la vie des patients atteints de cancer, ainsi que celles de leurs proches et soignants. Le Groupe est spécialisé dans le développement d'agents anticancéreux administrés par voie orale et la commercialisation de médicaments dédiés à plusieurs types de tumeurs aux Etats-Unis. Taiho Oncologie dispose d'une organisation de développement clinique de classe mondial pour l'administration de son pipeline, consolidé par des solutions antimétaboliques et thérapies ciblées anticancéreuses sélectives. Taiho Oncologie est une filiale du Groupe Taiho Pharmaceutical Co., Ltd, qui appartient à Otsuka Holdings Co., Ldt. Le siège de Taiho Oncologie, qui se trouve à Princeton, New Jersey aux Etats-Unis, supervise les activités européennes et canadiennes de sa société mère, qui sont situées à Zug, en Suisse, et à Oakville, dans l'Ontario, au Canada.

À propos de Servier

Fondé pour servir la santé, Servier est un groupe pharmaceutique international gouverné par une Fondation, qui aspire à avoir un impact sociétal significatif pour les patients et pour un monde durable. Son modèle unique de gouvernance lui permet de servir pleinement sa vocation avec une vision à long terme : être engagé pour le progrès thérapeutique au bénéfice des patients. Les 21 400 collaborateurs qui composent le Groupe sont engagés autour de cette vocation commune, source d'inspiration au quotidien.

Leader mondial en cardiologie, Servier a pour ambition de devenir un acteur reconnu, focalisé et innovant en oncologie en ciblant des cancers difficiles à traiter. C'est pourquoi le Groupe consacre plus de 50 % de son budget de R&D au développement de thérapies ciblées et innovantes en oncologie. Les neurosciences et les maladies immuno-inflammatoires constituent un futur relais de croissance. Dans ces domaines, Servier se focalise sur un nombre restreint de pathologies spécifiques dans lesquelles une caractérisation précise des patients permet de proposer une réponse thérapeutique ciblée, grâce à la médecine de précision. Pour favoriser l'accès à des soins de qualité pour tous, et à moindre coût, le Groupe propose également une offre de médicaments génériques couvrant la majorité des pathologies, en s'appuyant sur des marques fortes en France, en Europe de l'Est, au Brésil et au Nigeria.

Dans tous ces domaines, le Groupe intègre la voix du patient à chaque étape du cycle de vie du médicament. Servier, dont le siège social est basé en France, s'appuie sur une solide implantation géographique dans plus de 150 pays et a réalisé, en 2022, un chiffre d'affaires de 4,9 milliards d'euros.

