Suspension de la négociation par l'OCRCVM - SPOR.WT

La Société financière IGM Inc. (« IGM ») a annoncé aujourd'hui ses résultats provisoires au titre du total des sorties nettes consolidées, qui s'établissaient à 477 millions de dollars en avril 2023, tel qu'il est indiqué au Tableau 1. Le total de...

Certif-ID International GmbH, une plateforme « avenir du travail » basée sur la blockchain pour les professionnels qualifiés internationaux, a clôturé avec succès un financement d'amorçage de 1,6 million d'euros mené par NRW-Bank et les investisseurs...

Turacoz Healthcare Solutions a fait des progrès dans le domaine de la communication médicale en utilisant des technologies de pointe. La demande de rédaction scientifique et médicale de haute qualité augmente, et Turacoz ouvre la voie en fournissant...