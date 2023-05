Turacoz progresse grâce à la certification et à la formation au contenu Veeva pour les professionnels





UTRECHT, Pays-Bas et NEW DELHI, 3 mai 2023 /PRNewswire/ -- Turacoz Healthcare Solutions a fait des progrès dans le domaine de la communication médicale en utilisant des technologies de pointe. La demande de rédaction scientifique et médicale de haute qualité augmente, et Turacoz ouvre la voie en fournissant des solutions de premier ordre.

Pour appuyer sa candidature, Turacoz est heureux d'annoncer avoir été enregistré en tant que partenaire de contenu auprès de Veeva, l'un des principaux fournisseurs de logiciels basés sur le cloud pour l'industrie mondiale des sciences de la vie. Ce partenariat lui a donné accès à une technologie, des outils et des ressources de pointe qui lui ont permis de proposer des solutions innovantes à ses clients et de renforcer ses capacités dans le domaine de la communication médicale. En conséquence, Turacoz est fier de figurer sur le site Web de Veeva en tant que partenaire de contenu et a reçu le badge de partenaire de contenu, qui reflète son engagement inébranlable à fournir l'excellence à ses clients.

Par ailleurs, Turacoz a reçu la certification Veeva Promomats Review and Approval, qui reconnaît son expertise dans la fourniture de contenu de haute qualité pour l'industrie de la santé. La vaste expérience et les connaissances de Turacoz dans ce domaine lui permettent d'aider ses clients à créer un contenu percutant et digne d'intérêt qui répond à leurs exigences spécifiques et dépasse leurs attentes. Découvrez Turacoz sur le site Web de Veeva à l'adresse https://www.veeva.com/meet-veeva/partners/content/partner-finder/ .

Turacoz est fier de ses réalisations et se réjouit de continuer à fournir des solutions innovantes pour aider ses clients à réussir dans ce secteur hautement compétitif. En outre, l'entreprise a pris plusieurs initiatives pour soutenir l'industrie avec un contenu de classe mondiale. Par exemple, elle a récemment organisé un cours de cinq jours sur la gestion du cycle de vie des contenus numériques, qui a reçu un accueil enthousiaste de la part des étudiants.

Turacoz vise à donner aux individus les moyens de réussir dans la création et la gestion de contenu en proposant ces formations, tout en restant à l'avant-garde grâce à la fourniture de solutions de contenu de premier ordre à ses clients.

À propos de Turacoz

Turacoz Group est un partenaire stratégique des entreprises biopharmaceutiques, des sociétés de technologie médicale, des professionnels de la santé et des instituts de recherche qui les accompagne dans le développement de leurs produits et services. Nous élaborons des communications scientifiques claires, cohérentes, complètes, concises et concrètes dans un langage et un format adaptés à la cible (à la fois en version papier et numérique) afin que nos clients puissent se concentrer sur la recherche et le développement de base pour améliorer les soins aux patients.

