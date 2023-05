IonQ va présenter ses recherches sur les modèles de cognition quantique et une nouvelle méthode efficace pour le codage des données quantiques de distributions gaussiennes à l'occasion de la conférence Q2B Paris 2023





IonQ (NYSE : IONQ), un leader de l'industrie de l'informatique quantique, a annoncé ce jour sa participation à la Q2B Paris. Cet événement de deux jours se tiendra à Paris, les 3 et 4 mai 2023. Les visiteurs pourront se rendre sur le stand d'IonQ (G7) pour en savoir en plus sur nos dernières avancées vers la commercialisation de l'informatique quantique.

À cette occasion, Dominic Widdows, Senior Staff Scientist au sein d'IonQ, va donner le 3 mai une présentation intitulée « Quantum Cognition: From Inception to First Quantum Implementation » (La cognition quantique : du commencement à la première implémentation). Cette session couvrira les premières implémentations de ces modèles sous forme de circuits quantiques, exécutés sur des ordinateurs quantiques, soulevant de nouvelles questions et opportunités en IA, ainsi qu'en psychologie et en informatique quantique.

En outre, Nicole Barberis, directrice GTM Sales Engineering chez IonQ, va donner le 4 mai une présentation abordant une récente collaboration entre IonQ et le Fidelity Center for Applied Technology (FCAT). Cette session, intitulée « Quantum Data Loading on IonQ Quantum Computers » (Chargement de données quantiques sur les ordinateurs quantiques d'IonQ), va illustrer une nouvelle méthode de codage des données quantiques facilitant l'accélération des méthodes d'échantillonnage quantiques Monte Carlo, qui présentent de nombreux cas d'usage potentiels intéressants dans l'industrie de la finance. Cette nouvelle procédure de codage de données quantiques est efficace et précise, et constitue une étape importante dans la préparation de l'état quantique pour de nombreux autres algorithmes quantiques.

Cette présentation poursuit la collaboration d'IonQ avec FCAT sur les algorithmes quantiques génératifs d'apprentissage machine et leur potentielle capacité à dépasser les performances des ordinateurs classiques.

La conférence fait suite à la récente lettre adressée par IonQ à ses actionnaires soulignant son avancée vers la suprématie quantique, le (court) chemin vers la suprématie quantique, et le recours à la technologie existante pour la mise à l'échelle.

IonQ, Inc. est un leader dans le domaine de l'informatique quantique, qui a fait ses preuves en matière d'innovation et de déploiement. IonQ Aria est le petit dernier d'une gamme de systèmes quantiques commerciaux, avec une offre inégalée de 25 qubits algorithmiques. Grâce à des performances record, IonQ a défini ce qu'il estime être le meilleur chemin vers la mise à l'échelle.

IonQ est la seule entreprise dont les systèmes quantiques sont disponibles via le cloud sur Amazon Braket, Microsoft Azure et Google Cloud, ainsi que via un accès API direct. IonQ a été créée en 2015 par Christopher Monroe et Jungsang Kim sur la base de 25 années de recherches pionnières. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.ionq.com.

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Certaines des déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'emploi de termes prospectifs. Les déclarations qui ne sont pas de nature historique, notamment les termes « anticipe », « s'attend à », « suggère », « envisage de », « considère », « entend », « estime », « cible », « projette de », « devrait », « pourrait », « est susceptible de », « fera », « prévoit », et d'autres expressions similaires, sont destinées à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations incluent celles liées à l'implémentation des modèles de cognition quantique ; la capacité des modèles de cognition quantique à être exécutés sur des ordinateurs quantiques ; les opportunités des modèles de cognition quantique à être appliqués à l'intelligence artificielle (IA), à la psychologie et à l'informatique quantique ; l'application du codage des données quantiques pour faciliter l'accélération des applications Monte Carlo quantiques ; les cas d'utilisation potentiels des applications Monte Carlo quantiques dans l'industrie de la finance ; l'efficacité et la précision du codage des données quantiques ; l'importance du codage des données quantiques comme étape dans la préparation de l'état quantique ; et l'applicabilité de la procédure de codage des données quantiques dans d'autres algorithmes quantiques. Les déclarations prospectives sont des prévisions, des projections et d'autres déclarations sur les événements futurs qui sont fondés sur les attentes et les hypothèses actuelles et, par conséquent, sont sujets à des risques et à des incertitudes. De nombreux facteurs pourraient entraîner un écart substantiel entre les événements futurs réels et les déclarations prospectives du présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter : l'adoption par le marché des solutions d'informatique quantique et des produits, services et solutions d'IonQ ; la capacité d'IonQ à protéger sa propriété intellectuelle ; les changements dans les industries compétitives dans lesquelles IonQ évolue ; les modifications des lois et règlements affectant les activités d'IonQ ; la capacité d'IonQ à mettre en oeuvre ses plans d'affaires, ses prévisions et d'autres attentes, et à identifier et à concrétiser des partenariats et des opportunités supplémentaires ; et le risque de ralentissements du marché et de l'industrie technologique. La précédente liste de facteurs n'est pas exhaustive. Le lecteur est invité à examiner attentivement les facteurs susmentionnés et les autres risques et incertitudes décrits dans la section « Risk Factors » du rapport trimestriel d'IonQ sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, ainsi que d'autres documents déposés périodiquement par IonQ auprès de la Securities and Exchange Commission. Ces documents identifient et traitent d'autres risques et incertitudes importants qui pourraient entraîner un écart substantiel entre les événements et les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, et IonQ n'assume aucune obligation et n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. IonQ ne donne aucune garantie que ses attentes se concrétiseront.

